Полицейские Иркутской области открыли огонь при задержании угонщика

Tекст: Алексей Дегтярев

Пострадавший владелец обратился в полицию, когда заметил пропажу машины, оставленной незапертой на берегу реки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Получив информацию о движении угнанного автомобиля в сторону Усть-Кута, госавтоинспекторы выехали навстречу и заметили транспортное средство.

Во время погони водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и игнорировал требования остановиться, пытаясь уйти от преследования. Сотрудники полиции сначала произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем открыли огонь по колесам, чтобы остановить иномарку.

Спустя некоторое время машина остановилась, и лихач был задержан. Задержанный признался, что увидел незапертую машину на берегу и решил на ней прокатиться. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Также на него составлены административные протоколы за нарушение ПДД. Машина помещена на специализированную стоянку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Костроме водитель попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Нарушитель протаранил служебный автомобиль полиции. Сотрудники ГИБДД остановили машину, открыв огонь по колесам.