Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил Центр противодействия коррупции, среди арестованных активов оказались гаражи, мобильные телефоны, а также три автомобиля, принадлежащих ее супругу, передает ТАСС.

В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко. Аргументом стало то, что этот счет является единственным источником доходов депутата.

Ранее Тимошенко сообщила, что не располагает средствами для внесения залога в 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов.

Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему силовики именно сейчас взялись за Тимошенко и как это связано с потенциальными выборами.