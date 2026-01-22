Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Прокуратура вернула дело генерала Булгакова следователю для доработки
Прокуратура направила дело экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова обратно следователю из-за недостатков в расследовании, сообщил источник.
«Постановлением первого заместителя генерального прокурора дело возвращено следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками, допущенными в ходе расследования», – сообщил источник РИА «Новости».
Причиной стали выявленные недостатки, в том числе несостыковки при установлении размера ущерба и вопросы к проведенной экспертизе. Следователь обжаловал решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала экс-замглавы Минобороны Булгакова в 2024 году. Булгаков отказался признавать вину по делу о коррупции. Следствие установило хищение почти 50 млн рублей при завышении стоимости контракта с Военно-медицинской академией имени Кирова.