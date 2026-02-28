Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
Рожков объявил об участии россиян в открытии Паралимпиады
Глава ПКР подтвердил участие российской делегации в открытии Игр-2026
Российская паралимпийская команда выйдет на церемонию открытия Игр-2026 в Италии под государственным флагом и гимном после восстановления прав Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщил президент организации Павел Рожков.
Российская сторона будет представлена на церемонии открытия соревнований, передает РИА «Новости». Ранее Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах ПКР, что позволило атлетам выступать с государственной символикой.
Президент комитета Павел Рожков отметил: «Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба».
Глава организации уточнил, что горнолыжники и сноубордисты пропустят мероприятие из-за подготовки к стартам на следующий день. По словам Рожкова, роль флагоносцев у всех сборных доверят волонтерам.
Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. В шести видах спорта разыграют 79 комплектов наград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России.
Спецпосланник президента США поддержал возвращение флага и гимна России на предстоящих соревнованиях.