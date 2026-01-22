Колокольцев встретился с Раулем Кастро в Гаване

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во время встречи российский министр выразил соболезнования родным и близким сотрудников МВД и Революционных вооруженных сил Кубы, погибших в результате атаки США на Венесуэлу в ночь на 3 января 2026 года, сказала Волк, передает ТАСС.

Колокольцев охарактеризовал действия США как вооруженную агрессию, а также подчеркнул важность поддержки Кубы в подобных ситуациях.

Министр высоко оценил неоднократные публичные заявления кубинского руководства в поддержку России на международной арене. Колокольцев заверил, что Россия и впредь будет выражать солидарность с Гаваной и продолжит поддерживать Кубу по всем важным и чувствительным вопросам.

В завершение переговоров Колокольцев поблагодарил Рауля Кастро за теплый прием. Он подчеркнул, что опыт сотрудничества двух стран будет способствовать укреплению отношений и построению справедливого миропорядка.

Ранее Колокольцев возложил венок к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в предместьях Гаваны в рамках визита на Кубу.