Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник инициировал заседание Совета по обороне и безопасности, уделив особое внимание ситуации вокруг Гренландии и роли европейских военных в регионе.
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник заседание Совета по обороне и безопасности на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии, а также по ряду других международных вопросов, передает BFMTV.
В повестку дня, помимо обсуждения ситуации в Гренландии, включены вопросы по Сирии и Ирану, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что если Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя навсегда останется в мировой истории.
Президент США Дональд Трамп настроен серьезно добиться контроля над Гренландией несмотря на возражения Евросоюза и Дании. Дональд Трамп отметил стратегическое значение Гренландии для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».