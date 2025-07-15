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Полицейские Иркутской области открыли огонь при задержании угонщика
Молодого мужчину задержали в ходе преследования и стрельбы по колесам угнанной на берегу реки иномарки в Нижнеилимском районе Иркутской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пострадавший владелец обратился в полицию, когда заметил пропажу машины, оставленной незапертой на берегу реки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Получив информацию о движении угнанного автомобиля в сторону Усть-Кута, госавтоинспекторы выехали навстречу и заметили транспортное средство.
Во время погони водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и игнорировал требования остановиться, пытаясь уйти от преследования. Сотрудники полиции сначала произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем открыли огонь по колесам, чтобы остановить иномарку.
Спустя некоторое время машина остановилась, и лихач был задержан. Задержанный признался, что увидел незапертую машину на берегу и решил на ней прокатиться. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Также на него составлены административные протоколы за нарушение ПДД. Машина помещена на специализированную стоянку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Костроме водитель попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Нарушитель протаранил служебный автомобиль полиции. Сотрудники ГИБДД остановили машину, открыв огонь по колесам.