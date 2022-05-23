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23 мая, понедельник | Последнее обновление — 20:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия заявила о спорном с Финляндией статусе двух территорий
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Россия заявила о спорном с Финляндией статусе двух территорий
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Потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире «Россия-24».
«Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи», – цитирует его «Лента.ру».
Дипломат отметил, что Сайменский канал связывает внутренние водные пути Финляндии с Финским заливом Балтийского моря. Чижов напомнил, что Россия сдает в аренду Финляндии узкую полоску суши вдоль этого канала. «Что теперь с этим будет? Надо посмотреть», – задался вопросом дипломат.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
Захарова оценила признание Макфола во лжи о перспективах Украины в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО.
«Как говорилось в аудиосказке «По следам Бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», – написала Захарова в Telegram.
Напомним, во время политических дебатов The Munk Debate в Торонто ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители официального Вашингтона изо всех сил пытались убедить Киев в том, что тот сможет стать членом НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» – задал он вопрос, обращаясь к Макфолу.
Экс-посол несколько раз спросил ведущего, верил ли он в это, а после ответил на вопрос утвердительно и с улыбкой заявил, что таков «реальный мир», чем вызвал смех аудитории, передает РИА «Новости».
В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про открытые двери», но в действительности стране туда не войти.
Додон предупредил о последствиях «помощи» Молдавии от НАТО
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Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики Игорь Додон.
«НАТО нам не надо! Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие. Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», – написал Додон в Telegram.
Он напомнил, что Молдавия – нейтральное государство, и это ее основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. Додон выразил надежду, что западные политики будут благоразумны и не станут провоцировать конфликты на молдавской земле.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.
В пятницу глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
В свою очередь президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения в необходимости нейтралитета для республики. Она выступила с таким заявлением после того, как кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», выдвинутый оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.
В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
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Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
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Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ
Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри альянса, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.
«Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим.ВЗГЛЯД) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», – цитирует РИА «Новости» аналитика.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении. Историк также добавил, что стратегия альянса направлено на то, чтобы сеять войну, поэтому в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции.
Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Эрдоган назвал условие согласия Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции. Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», – приводит ТАСС сообщение канцелярии турецкого президента.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В США назвали «секретное оружие» России внутри НАТО
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На сайте американского телеканала Fox News вышла статья, в которой Турцию называют «секретным оружием» России внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО – далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению автора статьи, турецкий лидер активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. Кроме того, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел санкции против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.
Из-за позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО все чаще звучат призывы об исключении Анкары из Североатлантического альянса.
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США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море
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Власти США в рамках обсуждения с Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО должны убедить Анкару разрешить кораблям альянса доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник главы Пентагона, основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной изданием The Hill.
Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США», а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой «дипломатический сигнал» для вашингтонской администрации, передает ТАСС.
«[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией», – считает Кропси.
«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки», – говорится в статье.
В качестве «побеждающего фактора» США, как полагает Кропси, должны «выступить за смягчение или отмену», санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. «Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду», – поясняет Кропси.
Как он утверждает, в случае продолжения конфликта на Украине Россия «может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту» из нее. «Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее [бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке] Джеймс Ставридис <…> является система „сопровождения“ [судов], подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – прим. ТАСС). <…> Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии», – пишет Кропси.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Швеция и Финляндия «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО
Делегации Швеции и Финляндии собирались посетить Турцию для обсуждения присоединениях этих двух стран к Североатлантическому альянсу, однако переговорный процесс «нажат на тормоза», сообщает газета Milliyet.
«На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Пусть они не утомляются!». После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», – передает РИА «Новости» сообщение турецкой газеты.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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НАТО предложили «рискнуть конфликтом» с Эрдоганом ради Финляндии и Швеции
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Североатлантический альянс должен «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Тайипом Эрдоганом из-за отказа безусловно одобрить принятие Финляндии и Швеции в НАТО, написал в своей статье журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.
По словам автора, турецкий лидер блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО по причине того, что пытается получить что-либо взамен на свое согласие. Анкара требует снятия ограничений на поставки вооружения, а также экстрадиции в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана... В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», – передает РИА «Новости» слова автора статьи. Так, по его словам, Турция, являясь членом альянса, приобретала вооружение у России и «грозила войной» партнеру по НАТО Греции.
Как считает журналист, из-за экономического кризиса в стране турецкий лидер опасается проигрыша на предстоящих в следующем году президентских выборах, поэтому можно предположить, что в ближайшие месяцы он будет «еще более наглым» во взаимоотношениях с Западом.
Попп призывает НАТО положить конец «попыткам шантажа» со стороны Эрдогана, так как в противном случае это создаст «опасный прецедент». В частности, президент Хорватии Зоран Миланович поступил аналогичным образом, выдвинув уже свои требования по одобрению вступления Швеции и Финляндии в альянс.
«НАТО не должна допустить, чтобы альянс превратился в место, где шантажируют. Ей лучше рискнуть конфликтом с Эрдоганом», – резюмирует журналист.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
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Эксперт: Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга Эрдогана и Байдена
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«У Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить вопрос со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, от этого может зависеть его будущая политическая карьера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции обсудил с генсеком НАТО условия членства в Североатлантическом альянсе Швеции и Финляндии.
«Мягкое отношение к РПК и другим беженцам – это традиционная позиция для Швеции и Финляндии, обозначенная еще в середине прошлого века. После войн в Ираке и начала кризиса в Сирии по сей день эти потоки только растут. Такой политикой Стокгольм и Хельсинки идут в фарватере Брюсселя, так что тут нет ничего удивительного именно для этих двух стран», – пояснил генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По словам эксперта, при всей своей либеральности к тем же членам РПК, Северная Европа, безусловно, понимает, что от них можно ждать деструктивных действий, и поэтому местные правоохранительные органы и спецслужбы в постоянном режиме ведут мониторинг ситуации в этих диаспорах.
«При этом все осознают, что основная финансовая и политическая активность курдов направлена на поддержку тех своих «собратьев», кто борется за свободу и создание своего государства на Ближнем Востоке. Поэтому Стокгольм и Хельсинки не воспринимают курдов, как немедленную угрозу непосредственно для Европы», – считает собеседник.
Усиливает позиции курдов в Швеции и Финляндии и то, что они в большинстве своем являются членами левых движений и партий, то есть поддерживают политические ориентиры властей в обеих странах. «Электоральный интерес нынешних шведских и финских властей тут тоже играет на стороне членов РПК. Поэтому Стокгольм и Хельсинки, наверное, ответят на требования Эрдогана в чисто номинальном ключе: «Да, мы установим больший контроль за курдами, обещаем приструнить» их», – спрогнозировал аналитик.
Но сильнее всего запутывает ситуацию со сплетением интересов НАТО, Швеции, Финляндии, Турции и США тот факт, что Вашингтон очень активно поддерживает сирийских курдов, которые для Анкары гораздо опаснее, чем члены РПК в Северной Европе, отметил политолог. «США финансируют курдов в Северной Сирии, поставляют им оружие, обучают военному делу и защищают от Турции. И это подрывает и попросту аннулирует требования Эрдогана к Стокгольму и Хельсинки. Таким образом, вопрос по поводу Швеции и Финляндии в НАТО будет решаться в «торге» между Эрдоганом и Байденом», – объяснил Кортунов.
Эксперт указал на сложность создавшейся ситуации для Эрдогана. «Никто Анкаре не позволит заблокировать вход Швеции и Финляндии в НАТО. Представить же, что Вашингтон снизит поддержку курдов только по требованию Турции совершенно невозможно. При этом у Эрдогана осталось меньше года, чтобы решить этот вопрос – в июне 2023 года в Турции пройдут президентские выборы, и «отзыв» своих требований к НАТО, Стокгольму и Хельсинки со стороны нынешнего лидера может сильно ударить по его рейтингам», – резюмировал собеседник.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко понять, что они солидарны с турецкой стороной по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, сообщает РИА «Новости».
Столтенберг в ходе беседы отметил, что следует учитывать интересы безопасности всех участников дискурса, подчеркнув, что Турция является ценным союзником НАТО, сообщает агентство Анадолу.
Газета Financial Times писала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
В тот же день группа сторонников Рабочей партии Курдистана и партии сирийских курдов «Демократический союз» вышли в Стокгольме на акцию против вступления Швеции в НАТО. Группа собралась на площади Норра Банторгет и прошла маршем перед зданием Социал-демократической партии.
Ранее еще одной причиной такого поведения относительно принятия в НАТО Финляндии и Швеции Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Хельсинки и Стокгольм запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.
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Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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Боррель заявил о необходимости Европейских вооруженных сил
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Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресном блоге.
«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как считает глава дипломатии ЕС, страны Евросоюза должны работать по трем основным направлениям. «Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности, и это только несколько пунктов», – перечислил он.
«В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны (A2/AD) или космическую ситуационную осведомленность», – добавил он.
Глава дипломатии заявил, что «настало время продвигать вперед европейскую оборону». «Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. Чтобы иметь возможность увеличить наш военный потенциал, чтобы защитить себя, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо», – заключил он.
Напомним, в октябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект по созданию вооруженных сил ЕС не может быть реализован, он «невозможен». Ранее в том же месяце президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО.
7 октября 2021 года Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
16 сентября 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
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МИД заявил о превращении Арктики в театр военных действий
Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий и это очень тревожная тенденция, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция – превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», – прокомментировал он вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».
По словам Корчунова, традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», – добавил он.
В пятницу Корчунов заявил, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
Турецкий политик предупредил об угрозах расширения НАТО для Анкары
Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
«Около 25 тыс. офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио», были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность», – цитирует РИА «Новости» Перинчека.
Политик считает, что «США и Израиль стараются создать «Курдистан», создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье».
«Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении – угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО – это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», – заявил турецкий политик.
Ранее турецкий историк Мехмет Перинчек посоветовал Турции выйти из НАТО и вступить в ОДКБ.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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