Перехваченная Швецией «российская подлодка» оказалась сломанным буем

Перехваченный шведской подводной лодкой и спровоцировавший масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага в октябре 2014 года радиосигнал, поступал от сломанного метеорологического буя, пишут шведские СМИ.

Как пишет издание Svenska Dagbladet, зарубежные СМИ предполагали, что речь может идти о российской мини-субмарине. Подлодку искали неделю и потратили на это 20 млн крон (1,8 млн евро). После завершения операции министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка».

Как пишет издание, ошибка произошла, когда экипаж шведской подлодки искал движущиеся объекты.

«Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку», – передает РИА «Новости» слова анонимного источника, знакомого с ходом операции.

Представитель Шведской метеорологической службы (SMHI) Пер Ульссон подтвердил, что в тот день когда был перехвачен сигнал, в Балтийском море вышел из строя метеорологический буй. Информация о поломкке была передана на другой буй, расположенный на юге Стокгольмского архипелага и этот сигнал перехватила подлодка. По словам Ульссона, определить источник сигнала помог анализ записей с другой подлодки, оснащенной более современным оборудованием.

«На ее жестком диске было точное указание на точку на юге архипелага, где находился буй SMHI, который используется также военными. Буй сломался и оказалось, что SMHI направили корабль, чтобы его подобрать. Когда образец звука соотнесли с записями двух шведских подлодок, все стало ясно. Это была не подлодка-нарушитель», – рассказал источник издания.

Правительство и министр обороны узнали о настоящем происхождении источника звука в мае 2015 года, но парламент страны проинформировали об инциденте только после одобрения повышения расходов на оборону на 10 млрд крон (923 млн евро) и выделения дополнительных ресурсов на поиск иностранных подводных лодок.

В 2014 году у берегов Швеции якобы была обнаружена подлодка, которую в местных СМИ тут же назвали российской. Также сообщалось, что субмарина получила повреждения. Однако ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность в итоге не подтвердились.

Оборонное ведомство Швеции позднее сообщило, что предполагаемая субмарина оказалась «техническим кораблем» – гражданским катером.

В Минобороны России заявляли, что никаких нештатных ситуаций с военными кораблями страны не было и нет.

Напомним, в октябре 2018 года шведские СМИ сообщили, что водные границы Швеции могла нарушить иностранная подводная лодка.

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