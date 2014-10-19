В Швеции опять заговорили об иностранной подлодке-нарушителе

Водные границы Швеции могла нарушить иностранная подводная лодка, пишут местные СМИ.

Dagens Nyheter пишет, что 28 июня в заливе Аскрикефьерден инструкторы школы парусного спорта увидели пузыри за кормой шлюпки, которая следовала за яхтой. Они решили, что сломался мотор, инцидент сняли на камеру мобильного телефона.

О случившемся узнал офицер шведской армии, знакомый с одним из инструкторов. 4 июля на место инцидента направились военные, передает ТАСС.

Эксперты изучили обстоятельства произошедшего, однако информацию о нем министерство обороны Швеции не разглашало, сообщает газета.

Dagens Nyheter отмечает, что никаких операций суда ВМС Швеции в тот день в этом районе не проводили.