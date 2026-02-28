Рожков объявил об участии россиян в открытии Паралимпиады

Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану

Эксперт Семенов: Война Пакистана с Афганистаном противоречит интересам России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Давнее афгано-пакистанское противостояние будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и движением «Техрик-е Талибан Пакистан». С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк обеих группировок составляют одни и те же пуштунские племена», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

«Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал между Исламабадом и Кабулом. При этом в военном плане стороны несопоставимы. Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА. У страны есть даже ядерное оружие», – напомнил он.

«Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. Военное преимущество Пакистана «Талибан» может частично компенсировать партизанскими атаками», – уверен спикер.

Впрочем, считает аналитик, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет. «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник.

«В свою очередь, Индия пытается играть на этих противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно. России же выгодно, чтобы между этими странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – резюмировал Семенов.

Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.