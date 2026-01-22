Грузинские силовики подрались из-за Шуфутинского

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Инициаторы драки, протестовавшие против песен, задержаны, всем четверым грозит до двух лет лишения свободы за нанесение физических и словесных оскорблений.

Выяснение отношений началось в ресторане и продолжилось затем поблизости от него, несмотря на то, что, как отмечают грузинские СМИ, рядом расположено отделение местной полиции.

В эпоху экс-президента Грузии Михаила Саакашвили исполнение в общественных местах песен на русском языке было запрещено, однако спустя годы эта регуляция перестала действовать.