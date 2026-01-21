Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
Суд на Украине наложил арест на имущество лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Как сообщил Центр противодействия коррупции, среди арестованных активов оказались гаражи, мобильные телефоны, а также три автомобиля, принадлежащих ее супругу, передает ТАСС.
В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко. Аргументом стало то, что этот счет является единственным источником доходов депутата.
Ранее Тимошенко сообщила, что не располагает средствами для внесения залога в 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов.
Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.
