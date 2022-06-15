IKEA приняла решение по бизнесу в России

Шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания заявила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. <...> Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе», – передает ТАСС сообщение компании.

В IKEA сообщили РИА «Новости», что компания организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах.

«Для обеспечения необходимых бизнес-процессов мы организуем продажу товаров для дома, которые находятся на наших складах – сотрудникам и клиентам», – сказал представитель ретейлера.

В компании уточнили, что сроки проведения будут анонсированы на сайте.

В сообщении Группы компаний «Ингка» говорится, что торговые центры «Мега» продолжат работу, несмотря на уход компании IKEA. «Торговые центры «Мега» продолжат работать и предоставлять доступ потребителям к необходимым товарам. «Химки бизнес парк» также продолжит работу», – говорится в заявлении.

Напомним, 3 марта шведская компания IKEA приостановила свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.