ИКЕЯ приостановила деятельность в России

Шведская компания ИКЕА приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине, говорится в пресс-релизе компании.

«Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь», – передает РИА «Новости» сообщение компании. Компания также приостановит все производственные операции в России и продажи в магазинах и онлайн.

«Происходящие события оказывают сильнейшее влияние на людей, а также приводят к серьезным нарушениям в цепочке поставок и условиях торговли. Поэтому группа компаний ИКЕА приняла решение приостановить продажи в России», – поясняет компания.

ИКЕА уточняет, что данное решение напрямую коснется 15 тысяч сотрудников. «Амбиции групп компании носят долгосрочный характер, и мы обеспечили занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им (сотрудникам) и их семьям в регионе», – сообщается в заявлении.

Кроме того, ИКЕЯ и Фонд «ИКЕЯ» жертвуют более 400 млн шведских крон (свыше 41 млн долларов) на помощь тем, кто был вынужден бежать из-за войны на Украине.

Как сообщило издание finans.dk, датская компания по производству мебели и товаров для дома Jysk приняла решение о закрытии 13 магазинов в России из-за ситуации на Украине. Компания владеет крупнейшей сетью мебельных магазинов в Дании и широко представлена во всем мире. Специализируется на продаже матрасов, товаров для дома, мебели и фурнитуры.

По данным на сайте компании, магазины Jysk находятся в 51 стране мира, в России – в Москве, Туле, Мытищах, Красногорске, Зеленограде.



Ранее Компания Lego приостановила поставки в Россию.