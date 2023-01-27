Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

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27 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

США, ЕС и Китай всеми силами борются за экономический рост Геодакян Артем/ТАСС
О рецессии в мировой экономике говорят уже не первый год. И вот в 2023 году она может наконец случиться. Предпосылки для этого копились уже не один год. США, Евросоюз и Китай – три основные точки, откуда может прийти беда.  Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Утилизация западных вооружений на Украине озолотит ВПК США

Украинский конфликт превращает Европу в огромный рынок для американского ВПК US Army
Страны НАТО все больше опустошают свои арсеналы, поставляя оружие на Украину. Причем если сначала Киеву отправляли противотанковые комплексы и артиллерию, то сейчас Украина выпросила танки и требует поставить ей самолеты и даже подлодки. Некоторые доноры Киева уже потребовали компенсации от ЕС на закупку новых вооружений. Европа удовлетворить такой спрос на оружие не сможет. А вот США запросто монополизируют этот рынок. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ссориться со всем коллективным Западом никакой Эрдоган не станет – тем более ради России. А Швеция – часть ядра этого коллективного Запада. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что турки остановят шведов на пути в НАТО, питать не стоит. Подробности...

Каким будет новый мир

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
И Западу не стоит надеяться, что гипотетическое ослабление России позволит ему избежать негативного развития событий. Или хотя бы отсрочить, как отсрочил его распад СССР и СЭВ, освободивший для Запада рынки и давший ему дешевое сырье. Подробности...
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Уехали не только предатели

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Чем раньше мы откажемся уже от своих стереотипов в отношении нерусофобской части эмиграции, тем лучше сможем выстроить с ней работу. Например, Китай эту работу со своей диаспорой выстроил, и она приносит ощутимые плоды. Подробности...
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Наши зашли в Угледар

Жизнь после Украины. Взгляд США

Немецкие танки на Украине. Третья попытка

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Вадим Трухачёв

    Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		27 января 2023, 11:48

    Одним из главных политических сериалов начала 2023 года стали события вокруг блокировки Турцией приема в НАТО Швеции. Всё выглядит так, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган показывает свои возможности. Однако если присмотреться – шведы смотрятся в этом «поединке» предпочтительнее, используя свое влияние в ЕС и статус «части ядра» Запада. И, судя по всему, в НАТО они войдут. И России не стоит питать на этот счет никаких иллюзий.

    Когда в прошлом году Швеция (вместе с Финляндией) подала заявку на членство в НАТО, она столкнулась с неуступчивостью Турции. Пришлось даже подписывать специальный документ по выдаче шведами турецким властям курдских активистов, которых в Анкаре считают террористами. Вроде бы понятно, кто кому уступил. Однако шли месяцы, а никого из тех, кого турки более всего желали увидеть в своих тюрьмах, шведы им так и не передали. А курдские организации как работали в Швеции, так и сейчас прекрасно себя там чувствуют.

    С 1 января Швеция на полгода стала страной-председателем Евросоюза. И, судя по всему, это окрылило скандинавов. Они дали понять, что не могут передать запрашиваемых Турцией граждан, потому что это нарушит их принципы демократии и свободы самовыражения. А потом и вовсе случилось вопиющее. Сначала курды прямо перед ратушей в Стокгольме повесили чучело Эрдогана. А затем крайне правый политик из Дании сжег Коран прямо перед зданием посольства Турции в том же Стокгольме.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон принес свои извинения, назвав сожжение священной книги «законным, но неуместным». Турция предсказуемо возмутилась, отменив визит к себе шведского министра обороны. Эрдоган дал понять, что после такого оскорбления Швеция может забыть о членстве в НАТО. В Стамбуле и Анкаре перед шведскими диппредставительствами прошли акции протеста, их участники жгли флаги северного королевства. Финляндия на несколько недель приостановила свои переговоры с Турцией, понимая, что сейчас это бесполезно.

    Вроде бы Турция справедливо обижена, у нее все козыри на руках. Тем более в мае страну ожидают президентские и парламентские выборы, и Эрдоган со товарищи не могут позволить себе слабость. Однако член Совета Федерации РФ Алексей Пушков справедливо указал, что «если всё ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила».

    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

    И действительно – пока турки возмущались, шведы сделали новый шаг, объявив конкурс карикатур на турецкого президента, что иначе как плевком лично в Эрдогана не назовешь. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в этой пикировке встал на сторону Швеции. Но с ним всё понятно, ведь норвежец шведу – скандинавский брат, и по-другому экс-премьер Норвегии повести себя не мог. Однако и США тоже дали понять, что всё равно поддерживают стремление Швеции в НАТО, а некоторые американские отставники призвали выкинуть из альянса… Турцию.

    Первое, что обращает на себя внимание – довольно вялая турецкая реакция. Понятно, что не шведские власти оскорбляли Коран, но по совокупности случившегося скандинавы «наработали» на жесткий ответ. Вполне можно отозвать из Стокгольма турецкого посла для консультаций, а параллельно отправить в отпуск шведского посла в Анкаре. Можно временно закрыть въезд в Турцию всем шведским подданным, и то же предписать турецким гражданам по поводу Швеции. Однако не видно, чтобы турки зашли так далеко.

    Свое возмущение можно подкрепить и экономическими мерами – ввести краткосрочные санкции против Швеции. Закрыть в Турции представительства IKEA, Volvo, Electrolux, Ericsson. Наложить запрет на поставки турецких товаров в Швецию, ограничить приток шведских товаров. Словом, сделать так, чтобы столь нагло ведущие себя скандинавы кроной (или долларом, или евро, не столь важно) прочувствовали на себе, что такое оскорблять Турцию и лично Эрдогана… Да и численность антишведских демонстраций можно бы в десятки раз увеличить.

    Есть у Турции и еще один действенный рычаг – десятки тысяч турок на шведской территории. Где их возмущенные массовые митинги? Курды – курдами, но на каждую курдскую акцию можно ответить турецкой. А если добавить к этому факт осквернения Корана – тут бы должна разъяриться вся 800-тысячная мусульманская община Швеции. Эрдоган мог здесь выступить как защитник правоверных, да и опыт погромов в иммигрантских районах Стокгольма 2013 года есть. Однако данный рычаг тоже в действие не приводится.

    Готов ли на это всё турецкий президент? Ответ, скорее всего, отрицательный. Эрдоган прекрасно понимает, что в данном случае его оппонентом выступает совсем не безобидная страна с населением в восемь раз меньше турецкого. У Швеции тоже есть рычаги влияния на Турцию – как самостоятельные, так и по линии Евросоюза. И слишком резкие шаги в отношении шведов могут обернуться экономическими и политическими потерями накануне судьбоносных майских выборов. Нужно это Эрдогану? Вряд ли.

    Он знает, что за шенгенскую зону в ЕС отвечает шведский еврокомиссар Ильва Юханссон. И в ее власти ухудшить условия пребывания миллионов турецких гастарбайтеров во всем Евросоюзе. Да даже и шведские национальные ограничения будут чувствительными. Прекращение работы в Турции шведских компаний – это тоже убытки и потерянные рабочие места. А возможностями перекрыть инвестиции Евросоюза Швеция, будучи страной–донором ЕС, обладает. Заменить единую Европу в этом плане просто некем.

    Ту поддержку, которую оказывают Швеции США, ЕС и даже НАТО, тоже вряд ли назовешь случайностью. Швеция – часть экономического, культурного и политического ядра западного мира. Для американцев они кажутся своими «сразу после англосаксов». И при выборе между Турцией и Швецией (при всем геополитическом значении первой) они склонятся явно не в пользу турок. Просто потому, что шведы – свои, а турки – полезные «чужаки». Потому северяне местами и ведут себя столь вызывающе, чувствуя свою силу и возможности.

    Если Швеция решила войти в НАТО – для остального Запада это руководство к действию. Привилегированных не заставят годами ждать приглашения, как, например, Северную Македонию. Им можно то, что прочим кандидатам в члены альянса нельзя. Разумеется, это не значит, что надо обижать Турцию – ей наверняка предложат компромисс в виде признания победы Эрдогана на выборах, военных поставок (в том числе и шведских) и помощи деньгами (опять же – шведскими в том числе). Могут еще и дать свободу рук в Сирии и Ираке.

    И в конечном счете после выборов Эрдоган на такой компромисс согласится. И Швеция с ее крупной военной промышленностью станет полноценным членом НАТО. И Турция альянс тоже не покинет – и сама не уйдет, и «ее не уйдут». Сейчас идет торг, в котором каждая из сторон осознаёт свои возможности. И по итогам торга скорее победителем окажется Швеция, хотя и турки, в общем, не проиграют. Шведы уже сейчас, скорее, продавливают Турцию, а не наоборот. И вряд ли это могло быть иначе.

    Ссориться со всем коллективным Западом никакой Эрдоган не станет – тем более ради России. А Швеция – часть ядра этого коллективного Запада. Поэтому никаких иллюзий по поводу того, что турки остановят шведов на пути в НАТО, питать не стоит.

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