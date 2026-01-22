Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.0 комментариев
Погоня со стрельбой в Чебоксарах завершилась задержанием лихача
В Чебоксарах инспекторы ГИБДД после погони со стрельбой остановили легковой автомобиль, водитель которого создавал опасные ситуации на дороге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экипажи ГИБДД в патруле получили сообщение о нарушителе, водитель легковушки ехал по улице Хузангая, он не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
После этого началось преследование.
Во время погони мужчина совершал опасные маневры и создавал аварийные ситуации. После неоднократных предупреждений инспектор ГИБДД сначала произвел предупредительный выстрел вверх, а затем сделал несколько прицельных выстрелов по колесам автомобиля. В результате машина была остановлена.
Задержанным оказался 28-летний местный житель. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Автомобиль правонарушителя помещен на специализированную стоянку.
