Грузовые цистерны сошли с рельсов в Тульской области

Tекст: Антон Антонов

«На 255 км участка Узловая – Елец Московской железной дороги на перегоне Жданка – Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца», – сообщил Миляев в Telegram.

В составе находился 71 вагон. Никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет. В настоящее время 31 вагон поврежденного состава транспортируется на станцию Богородицк.

«Предварительная причина схода вагонов – падение давления в тормозной магистрали одного из вагонов», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли восстановительный поезд из Узловой, а также ремонтные бригады из Тулы-1 и Ельца. Из-за аварии задерживаются шесть пассажирских поездов, следующих по направлениям Узловая – Елец и Елец – Ожерелье. Пригородные поезда продолжают движение по расписанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Амурской области произошел сход 35 вагонов грузового поезда на перегоне Гудачи – Гонжа. На перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива.