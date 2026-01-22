Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Разборы завалов обрушившегося в Новосибирске ТЦ решили продолжить в четверг
Работы по разбору завалов обрушившегося в Новосибирске торгового центра, где погиб человек, продолжатся в четверг, здесь локально ввели режим повышенной готовности для профильных служб, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По его словам, работы по разбору завалов обрушившегося торгового центра будут продолжены в четверг в Новосибирске, передает РИА «Новости». Кудрявцев сообщил, что на месте ЧП локально введен режим повышенной готовности для профильных служб, а также определен комплекс первоочередных мер.
Обрушение конструкций крыши и второго этажа здания на улице Наумова произошло в среду, причиной происшествия стало скопление снега на крыше. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. Пострадавшего извлекли из-под завалов, однако спустя 30 минут реанимации спасти его не удалось.
Мэр отметил, что здание отключили от инженерных сетей, а территория торгового центра остается оцепленной и находится под постоянным мониторингом состояния конструкций. В ликвидации последствий были задействованы более 350 специалистов и 70 единиц техники.