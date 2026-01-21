На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?0 комментариев
Глава МВД Колокольцев возложил венок к мемориалу советскому воину в Гаване
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев возложил во вторник венок к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в предместьях Гаваны в рамках визита на Кубу
Колокольцев во вторник возложил венок к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны, сообщает ТАСС.
В церемонии приняли участие министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас и посол России в Гаване Виктор Коронелли. Мероприятие прошло в рамках официального визита российской делегации на Кубу.
После церемонии Колокольцев посетил Мемориал Хосе Марти на площади Революции, где отдал дань уважения национальному герою Кубы. Здесь же он осмотрел музейную экспозицию и сделал памятную запись в книге почетных гостей, отметив, что был восхищен экспонатами и пожелал хранить память о великих людях.
Мемориал советскому воину-интернационалисту был открыт 23 февраля 1978 года и расположен на месте захоронения 68 советских военных, погибших или умерших на Кубе в 1960-х. Центральная плита мемориала украшена изображением двух рук: одна держит автомат, символизируя помощь СССР, другая – лавровую ветвь, как дань памяти со стороны кубинского народа.
В 2020 году на территории мемориала установили памятник генералу Иссе Плиеву, который возглавлял группу советских войск на Кубе в период Карибского кризиса. Также была открыта мемориальная доска экипажу советского самолета Ту-95РЦ, погибшему при выполнении задания в 1976 году.
В честь подвига советских воинов и братской помощи России в центре монумента зажжен Вечный огонь, а в его основание заложена капсула с обращением к потомкам.
