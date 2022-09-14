Швеция как недооцениваемая угроза для России

В Швеции прошли парламентские выборы. Медийный интерес к этому событию у нас крайне низкий, и это неправильно, учитывая, что серьёзных новостей, так или иначе связанных со скандинавским королевством, приходит большое количество. А потому нам не должно быть всё равно, кто в итоге сформирует шведское правительство, и как оно будет настроено к России.

Начнём с самого больного – Украины и всего, что с ней связано. Нынешние события во многом стали следствием запуска ещё в 2009 году программы ЕС «Восточное партнёрство», в рамках которой Евросоюз попытался втянуть шесть постсоветских стран в свою орбиту. Её главным автором считается экс-премьер и бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт. С тех пор шведы входят в число главных проводников данной инициативы в жизнь. И это уже повод следить за ними и их политикой достаточно пристально.

С этим связано и активное вооружение Украины со стороны Швеции. Совсем недавно пришли новости о поставках артиллерийских установок Archer и ПВО RBS70. И подобные сообщения начали приходить ещё до 24 февраля. Речь идёт о весьма заметном в мире производителе оружия, выпускающем самолёты Gripen, артиллерийские системы, боеприпасы, средства связи, обмундирование. Да и новости о шведских наёмниках на Украине тоже появляются часто и далеко не первый год.

Едва началась российская СВО, как Швеция вместе с соседней Финляндией подала заявку на членство в НАТО. И если бы не Турция, по собственным соображениям решившая вставить скандинавам палки в колёса, шведы уже бы пополнили ряды Североатлантического альянса. И в этой связи нас должно интересовать, появятся ли на острове Готланд в Балтийском море военные базы США, разместят ли на шведской территории американское ядерное оружие. Решение, в конечном счёте, принимать будут в Стокгольме.

Поглядев на новости, связанные с уходом из России той или западной торговой марки, тоже достаточно легко обнаружить, что многие из них имеют «шведский след». IKEA, Electrolux, TetraPak, H&M вряд ли нуждаются в дополнительной рекламе. И вряд ли все они решили уйти из России по собственному желанию – без вмешательства шведских политиков тут явно не обошлось. Швеция – страна с мощной экономикой, и уже в силу этого её голос слышен в мировом масштабе.

Можно вспомнить и о том, что шведские дипломаты весьма активно засветились в поддержке российской несистемной оппозиции. И при прокладке «Северного потока – 2» не обошлось без проблем с шведской стороны. Швеция – бывшая империя, и объективно интересы двух стран много, где сталкиваются. Собственно, потому и заметных политических новостей, связанных с ней, весьма много.

Вполне достоин был внимания и сюжет, не связанный с Россией. Агитационные предвыборные материалы в Швеции изготовляли не только на шведском, но и на… арабском языке. Это дало лишний повод поговорить о северном королевстве как о наглядном примере провалившегося мультикультурализма – благо, поводов для таких выводов шведы за последние годы подарили изрядное количество.

Да и просто посмотреть на то, как северное королевство справляется с последствиями кризиса, тоже интересно. В конце концов, Швеция принадлежит к числу главных «двигателей» мировой экологической повестки. И девочка Грета Тунберг неслучайно там возникла… И в этих условиях электростанции стали возвращаться к неэкологичному мазуту. Так и к углю вернутся… А скандал, когда Швеция требовала от близкородственной Норвегии продать ей дешёвое электричество, а та отказалась.

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Но даже если отношения между Москвой и Стокгольмом откровенно плохие – степень их недружественности может быть разной. При главе МИД Бильдте и его правоцентристской Умеренно-коалиционной партии они находились на уровне Польши, а при сменивших его социал-демократах накал страстей всё-таки поутих. Сегодня Швеция входит в число главных недоброжелателей России – но находится всё же во втором их ряду. А при ином составе правительства скандинавы вполне могли встать в один ряд с Британией, Польшей и Чехией.

Так что при всём кажущемся «мраке» шведской политики нам есть, за кого там «болеть». Например, за Левую партию. Она достаточно критична к России, но она до последнего сопротивлялась подаче заявки на членство в НАТО. В её идеологии сильны пацифистские нотки. Её в принципе не устраивает милитаризация Балтийского моря и сближение с США.

Крайне правую партию «Шведские демократы» пророссийской не назвать. Мало того – они внутри себя провела чистку от «агентов Кремля». Несмотря на это, она продолжает выступать за высокую степень независимости шведской политики от ЕС и НАТО. А главной угрозой Швеции всё же считает не Россию, а миграционный вызов и борьбу с исламизмом. Так что рост её влияния тоже играет нам на руку, и за неё можно «поболеть».

Правящие социал-демократы, несмотря на выявившийся атлантический «крен», всё равно кажутся более предпочтительными, чем их главные многолетние противники – Умеренно-коалиционная партия, ранее возглавляемая вышеупомянутым Бильдтом. Они не готовы значительно повышать военные расходы. Некоторые пацифистские нотки есть и у «зелёных». В свою очередь, вполне себе проатлантические христианские демократы выступают против однополых браков, и тоже в немалой мере заточены на противостояние иммигрантам.

Есть для нас и свои антигерои – либерально-консервативная Умеренно-коалиционная партия, леволибералы из Партии центра и собственно «Либералы». Вот где действительно мрак! Россия для них – экзистенциальная угроза, и ради борьбы с ней они готовы почти на всё. И если Швеция при их власти разместит у себя американские базы и дополнительно усилит поддержку Украины – нам придётся принимать дополнительные меры. На шведский бизнес они тоже будут давить сильнее.

В зависимости от преобладающих в стране политических настроений северное королевство может весьма существенно вредить России. И если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними, и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определённую силу. Так что угрозы, идущие от этой страны, нельзя недооценивать.