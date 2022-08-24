IKEA намерена возвратиться в Россию в течение двух лет

Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.

Сообщается, что склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в России, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», – заявил источник в компании, передает ТАСС.

Также, по его словам, магазины – так называемые синие коробки – возможно, со следующего года будут сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.

Ранее профсоюз завода «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленинградской области сообщил о возобновлении работы предприятия с 1 сентября.

Напомним, шведская компания IKEA заявила, что продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания также сообщила, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.