Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Одна из главных тем последних недель – вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Излишне говорить, что оно напрямую затрагивает безопасность России. Но можно ли было предотвратить такое неприятное развитие событий?

Финляндия и Швеция в Североатлантический альянс не входили, а вот в Евросоюзе играют заметную роль. Разумеется, она во многом вытекает из высокого уровня экономического развития и мощи их крупных компаний (особенно в шведском случае). Но имеются и нематериальные направления, в которых шведы (отчасти и финны) выступают в качестве рулевого на общеевропейском уровне. Например, в вопросах экологии или защиты меньшинств они действуют вместе с Германией, а то и впереди нее.

К принятию общеевропейских внешнеполитических решений на интересующих Россию направлениях шведы и финны тоже приложили руку. Так, нынешние события на Украине во многом стали следствием запуска в 2009 году программы «Восточное партнерство», когда европейцы попытались оторвать от России и приблизить к себе шесть стран постсоветского пространства. Соавтором программы стал бывший премьер Швеции, большой «друг» России Карл Бильдт. Да и финны здесь оказались на подхвате.

Достаточно просто глянуть на перечень еврокомиссаров от Швеции и Финляндии, чтобы понять их роль в формировании внешней политики ЕС. Так, в момент запуска «Восточного партнерства» заместителем председателя Еврокомиссии была шведка Маргот Валльстрём, а еврокомиссаром по расширению и политике соседства – финн (к слову, этнический швед) Олли Рен. В дальнейшем за шенгенскую зону отвечала шведка Сесилия Мальмстрём, а внешними сношениями сегодня занимается финка Ютта Урпилайнен.

Нельзя сказать, что политика означенных государств совсем отсутствует в информационном поле. Так, например, о последних финских и шведских выборах у нас писали. Однако представляется, что происходящему в Финляндии и Швеции, их отношениям с Россией, можно было уделить больше внимания – все-таки не последнюю роль в Европе и мире они играют. Тогда бы стало совершенно ясно, что вступление в НАТО совсем не противоречило логике их развития.

Многие ли даже следящие за международной политикой люди назовут имена трех последних премьер-министров Финляндии? Президентов Тарью Халонен и Саули Ниинистё может вспомнят, а премьеров? Между тем полномочий у председателя правительства столько же, сколько и у главы государства. И личность нынешнего руководителя кабинета Санны Марин, выросшей в однополой семье и возглавившей правительство всего в 34 года, вполне заслуживает внимания. И понятно, что с таким происхождением она вряд ли будет относиться к России с симпатией.

Посмотрим теперь на Швецию. Здесь вполне оправданно всё внимание на себе сосредоточил вышеупомянутый Бильдт. В 2014 году он даже пытался выдвигаться в председатели Еврокомиссии, но неудачно. С тех пор большую политику он покинул. А кто пришел ему на смену? Часто ли у нас звучали имена Стефана Лёвена и нынешнего главы шведского кабинета Магдалены Андерссон? Между тем и в ее биографии есть пункт о работе в английской НКО, и тут тоже можно было бы подробнее остановиться на ее личности и ее отношении к России.

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Еще меньше мы знаем о политических партиях двух стран – разве что известно, что социал-демократы, относящиеся к нам «туда-сюда», почти бессменно находятся у власти в Швеции. А кто еще там есть? Шведские консерваторы и либералы не просто плохо относятся к нам, а воспринимают Россию как экзистенциального врага, зеленые – тоже хуже некуда. И даже крайне левых и крайне правых в лице Левой партии и «Шведских демократов» к сторонникам сближения с Россией не причислишь. Разве что они более умеренны в критике нашей страны.

В случае с Финляндией мы видим схожую картину. Правящие социал-демократы относятся к нам нейтрально. То же самое можно сказать и о центристской партии президента Ниинистё «Национальная коалиция». А вот «зеленые», либералы и консерваторы относятся к России настороженно, а ряд их деятелей (вроде евродепутата Хейди Хауталы) – откровенно враждебно. И опять же – крайне левый «Левый союз» и крайне правые «Истинные финны» настроены к нам хуже, чем «Непокоренная Франция» или «Альтернатива для Германии».

Особая проблема заключается в том, что еще до нынешних событий на Украине очень многие финны и шведы боялись России. Финская пресса еще 15 лет назад постоянно рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Неудивительно, что проживающие в обеих странах русские жалуются на бытовую дискриминацию и предвзятое отношение к себе со стороны финских и шведских соседей и работодателей.

Если добавить исторически непростые отношения России с каждой из означенных стран, то кажется закономерным, что они подали заявку на членство в НАТО. Просто до поры до времени «выручало» то, что ряд политических сил по своим соображениям противился такому повороту событий. Скажем, социал-демократы в обеих странах не хотели ради НАТО сокращать социальные расходы. «Зеленые» пеклись об экологии, крайне правые – о потере части суверенитета. Крайне левых же беспокоило расширение альянса как таковое – они против военных блоков в принципе.

Учитывая значительный антироссийский настрой финских и шведских политиков (да и обществ тоже), даже в условиях плотной работы с ними России едва ли удалось бы их отговорить от вхождения в НАТО. Разве что решить заранее какие-то проблемы. Так, с Финляндией следовало бы обсудить статус Сейминского канала в Ленинградской области, вопрос о военном использовании Аландских островов. Со Швецией – деятельность военных баз на острове Готланд, который закрывает выход из Финского залива.

Естественно, речь могла бы идти и о письменных гарантиях неразмещения военных баз третьих государств (прежде всего США и Британии) на финской и шведской территориях. Но дали бы скандинавы такие гарантии? Маловероятно. Как и предотвратить их вступление в НАТО в целом у России возможностей почти не было. При более пристальном изучении их политического развития это становится очевидным.

Теперь же повышенное российское внимание к себе Финляндия и Швеция наверняка обеспечат. Причем не совсем такое, какое им бы самим хотелось. В то же время следить за происходящим в их политической жизни нам совершенно не помешает, чтобы избежать новых неприятных неожиданностей.