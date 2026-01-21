Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ

В Адыгее нашли фрагменты тела после удара дрона ВСУ по аулу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.

По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.

Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.



