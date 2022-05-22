Швеция и Финляндия «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО

Делегации Швеции и Финляндии собирались посетить Турцию для обсуждения присоединениях этих двух стран к Североатлантическому альянсу, однако переговорный процесс «нажат на тормоза», сообщает газета Milliyet.

«На переговоры с НАТО должны были прибыть делегации из Финляндии и Швеции. Швеция даже объявила, что министры иностранных дел обеих стран посетят Анкару. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Пусть они не утомляются!». После его заявления были нажаты на тормоза. Две страны предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», – передает РИА «Новости» сообщение турецкой газеты.

На ваш взгляд Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Да

Нет



Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД