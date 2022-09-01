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Лавров объяснил реакцию Москвы на расширение НАТО с помощью Финляндии и Швеции
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Российская сторона примет решение об укреплении северо-западных границ в зависимости от ситуации с базами НАТО в Финляндии и Швеции, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Если членство [Финляндии и Швеции в НАТО] ограничится просто членством и дальнейшим, по сути дела уже начавшимся, участием в различных мероприятиях – это одна история. Если на территории этих стран будут развернуты военные базы <...>, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе РФ», – цитирует Лаврова ТАСС.
Он подчеркнул, что в любом случае линия соприкосновения Североатлантического альянса и России «радикально увеличится».
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
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Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это впоследствии спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
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В Финляндии заявили о провале украинского проекта
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Крушение планов Запада и НАТО на Украине означает провал украинского проекта, заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», – передает РИА «Новости» слова Бекмана в беседе с «Украиной.ру».
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
«Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов», – отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от НАТО оружием мирные города в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию
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Министерство обороны России рассказало о подробностях утренней высадки украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.
Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины «Северного потока»
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Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Он отметил, что Запад попал в свою же «санкционную ловушку».
«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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В Германии оценили потенциал российской армии
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Не стоит недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.
Об этом Цорн заявил в интервью Reuters, отметив, что большая часть Военно-морского флота России не была развернута у берегов Украины, передает Lenta.ru.
Также он добавил о потенциале российских военно-воздушных сил, которые могут представлять угрозу НАТО.
«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», – заявил генеральный инспектор бундесвера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные почувствуют ответ за участие в спецоперации. Он пообещал не оставить ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, добавив, что ВСУ уничтожат все склады и технику.
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Запорожские власти: Большая часть украинского десанта у ЗАЭС уже уничтожена
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«Зеленский и ВСУ хотели получить контроль над ЗАЭС к моменту визита миссии МАГАТЭ. Сейчас по противнику ведется плотный огонь. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщило, что диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища и попыталась захватить АЭС.
«Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.
«Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.
Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.
«Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов.
В четверг Министерство обороны России рассказало об утренней высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился 5-й энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Минобороны: В районе ЗАЭС потоплены две самоходные баржи с десантом ВСУ
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Российские военные пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, в результате огневого поражения баржи потоплены.
«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на ЗАЭС посредством обстрела территории и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. «Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.
Кроме того, в 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских военных.
Помимо прочего, вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Автор «Ночного дозора» ответил решившим закрыть музей Булгакова в Киеве украинским писателям
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«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.
Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.
Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.
«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.
В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.
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В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла»
Председатель совета директоров компании «Лукойл» 64-летний Равиль Маганов скончался в результате падения из окна центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве.
Отмечается, что Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. В данный момент на месте происшествия работают правоохранители, причина произошедшего уточняется, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные соцсетей.
Представитель ЦКБ, в свою очередь, подтвердил факт гибели Маганова. «Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Напомним, в 2018 году в больнице №40 Москвы за одну ночь сначала из окна четвертого этажа выпал 61-летний мужчина, затем со второго этажа выпала 91-летняя женщина, причем лечил обоих один врач.
СМИ: Зеленский сдал виллу в Тоскане россиянам
Вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне, следует из сообщения итальянской газеты il Tirreno.
По данным СМИ, некая россиянка ранее публиковала фотографию из сада на небольшой территории дома, по которой якобы можно было опознать владение Зеленского.
Сообщается также, что местное агентство недвижимости вело переговоры с группой корейских туристов, которые хотели арендовать виллу на август за 50-70 тыс. евро, но сделка не состоялась. А затем недвижимость якобы сняли некие россияне из Лондона, передает РИА «Новости».
Сотрудники агентства недвижимости опровергли эту информацию после публикации il Tirreno. Риелторы сообщили, что вилла снова свободна.
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Стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины
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Соединенные Штаты участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины, взаимодействуя с Киевом в планировании операций, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <…> не увязнуть на нескольких фронтах», – приводит текст сообщения телеканала ТАСС.
По словам американских и украинских представителей, Украина изначально планировала более широкое контрнаступление, но в последние недели сократила масштабы своих планов в районе Херсона.
Как заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. «Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям», – сказал он.
Накануне экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
В среду появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Во вторник Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери. «Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», – сообщили в Минобороны РФ.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодема в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодема ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил попытку наступления украинских силовиков под Херсоном и в ДНР, выразив уверенность, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы.
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Вильфанд заявил о похолодании в Москве до одного градуса
Потепления после резкого похолодания 1 сентября в Москве не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
«Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке – значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера», – сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».
По его словам, 3 сентября погода в Москве будет малооблачной. Это приведет к похолоданию ночью до одного–шести градусов.
Ранее Вильфанд заявил, что в Москве 1 сентября наступит глубокая осень с понижением температуры на 15 градусов и более.
МИД назвал «выстрелом себе в ногу» решение ЕС по визам
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Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией не останется без последствий, Москва может принять симметричные и асимметричные меры в ответ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор», – передает РИА «Новости» слова Грушко.
Дипломат задался вопросом, прекратив воздушное и иное сообщение с Россией, чтобы лишить граждан ЕС возможности посещать страну, кого таким образом наказал Запад? А также разберут ли железную дорогу Санкт-Петербург – Хельсинки финны на металлолом?
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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Названы дата и место похорон Горбачева
Прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым запланировано на 3 сентября в Колонном зале в Москве, сообщила
дочь политика Ирина.
«Детали уточняются, да, в субботу», – сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом), его слова приводит РИА «Новости».
По словам Венедиктова, похороны планируется провести на Новодевичьем кладбище после прощания.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Россияне назвали главных друзей и врагов страны
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На фоне спецоперации РФ на Украине выросли симпатии россиян к Китаю, Белоруссии и Индии, при этом увеличилась доля граждан, считающих недружественными странами США, Великобританию и Германию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. «Курс на Восток», заданный руководством страны еще в 2012 году, позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран. За последние годы их перечень не претерпел значительных изменений, сообщает ВЦИОМ.
Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем – 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10 п.п. с 2019 года). Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия. За четыре года положение Белоруссии в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году республику назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня – каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% vs. 10% в 2019 году), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.
Самый заметный рывок сделала Турция – дружественной страной ее считают 17% россиян, восемь лет назад таких было меньшинство (2014 г. – 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан. Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия и Иран. Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан.
Представления граждан о странах, с которыми у России сложились наиболее напряженные отношения, также достаточно устойчивы во времени. По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 года).
Второй по популярности ответ – Украина (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории Украины и Донбасса, доля назвавших эту страну на 10 п.п. меньше в сравнении с 2019 годом (53%).
Великобританию считают враждебной 39% – с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (в 2014 году так считали 9% опрошенных), показав максимальный прирост в 2018 году (33%). Далее в перечне недружественных стран следуют члены Евросоюза, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, +23 п.п. с 2019 г.), Польша (28%, +16 п.п. с 2019 г.), Франция (21%, +16 п.п. с 2019 г.), Латвия (14%, +7 п.п. с 2019 г.), Литва (12%, +6 п.п. с 2019 г.), Эстония (11%, +8 п.п. с 2019 г.). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1% vs. 12% в 2019 г.).
В минувшее воскресенье стало известно о планах ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку в Евросоюзе. В Кремле предупредили, что у европейцев могут возникнуть трудности с визами в Россию, если Брюссель примет решение против россиян. Там также отметили, что некоторые страны в своей «недружественности» к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя».
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