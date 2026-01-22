Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Вице-спикер Рады назвал возможную стоимость президентских выборов на Украине
Вице-спикер Рады Корниенко: На проведение выборов потребуются миллиарды гривен
Проведение президентских выборов на Украине может обойтись дороже 10 млрд гривен (более 231 млн долларов), заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
По его словам, обычные выборы обходились бюджету в 2-3 млрд гривен (46,2 млн – 69,3 млн долларов) «по ценам 2019 года», однако сейчас затраты могут значительно возрасти – до «миллиардов гривен». «Партнеры должны полностью это обеспечивать», – приводит слова Корниенко РИА «Новости».
