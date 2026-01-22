Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.0 комментариев
У Тимошенко истек срок по внесению залога по решению суда
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко теперь рискует оказаться в СИЗО, поскольку не внесла залог до установленного срока из-за заблокированных счетов, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Срок внесения залога, установленного судом для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, истёк, пишет РИА «Новости».
Украинские СМИ уточняют, что теперь политика могут заключить под стражу, так как предписанные условия залога не были выполнены.
Ранее, как отмечает издание, Тимошенко заявляла, что не сможет внести залог до установленной даты – 21 января, поскольку её банковские счета были заблокированы.
Суд на Украине наложил арест на имущество Юлии Тимошенко. Тимошенко заявила, что у нее нет средств для внесения залога в 33,3 млн гривен.
Тимошенко обвинили в подкупе депутатов, а в офисе партии «Батькивщина» провели обыски.
Силовики начали расследование против Тимошенко на фоне возможных выборов.