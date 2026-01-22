Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Визит премьера Пакистана Шарифа в Россию запланирован на март
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф намерен посетить Россию в первой половине марта, сообщил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
«Визит состоится в первой половине марта. Стороны достигали понимания по датам», – приводит слова посла РИА «Новости».
Дипломат заявил, что глава правительства Пакистана с нетерпением ожидает поездки в Россию и считает, что этот визит будет иметь ключевое значение для развития двусторонних отношений. Посол также отметил, что Пакистан и Россия должны укреплять связи в политической, экономической, социальной, образовательной сферах и в бизнесе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тирмизи сообщал, что план по визиту Шарифа в Россию находится в стадии проработки. Он говорил, что визит может состояться в первом квартале 2026 года.