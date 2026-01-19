Тимошенко заявила о невозможности внести требуемый судом залог

Tекст: Елизавета Шишкова

Юлия Тимошенко заявила журналистам, что не может внести требуемый судом залог в размере 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов, передает ТАСС.

На прямой вопрос о наличии необходимых средств она ответила: «Нет». Тимошенко подчеркнула, что даже собранная сторонниками сумма заблокирована финансовым мониторингом из-за рассмотрения вопроса об аресте ее имущества в суде.

По мнению Тимошенко, суд целенаправленно стремится к тому, чтобы она не смогла внести залог до 21 января, чтобы отправить ее под арест. Она связала эти действия с указанием украинских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд избрал для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога и установил ей ряд ограничений. Счета Тимошенко заблокировали до решения суда, из-за чего она не может внести залог. На Украине прошли обыски у лидеров фракций «Батькивщина» и «Слуга народа», их подозревают в подкупе депутатов, а Тимошенко грозит до 10 лет тюрьмы.