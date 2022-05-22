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22 мая, воскресенье | Последнее обновление — 14:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский собрался дать полякам особый статус на Украине
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Швеция и Финляндия «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО
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Делегации Швеции и Финляндии собирались посетить Турцию для обсуждения присоединениях этих двух стран к Североатлантическому альянсу, однако переговорный процесс «нажат на тормоза», сообщает газета Milliyet.
«На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Пусть они не утомляются!». После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», – передает РИА «Новости» сообщение турецкой газеты.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет
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Никто не даст гарантий, что нейтралитет защитит Молдавию, заявила президент страны Майя Санду.
Кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов. Госсекретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Вячеслав Добында заявил, что инициатива противоречит национальным интересам страны и грозит ей изоляцией.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО, передает РИА «Новости».
Санду отметила, что «нейтралитет закреплен в конституции» и пользуется поддержкой населения. «Мы можем дискутировать, почему они так думают. Скорее всего, из-за того, что их долго информировали или дезинформировали о том, что это лучший выбор для нашей страны», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Президент заявила, что «нейтральные страны много тратят на оборону, так как в случае угрозы им придется защищаться самим». По ее словам, у Молдавии «даже нет достаточно подготовленной армии, чтобы защитить» страну.
Вице-спикер парламента страны, депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что «правящая партия не хочет и слышать» про закон о постоянном нейтралитете, «эта норма сознательно и преступно игнорируется». Батрынча считает, что власти страны «не делают этого» или «по глупости», или «целенаправленно». «А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш зонтик», – сказал он.
Тем временем глава британского МИДа Лиз Трасс заявила Daily Telegraph, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса. Трасс утверждает, что для Молдавии якобы существует военная угроза со стороны России. Оснащение войск Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним. По версии Трасс, «угроза со стороны России расширилась», поэтому в НАТО хотят «гарантировать», что «уязвимые страны» будут «оснащены по стандартам» альянса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис обсудили ситуацию на Украине, а также подтвердили необходимость дальнейшей поддержки Молдавии на фоне этих событий, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
Напомним, Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья. «Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы – нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», – сказала молдавский президент.
Додон предупредил о последствиях «помощи» Молдавии от НАТО
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Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики Игорь Додон.
«НАТО нам не надо! Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие. Военная «помощь» от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков», – написал Додон в Telegram.
Он напомнил, что Молдавия – нейтральное государство, и это ее основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. Додон выразил надежду, что западные политики будут благоразумны и не станут провоцировать конфликты на молдавской земле.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.
В пятницу глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
В свою очередь президент Молдавии Майя Санду выразила сомнения в необходимости нейтралитета для республики. Она выступила с таким заявлением после того, как кабмин Молдавии дал отрицательное заключение законопроекту «О статусе постоянного нейтралитета», выдвинутый оппозиционным Блоком коммунистов и социалистов.
Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ
Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри альянса, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.
«Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – прим.ВЗГЛЯД) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью», – цитирует РИА «Новости» аналитика.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении. Историк также добавил, что стратегия альянса направлено на то, чтобы сеять войну, поэтому в ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции.
Ранее президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Захарова оценила признание Макфола во лжи о перспективах Украины в НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-посла США в России Майкла Макфола в том, что США обманывали Украину в вопросе членства в НАТО.
«Как говорилось в аудиосказке «По следам Бременских музыкантов»: «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью», – написала Захарова в Telegram.
Напомним, во время политических дебатов The Munk Debate в Торонто ведущий попросил Макфола прокомментировать тот факт, что в 2021 году представители официального Вашингтона изо всех сил пытались убедить Киев в том, что тот сможет стать членом НАТО. «Так неужели дипломаты лгут?» – задал он вопрос, обращаясь к Макфолу.
Экс-посол несколько раз спросил ведущего, верил ли он в это, а после ответил на вопрос утвердительно и с улыбкой заявил, что таков «реальный мир», чем вызвал смех аудитории, передает РИА «Новости».
В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, ранее признавал, что «Киев годами слышал про открытые двери», но в действительности стране туда не войти.
В США назвали «катастрофическим провалом» прием в НАТО союзников СССР
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Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.
Он назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.
«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», – передает РИА «Новости» слова Трейсмана.
Он считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.
«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», – заключил эксперт.
Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.
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Эрдоган назвал условие согласия Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
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Если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией, то Анкара не поддержит их вступление в НАТО, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции. Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», – приводит ТАСС сообщение канцелярии турецкого президента.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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В США назвали «секретное оружие» России внутри НАТО
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На сайте американского телеканала Fox News вышла статья, в которой Турцию называют «секретным оружием» России внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения альянса.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО – далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению автора статьи, турецкий лидер активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
С самого начала конфликта на Украине Турция не вводила санкции против России. Кроме того, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. При этом в 2020 году Вашингтон сам ввел санкции против Анкары из-за покупки российского комплекса С-400.
Из-за позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО все чаще звучат призывы об исключении Анкары из Североатлантического альянса.
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Из-за роста цен финны стали чаще воровать бензин
Жители Финляндии начали чаще красть бензин и дизельное топливо из-за высоких цен, пишет издание YLE со ссылкой на полицию Юго-восточной части страны.
По данным правоохранителей, финны похищают топливо с крупных строительных площадок, а также в сельских и лесных хозяйствах. Регистрировались и случаи краж из грузовиков и топливных баков холодильных установок. Во время одного инцидента воры сломали замки топливных баков, после чего просверлили в них отверстия и слили бензин, сообщает «Рен-ТВ».
По предположениям полиции, после краж злоумышленники продают полученное топливо.
Между тем в субботу утром финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила, что Финляндия, которая отказалась оплачивать газ в рублях, прекратила получать голубое топливо из России.
Стоимость бензина и дизельного топлива бьет исторические рекорды в США и европейских странах, в частности, в Британии. При этом в России бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта. Цены на эти марки еженедельно снижаются больше двух месяцев подряд.
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Патрушев заявил о планах НАТО изучить защиту важных киберобъектов России
НАТО использует электронные способы разведки, чтобы получить данные о том, как в России обеспечивается защита объектов критической информационной инфраструктуры, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Для получения данных о применяемых способах и методах защиты объектов российской критической информационной инфраструктуры активно используются средства радиоэлектронной и компьютерной разведок стран НАТО», – передает РИА «Новости» слова Патрушева, сказанные на заседании Совбеза, которое провел президент России Владимир Путин.
В ходе мероприятия одобрили проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
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В МИД высказались о сотрудничестве в Арктике после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определенные коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут – покажет время. Вопрос о вступлении или невступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать, в том числе, под углом, насколько это будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами, общественными институтами», – передает его слова РИА «Новости».
Корчунов при этом пояснил, что любая деятельность Арктического совета в усеченном составе и какие-либо решения в таком формате не будет легитимной.
Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса
МИД заявил о превращении Арктики в театр военных действий
Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий и это очень тревожная тенденция, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция – превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», – прокомментировал он вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».
По словам Корчунова, традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», – добавил он.
В пятницу Корчунов заявил, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.
Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
Турецкий политик предупредил об угрозах расширения НАТО для Анкары
Угроза Турции исходит от НАТО, расширение альянса в любом направлении угрожает Анкаре, заявил генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
«Около 25 тыс. офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса «Гладио», были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность», – цитирует РИА «Новости» Перинчека.
Политик считает, что «США и Израиль стараются создать «Курдистан», создавая угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье».
«Посмотрите на созданные вокруг Турции военные базы США, где скапливаются американские танки и боевые самолеты. НАТО при патронаже США угрожает Турции. Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении – угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС – очень правильный и всесторонний шаг. НАТО – это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года – за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», – заявил турецкий политик.
Ранее турецкий историк Мехмет Перинчек посоветовал Турции выйти из НАТО и вступить в ОДКБ.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в ходе которых потребовал прекратить поддерживать действия террористических организаций. Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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Глава комитета НАТО рассказал о возможном размещении войск альянса в Швеции и Финляндии
Швеция и Финляндия после вступления в НАТО сами решат, хотят ли они разместить базы альянса на своей территории, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
«Если они станут членами альянса, то это будет вопрос для них, хотят ли они этого (размещения баз и вооружений НАТО – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС ответ Бауэра на вопрос, планирует ли НАТО размещать базы и вооружения в Швеции и Финляндии.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня.
Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Ниинисте пообещал Эрдогану взять обязательства по безопасности союзников НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО, передает турецкий новостной портал Sondakika.
«Президент Финляндии в переговорах с Эрдоганом заявил, что Хельсинки возьмут на себя обязательства по безопасности союзников по НАТО», – передает РИА «Новости» сообщение портала.
Как отмечает канцелярия турецкого лидера, «президент Эрдоган заявил, что игнорирование террористических организаций, представляющих угрозу для союзника в рамках НАТО, несовместимо с духом дружбы и союза».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в субботу провел телефонный разговоров с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого потребовал прекратить поддерживать действия террористически организаций.
Напомним, власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Он также призвал представителей Швеции и Финляндии не тратить время на посещение Анкары.
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