Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

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25 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Венгрия готовится к распаду Украины

Виктора Орбана обвиняют в узурпации власти в Венгрии Tamas Kovacs/EPA/ТАСС
Венгрия – единственная страна ЕС, эффективно противостоящая новой волне антироссийских санкций – объявила чрезвычайное положение. Происходящее связано, разумеется, с Украиной. На венгерского премьера Виктора Орбана уже посыпались обвинения в попытке узурпации власти, но на самом деле мотивом введения режима ЧП стали еще более циничные причины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...

Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
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Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Прорыв фронта в Донбассе

Байден стал опасен для всего мира

Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вадим Трухачёв

    Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		25 мая 2022, 12:30

    Одна из главных тем последних недель – вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Излишне говорить, что оно напрямую затрагивает безопасность России. Но можно ли было предотвратить такое неприятное развитие событий?

    Финляндия и Швеция в Североатлантический альянс не входили, а вот в Евросоюзе играют заметную роль. Разумеется, она во многом вытекает из высокого уровня экономического развития и мощи их крупных компаний (особенно в шведском случае). Но имеются и нематериальные направления, в которых шведы (отчасти и финны) выступают в качестве рулевого на общеевропейском уровне. Например, в вопросах экологии или защиты меньшинств они действуют вместе с Германией, а то и впереди нее.

    К принятию общеевропейских внешнеполитических решений на интересующих Россию направлениях шведы и финны тоже приложили руку. Так, нынешние события на Украине во многом стали следствием запуска в 2009 году программы «Восточное партнерство», когда европейцы попытались оторвать от России и приблизить к себе шесть стран постсоветского пространства. Соавтором программы стал бывший премьер Швеции, большой «друг» России Карл Бильдт. Да и финны здесь оказались на подхвате.

    Достаточно просто глянуть на перечень еврокомиссаров от Швеции и Финляндии, чтобы понять их роль в формировании внешней политики ЕС. Так, в момент запуска «Восточного партнерства» заместителем председателя Еврокомиссии была шведка Маргот Валльстрём, а еврокомиссаром по расширению и политике соседства – финн (к слову, этнический швед) Олли Рен. В дальнейшем за шенгенскую зону отвечала шведка Сесилия Мальмстрём, а внешними сношениями сегодня занимается финка Ютта Урпилайнен.

    Нельзя сказать, что политика означенных государств совсем отсутствует в информационном поле. Так, например, о последних финских и шведских выборах у нас писали. Однако представляется, что происходящему в Финляндии и Швеции, их отношениям с Россией, можно было уделить больше внимания – все-таки не последнюю роль в Европе и мире они играют. Тогда бы стало совершенно ясно, что вступление в НАТО совсем не противоречило логике их развития. 

    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Многие ли даже следящие за международной политикой люди назовут имена трех последних премьер-министров Финляндии? Президентов Тарью Халонен и Саули Ниинистё может вспомнят, а премьеров? Между тем полномочий у председателя правительства столько же, сколько и у главы государства. И личность нынешнего руководителя кабинета Санны Марин, выросшей в однополой семье и возглавившей правительство всего в 34 года, вполне заслуживает внимания. И понятно, что с таким происхождением она вряд ли будет относиться к России с симпатией.

    Посмотрим теперь на Швецию. Здесь вполне оправданно всё внимание на себе сосредоточил вышеупомянутый Бильдт. В 2014 году он даже пытался выдвигаться в председатели Еврокомиссии, но неудачно. С тех пор большую политику он покинул. А кто пришел ему на смену? Часто ли у нас звучали имена Стефана Лёвена и нынешнего главы шведского кабинета Магдалены Андерссон? Между тем и в ее биографии есть пункт о работе в английской НКО, и тут тоже можно было бы подробнее остановиться на ее личности и ее отношении к России.

    Еще меньше мы знаем о политических партиях двух стран – разве что известно, что социал-демократы, относящиеся к нам «туда-сюда», почти бессменно находятся у власти в Швеции. А кто еще там есть? Шведские консерваторы и либералы не просто плохо относятся к нам, а воспринимают Россию как экзистенциального врага, зеленые – тоже хуже некуда. И даже крайне левых и крайне правых в лице Левой партии и «Шведских демократов» к сторонникам сближения с Россией не причислишь. Разве что они более умеренны в критике нашей страны.

    В случае с Финляндией мы видим схожую картину. Правящие социал-демократы относятся к нам нейтрально. То же самое можно сказать и о центристской партии президента Ниинистё «Национальная коалиция». А вот «зеленые», либералы и консерваторы относятся к России настороженно, а ряд их деятелей (вроде евродепутата Хейди Хауталы) – откровенно враждебно. И опять же – крайне левый «Левый союз» и крайне правые «Истинные финны» настроены к нам хуже, чем «Непокоренная Франция» или «Альтернатива для Германии».

    Особая проблема заключается в том, что еще до нынешних событий на Украине очень многие финны и шведы боялись России. Финская пресса еще 15 лет назад постоянно рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Неудивительно, что проживающие в обеих странах русские жалуются на бытовую дискриминацию и предвзятое отношение к себе со стороны финских и шведских соседей и работодателей.

    Если добавить исторически непростые отношения России с каждой из означенных стран, то кажется закономерным, что они подали заявку на членство в НАТО. Просто до поры до времени «выручало» то, что ряд политических сил по своим соображениям противился такому повороту событий. Скажем, социал-демократы в обеих странах не хотели ради НАТО сокращать социальные расходы. «Зеленые» пеклись об экологии, крайне правые – о потере части суверенитета. Крайне левых же беспокоило расширение альянса как таковое – они против военных блоков в принципе.

    Учитывая значительный антироссийский настрой финских и шведских политиков (да и обществ тоже), даже в условиях плотной работы с ними России едва ли удалось бы их отговорить от вхождения в НАТО. Разве что решить заранее какие-то проблемы. Так, с Финляндией следовало бы обсудить статус Сейминского канала в Ленинградской области, вопрос о военном использовании Аландских островов. Со Швецией – деятельность военных баз на острове Готланд, который закрывает выход из Финского залива.

    Естественно, речь могла бы идти и о письменных гарантиях неразмещения военных баз третьих государств (прежде всего США и Британии) на финской и шведской территориях. Но дали бы скандинавы такие гарантии? Маловероятно. Как и предотвратить их вступление в НАТО в целом у России возможностей почти не было. При более пристальном изучении их политического развития это становится очевидным.

    Теперь же повышенное российское внимание к себе Финляндия и Швеция наверняка обеспечат. Причем не совсем такое, какое им бы самим хотелось. В то же время следить за происходящим в их политической жизни нам совершенно не помешает, чтобы избежать новых неприятных неожиданностей.

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