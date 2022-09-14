Швеция как недооцениваемая угроза для России

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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Киев предложил Западу договор на конфликт с Россией

Киев намерен обязать Запад защищать Украину как страну НАТО DPA/REUTERS
Офис Зеленского обнародовал проект договора по гарантиям безопасности Украины. На роль гарантов прочат англосаксов во главе с США, а также ЕС и Турцию. Документ не открывает Украине быстрый путь в НАТО, но предполагает ее серьезную защиту Западом. Почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас? И каковы шансы, что страны Запада его подпишут?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Киев разозлил Турцию антироссийскими угрозами

Украина спровоцировала разногласия с Турцией Global Look Press via ZUMA Press
Анкара потребовала от киевских властей отчета – на каком основании началась травля ведущих турецких бизнесменов. В Киеве поступили привычно – имена предпринимателей, обвиненных в сотрудничеством с Россией, отправили в черный список на сайт, который курирует МИД Украины. Введет ли Киев санкции против работающих с Россией представителей турецкого бизнеса и чем это для него чревато? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Швеция как недооцениваемая угроза для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними, и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определённую силу. Подробности...

Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...
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Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Швеция как недооцениваемая угроза для России

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		14 сентября 2022, 08:48

    В Швеции прошли парламентские выборы. Медийный интерес к этому событию у нас крайне низкий, и это неправильно, учитывая, что серьёзных новостей, так или иначе связанных со скандинавским королевством, приходит большое количество. А потому нам не должно быть всё равно, кто в итоге сформирует шведское правительство, и как оно будет настроено к России.

    Начнём с самого больного – Украины и всего, что с ней связано. Нынешние события во многом стали следствием запуска ещё в 2009 году программы ЕС «Восточное партнёрство», в рамках которой Евросоюз попытался втянуть шесть постсоветских стран в свою орбиту. Её главным автором считается экс-премьер и бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт. С тех пор шведы входят в число главных проводников данной инициативы в жизнь. И это уже повод следить за ними и их политикой достаточно пристально.

    С этим связано и активное вооружение Украины со стороны Швеции. Совсем недавно пришли новости о поставках артиллерийских установок Archer и ПВО RBS70. И подобные сообщения начали приходить ещё до 24 февраля. Речь идёт о весьма заметном в мире производителе оружия, выпускающем самолёты Gripen, артиллерийские системы, боеприпасы, средства связи, обмундирование. Да и новости о шведских наёмниках на Украине тоже появляются часто и далеко не первый год.

    Едва началась российская СВО, как Швеция вместе с соседней Финляндией подала заявку на членство в НАТО. И если бы не Турция, по собственным соображениям решившая вставить скандинавам палки в колёса, шведы уже бы пополнили ряды Североатлантического альянса. И в этой связи нас должно интересовать, появятся ли на острове Готланд в Балтийском море военные базы США, разместят ли на шведской территории американское ядерное оружие. Решение, в конечном счёте, принимать будут в Стокгольме.

    Поглядев на новости, связанные с уходом из России той или западной торговой марки, тоже достаточно легко обнаружить, что многие из них имеют «шведский след». IKEA, Electrolux, TetraPak, H&M вряд ли нуждаются в дополнительной рекламе. И вряд ли все они решили уйти из России по собственному желанию – без вмешательства шведских политиков тут явно не обошлось. Швеция – страна с мощной экономикой, и уже в силу этого её голос слышен в мировом масштабе.

    Фото: Joel Marklund/Global Look Press

    Можно вспомнить и о том, что шведские дипломаты весьма активно засветились в поддержке российской несистемной оппозиции. И при прокладке «Северного потока – 2» не обошлось без проблем с шведской стороны. Швеция – бывшая империя, и объективно интересы двух стран много, где сталкиваются. Собственно, потому и заметных политических новостей, связанных с ней, весьма много.

    Вполне достоин был внимания и сюжет, не связанный с Россией. Агитационные предвыборные материалы в Швеции изготовляли не только на шведском, но и на… арабском языке. Это дало лишний повод поговорить о северном королевстве как о наглядном примере провалившегося мультикультурализма – благо, поводов для таких выводов шведы за последние годы подарили изрядное количество.

    Да и просто посмотреть на то, как северное королевство справляется с последствиями кризиса, тоже интересно. В конце концов, Швеция принадлежит к числу главных «двигателей» мировой экологической повестки. И девочка Грета Тунберг неслучайно там возникла… И в этих условиях электростанции стали возвращаться к неэкологичному мазуту. Так и к углю вернутся… А скандал, когда Швеция требовала от близкородственной Норвегии продать ей дешёвое электричество, а та отказалась.

    Но даже если отношения между Москвой и Стокгольмом откровенно плохие – степень их недружественности может быть разной. При главе МИД Бильдте и его правоцентристской Умеренно-коалиционной партии они находились на уровне Польши, а при сменивших его социал-демократах накал страстей всё-таки поутих. Сегодня Швеция входит в число главных недоброжелателей России – но находится всё же во втором их ряду. А при ином составе правительства скандинавы вполне могли встать в один ряд с Британией, Польшей и Чехией.

    Так что при всём кажущемся «мраке» шведской политики нам есть, за кого там «болеть». Например, за Левую партию. Она достаточно критична к России, но она до последнего сопротивлялась подаче заявки на членство в НАТО. В её идеологии сильны пацифистские нотки. Её в принципе не устраивает милитаризация Балтийского моря и сближение с США.

    Крайне правую партию «Шведские демократы» пророссийской не назвать. Мало того – они внутри себя провела чистку от «агентов Кремля». Несмотря на это, она продолжает выступать за высокую степень независимости шведской политики от ЕС и НАТО. А главной угрозой Швеции всё же считает не Россию, а миграционный вызов и борьбу с исламизмом. Так что рост её влияния тоже играет нам на руку, и за неё можно «поболеть».

    Правящие социал-демократы, несмотря на выявившийся атлантический «крен», всё равно кажутся более предпочтительными, чем их главные многолетние противники – Умеренно-коалиционная партия, ранее возглавляемая вышеупомянутым Бильдтом. Они не готовы значительно повышать военные расходы. Некоторые пацифистские нотки есть и у «зелёных». В свою очередь, вполне себе проатлантические христианские демократы выступают против однополых браков, и тоже в немалой мере заточены на противостояние иммигрантам.

    Есть для нас и свои антигерои – либерально-консервативная Умеренно-коалиционная партия, леволибералы из Партии центра и собственно «Либералы». Вот где действительно мрак! Россия для них – экзистенциальная угроза, и ради борьбы с ней они готовы почти на всё. И если Швеция при их власти разместит у себя американские базы и дополнительно усилит поддержку Украины – нам придётся принимать дополнительные меры. На шведский бизнес они тоже будут давить сильнее.

    В зависимости от преобладающих в стране политических настроений северное королевство может весьма существенно вредить России. И если считать Германию и Францию «первой лигой» принятия решений в Европе, то Швеция стоит прямо под ними, и разделяет их не пропасть. А уж вместе с другими странами Северной Европы она тем более представляет собой определённую силу. Так что угрозы, идущие от этой страны, нельзя недооценивать.

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