Операторы БПЛА «Центра» взяли под контроль маршруты ВСУ под Красноармейском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» взяли под контроль логистические маршруты украинских военных на красноармейском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. В ведомстве рассказали, что расчеты FPV-дронов уничтожили технику и личный состав противника, что позволило перехватить контроль над ключевыми путями снабжения ВСУ.

В Минобороны уточнили, что для нарушения логистики ВСУ беспилотники провели массированный рейд по тыловым маршрутам, используемым украинскими военными. В дневное и ночное время были выявлены и уничтожены пикапы с подвозом личного состава, а также двигающаяся по маршрутам пехота.

В министерстве отметили, что мастерство операторов дронов позволяет им эффективно работать даже на участках дорог, находящихся под линиями электропередач, что создает дополнительные сложности для противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в контроле России над Красноармейском.

Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для обороны и логистики.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения с освобождением Красноармейска.