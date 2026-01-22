Разборы завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ решили продолжить в четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, работы по разбору завалов обрушившегося торгового центра будут продолжены в четверг в Новосибирске, передает РИА «Новости». Кудрявцев сообщил, что на месте ЧП локально введен режим повышенной готовности для профильных служб, а также определен комплекс первоочередных мер.

Обрушение конструкций крыши и второго этажа здания на улице Наумова произошло в среду, причиной происшествия стало скопление снега на крыше. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. Пострадавшего извлекли из-под завалов, однако спустя 30 минут реанимации спасти его не удалось.

Мэр отметил, что здание отключили от инженерных сетей, а территория торгового центра остается оцепленной и находится под постоянным мониторингом состояния конструкций. В ликвидации последствий были задействованы более 350 специалистов и 70 единиц техники.



