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В Бундестаге обвинили власти Германии в подготовке к войне с Россией

23 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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«Друзья Донбасса» отомстили премьеру Швеции

Стефана Лёвена испортил «квартирный вопрос» NILS PETTER NILSSON/ЕРА/ТАСС
В Швеции произошло историческое событие &#8722; впервые в истории страны парламент вынес вотум недоверия премьер-министру. На Стефана Лёвена, давнего и последовательного критика России, ополчились местные ультралевые и ультраправые, в первую очередь партия «Шведские демократы», выступавшая в защиту Донбасса. Как произошедшее изменит шведскую политику и отношения Стокгольма с Москвой? Подробности...
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    «Друзья Донбасса» отомстили премьеру Швеции

    Стефана Лёвена испортил «квартирный вопрос»    23 июня 2021, 08:46
    Фото: NILS PETTER NILSSON/ЕРА/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    В Швеции произошло историческое событие − впервые в истории страны парламент вынес вотум недоверия премьер-министру. На Стефана Лёвена, давнего и последовательного критика России, ополчились местные ультралевые и ультраправые, в первую очередь партия «Шведские демократы», выступавшая в защиту Донбасса. Как произошедшее изменит шведскую политику и отношения Стокгольма с Москвой?

    Парламент в шведской монархии существует с XV века, премьер-министр (ранее – канслипрезидент) с XVII века, но никогда еще первый не выражал вотума недоверия второму. В минувший понедельник их отношения испортил «квартирный вопрос».

    Дело в том, что стоимость аренды жилья в Швеции субсидируется государством. В противном случае в исторических районах оно было бы не по карману даже этой зажиточной нации. Однако социального рая построить не получилось: в очереди за арендой квартир можно стоять годами.

    Снять жилье в королевстве, тем не менее, вполне возможно, но втридорога и на своего рода вторичном рынке. Если вас в муниципальную квартиру все-таки заселили, выселить из нее при своевременно вносимой плате будет практически невозможно. Даже в том случае, если вы в этой квартире не живете, а сдаете другому человеку за баснословные деньги. Отсюда и «вторичный рынок».

    Шведские либералы и часть консерваторов давно предлагали провести реформу в этой сфере, и премьер-министр Стефан Лёвен поддался на их уговоры, желая упрочить поддержку своего правительства. В результате он получил прямо противоположное – вотум недоверия.

    Правительство в Швеции левое, но неустойчивое. Социал-демократы Лёвена и шведские «зеленые», вместе сформировавшие кабинет-министров, вынуждены опираться еще на две партии в парламенте – слишком отличные от них, чтобы брать в союзники.

    Сами «недосоюзники», обделенные постами, прежде возражали не слишком громко, потому как главной целью «недокоалиции» было недопущение во власть «Шведских демократов».

    Это партия, как сказали бы старые российские либералы, «нерукопожатная». Националисты, популисты, противники мигрантов, выступавшие, помимо прочего, со словами поддержки в адрес России и донбасского ополчения.

    На прошлых выборах они получили рекордные для себя 17,5% голосов. Если в других странах Европы националисты подрастеряли позиции на фоне того, что миграционный кризис стал восприниматься населением менее остро, то Швеция оказалась исключением. Там этот кризис наложился на местную проблему, о которой в других странах часто не догадываются – активность и жестокость криминальных банд, зачастую сколоченных по этническому принципу. 

    При этом некоторые общественно-политические деятели из числа мигрантов обнаглели настолько, что призывают выселить из страны тех шведов, кому не нравятся принципы мультикультурности и этнического разнообразия (или, если точнее, то, к чему они привели). 

    Лёвен и его правительство категорически отказывались даже обсуждать взаимосвязь между миграцией и ростом преступности. Скрепя сердце, все-таки признали пару лет назад – эта связь существует. Но по сути признание мало что изменило: проблему предпочитают замалчивать в том числе для того, чтобы не лить воду на мельницу «Шведских демократов».

    «Квартирный вопрос» стал для них поводом отомстить коалиции и лично премьеру за все унижения. «Демократы» воспользовались разногласиями правительства с парламентской группой поддержки, и вышло так, что их вотум недоверия вдруг оказался поддержан большинством.

    Удар в спину Лёвен получил от «Левых» – партии, которая некогда носила название коммунистической. Правительственная реформа рынка жилья сама по себе не радикальна – предполагалось, что рыночные цены на недвижимость будут устанавливаться только во вновь построенных домах. Но бывшие коммунисты пошли на принцип, доведя Швецию до правительственного кризиса и исторического события.

    У страны, оказавшейся в уникальной для себя ситуации, есть теперь два пути – досрочные выборы или назначение нового премьера через перетасовку коалиции. Первый вариант избиратели вряд ли оценят – это для них лишняя трата денег в пандемию, поскольку очередные выборы в 2022 году состоятся все равно, то есть депутатов придется избирать всего на год с небольшим.

    Что же касается нового премьера, «золотая акция» в этом смысле принадлежит партии центристов. Они могут поддержать потенциальную правую коалицию, одним из возможных лидеров которой называют главу партии с говорящим названием «Либералы» – 52-летнюю Ньямко Сабуни, которая родилась и до двенадцатилетнего возраста жила в Бурунди. Тогда европейское государство впервые возглавит чернокожий выходец из Африки, если на минуту забыть о том, что формальным лидером Швеции остается король Карл XVI Густав.

    Если же центристы пойдут на союз с левыми, кресло премьера, вполне возможно, все-таки сохранит за собой Лёвен. За такой исход выступают все те же бывшие коммунисты, но с условием, что премьер откажется от своих «антинародных шагов» на рынке жилья.

    «Шведским демократам» в обоих случаях ничего не светит. Они как каста «неприкасаемых», которой чураются все остальные. Что, впрочем, ни в коем случае нельзя трактовать как дискриминацию пророссийской партии.

    За поддержку Донбасса «демократам», конечно, спасибо, но многие из тех, кто эту поддержку выражал, партию уже покинули. Русофилия отнюдь не является определяющим качеством для этой силы, по «русскому вопросу» в ней идут споры, и многие старожилы скорее согласны с Левёном – нашим критиком, при власти которого министерство обороны стало воспринимать Москву как главного потенциального противника

    Но в то же время Лёвен противник вступления в Североатлантический альянс, а евроскептицизм и неприятие брюссельской бюрократии в случае с «Шведскими демократами» компенсируются их ориентированностью на США, а значит, что и на НАТО тоже.

    Их взгляды на внешнюю политику вообще достаточно специфичны, а в некоторых случаях неприемлемы, вроде идеи о том, что ядерную проблему Ирана необходимо решать военными средствами.

    Приход такой партии к власти (представим, что на следующих выборах «демократы» наберут еще больше голосов и смогут переубедить кого-нибудь из традиционных игроков насчет своей «неприкасаемости») обрадовал бы скорее Израиль, поскольку при Лёвене Швеция окончательно оформилась как один из главных критиков сионизма в Европе на политическом уровне. А на уровне бытовом и вовсе можно говорить об агрессивном антисемитизме – со стороны, конечно, не коренных шведов, а мусульманской диаспоры, выражающей свою поддержку палестинцам через беспорядки и вандализм.

    Чем разрешится этот уникальный для страны кризис, узнаем в ближайшее время: по закону у Лёвена остается еще одна неделя на раздумья. Но перемен в плане отношений с Москвой от Стокгольма ждать не стоит. Скорее всего, он останется активным членом неформального антироссийского блока внутри ЕС, куда входят Польша, Румыния и республики Прибалтики.

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