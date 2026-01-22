Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли мобилизовали в армию, где он погиб на первом же боевом задании, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал его знакомый и единомышленник Олег Торгало, который отметил, что Ширкова силой забрали на улице, а затем отправили в учебную часть, готовящую бойцов для штурмовой бригады «Скеля».

Торгало подчеркнул, что у подразделения «Скеля» крайне плохая репутация – по открытым данным, многие новобранцы погибают уже в первые дни, а человеческая жизнь там считается расходным материалом. По его словам, медкомиссия проходила формально, все жалобы игнорировались, годными признавали всех.

Ширков был убежденным пацифистом и пытался воспользоваться своим правом на альтернативную гражданскую службу, однако сотрудники военкомата не приняли его доводы. В армии его сперва отправили работать на кухню, где смены длились более 20 часов, и он сам вызвался в штурмовое подразделение, чтобы получать хотя бы семь часов сна. Торгало рассказал, что в этом подразделении оказалось много тяжелобольных и пожилых людей, а также тех, у кого не было денег или связей, чтобы избежать службы.

Перед отправкой на передовую под Красноармейск в Донбассе Ширков смог последний раз выйти на связь. По словам его сослуживцев, другие военные называли новое пополнение «однодневками» из-за минимальных шансов выжить. Ширков погиб от пули в шею при первом же боевом выходе, его тело осталось за линией фронта.

Торгало заключил, что происходящее – это не просто мобилизация, а массовое нарушение прав и свободы совести граждан, и назвал смерть Ширкова следствием беззакония и административного насилия. Бригада «Скеля» была создана в 2022 году и участвовала в боевых действиях в Харьковской области, Донбассе и на Запорожском направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину для принудительной мобилизации прямо на катке в Одессе.

В Житомирской области мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле военкомата после отказа от госпитализации.

В Черниговской области мобилизованных мужчин заставили ползать по земле под окрики и выстрелы.