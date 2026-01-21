Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ
В ауле Новая Адыгея при разборе завалов после удара БПЛА были обнаружены фрагменты человеческого тела, назначены генетические экспертизы, сообщили власти республики.
Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.
По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.
Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.