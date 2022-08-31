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31 августа, среда | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
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Страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Что касается вопроса о визах – на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», – передает РИА «Новости» его слова.
Сийярто добавил, что ЕС принял решение расторгнуть договор об упрощенном визовом режиме с Россией, за что проголосовали большинство государств объединения.
«Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», – подчеркнул глава МИД Венгрии.
Ранее в Кремле пообещали, что для европейцев могут возникнуть трудности с визами в России, если ЕС примет аналогичное решение для россиян.
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией. Дания также выступает в поддержку идеи ограничить выдачу шенгенских виз российским туристам.
До этого правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
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МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Австрийское СМИ сообщило о смерти подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, сообщает местное издание Exxpress со ссылкой на неназванные источники.
Австрийское издание Exxpress не называет город, в котором могла быть убита Вовк, но сообщает, что женщина была найдена мертвой в съемной квартире. По данным журналистов, у погибшей было зафиксировано 17 ножевых ранений, а в руке находилась записка.
Издание приводит заблюренную фотографию якобы с места событий. Также отмечается, что следов дочери Вовк не найдено.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Медведев сыронизировал по поводу запрета на выдачу виз россиянам
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Европейским политикам следует быстрее ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, иронично предложил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«К предстоящему заседанию глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Такое решение окончательно убедит сомневающихся в том, что Европа на самом деле плохо относится к гражданам России.
«Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», – добавил он.
В конце он оставил фразу на французском «A la guerre comme a la guerre», переводящуюся как «На войне как на войне».
Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предлагает приостановить соглашение ЕС об облегчении визового режима с Россией.
Ранее правительство Чехии предложило приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
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Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику
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Власти прибалтийских государств развернули беспрецедентную, по сути близкую к фашистской, кампанию по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям и травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, заявил МИД.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что эта кампания «давно вышла за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности».
«В латвийской столице сносят монумент освободителям Риги и всей Латвии от немецко-фашистских захватчиков при совершенно диком отношении со стороны «правоохранительных» органов к мирно пришедшим на место этого преступления жителям. Это очередной пример вандализма на государственном уровне, надругательства над памятью советских воинов, включая русских и латышей, победивших фашизм. Недавно нечто подобное мы наблюдали в эстонском городе Нарве, 95% жителей которого – русскоязычные», – отметили в ведомстве.
В МИДе напомнили, что латвийские власти намерены в ближайшие дни эксгумировать останки советских солдат на воинском захоронении в Кулдигском крае, что является грубым нарушением международно-правовых обязательств Латвии, в том числе двустороннего соглашения о статусе захоронений 2007 г.
«Напомним, что националистические круги Латвии, Литвы и Эстонии уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий XX века, направленную на поддержание русофобского курса своих государств. Неотъемлемой частью их политики стала героизация нацистских пособников, приведшая к наблюдаемой сегодня волне осквернений и борьбы с советским мемориальным наследием», – отмечается в заявлении.
«Со стороны прибалтийских политиков звучат призывы к депортации «нелояльных» русских, выдвигаются идеи ограничить являющиеся, дескать, «привилегией» поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис в своей русофобской риторике дошел до абсурда, заявив о необходимости впускать граждан России только при условии, что они признают «оккупацию» Крыма. Принятое недавно эстонским правительством решение об отмене целого ряда категорий виз для россиян является очередным проявлением ксенофобии и ненависти по отношению к нашей стране», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что все это дополняется жесткой цензурой информации, закрытием всех независимых русскоязычных СМИ, ограничением вещания российских масс-медиа. Ликвидируются русскоязычные детсады, школы и учебные программы, что существенно ограничивает право получения образования на родном языке для русскоязычного меньшинства.
В Латвии анонсирована подготовка законопроекта «Об ограничении двуязычия», который призван полностью запретить использование русского языка на рабочих местах и в общественной жизни, указали в МИДе.
«В Прибалтике преследуются все имеющие отличную от официальной точку зрения граждане. За любую форму поддержки России они запугиваются угрозами лишения вида на жительство и выдворения, увольнения и даже тюремного заключения. «Оснований» для этого штампуется множество, но главное из них – сочувствие нашей стране и принадлежность к русскому народу и культуре», – говорится в заявлении.
«Наблюдаемые сегодня русофобские подходы властей Латвии, Литвы и Эстонии еще полнее раскрывают суть прибалтийских режимов, в рамках которых так называемые титульные нации и их украинские и западные «со товарищи» признаются исключительными полноправными жителями, а «нетитульные», а точнее, русские считаются «людьми второго сорта», – подчеркивает МИД.
«Демократы» же из европейских и общественных структур молчат», – констатирует Москва.
«Раскрученная Латвией, Литвой и Эстонией кампания по уничтожению памятников павшим за освобождение этих стран от фашизма, других объектов культурного наследия, преследований и дискриминации русскоязычных неизбежно приводит к необходимости ставить вопрос об их ответственности – как на уровне государства, так и конкретных лиц, принимающих противоправные решения и исполняющих их.
Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию, и отвечать их же варварскими методами. Однако то, что происходит сейчас в государствах Прибалтики, для нас неприемлемо и, безусловно, скажется на состоянии двусторонних отношений с этими странами, которые и без того уже находятся в полном упадке. Предпринимали и будем предпринимать асимметричные меры, прежде всего, в политической и экономической плоскостях. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, отказывающихся понимать, что они делают», – заключил МИД.
Напомним, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент памятника Освободителям – 79-метровый обелиск. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов.
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Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
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Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», – приводит его слова ТАСС.
Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Кроме того, Боррель сообщил, что главы минобороны стран союза обсудят на неформальной встрече в Праге тренировочную миссию высокого уровня для украинских военных. Он добавил, что инициатива создания данной миссии «высокого уровня» была принята еще до обострения конфликта на Украине в феврале этого года.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»
Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.
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Экономист назвал способную развалить Евросоюз страну
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Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза, рассказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории, передает РИА «Новости».
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
«Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», – подчеркнул эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша напрашивается на шестой раздел страны.
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Эксперт: Польша помешает реализовать призывы Шольца к реформе ЕС
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«Призыв Шольца к изменению принципа голосования в ЕС актуален, но против, вероятно, выступят Венгрия и Польша, поскольку это нарушает суверенитет каждой отдельной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее канцлер ФРГ высказался за отмену единогласного принятия решений в ЕС.
«Идея о глобальных изменениях в Евросоюзе, в том числе – о переходе к принятию решений большинством голосов, а не консенсусом, обсуждается уже очень давно. Всем понятно, что в нынешнем виде, особенно после расширения ЕС в 2004 году, принятие решений консенсусом в лучшем случае замедляет, а в худшем – вообще парализует работу Евросоюза по ряду направлений», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По словам эксперта, к подобным идеям Европа обычно возвращается в кризисные моменты – как сейчас, но при этом речь идет об изменениях основополагающих документов ЕС, поэтому сделать это будет отнюдь не легко.
«Конечно, крупные страны об этом могут договориться. Но тут вот какая проблема: если решения принимаются большинством, то точка зрения какой-то страны игнорируется. Более того, такая страна в итоге будет вынуждена выполнять обязательное для всех членов ЕС решение, против которого она выступает. Это очень серьезное ущемление суверенитета отдельных стран, на которое, скорее всего, не согласятся Венгрия и Польша, а решение о переходе на голосование большинством будет приниматься при согласии всех членов ЕС. Вспомните, что доселе любая попытка ЕС обойти суверенные права Польши встречала жесткое сопротивление Варшавы», – указал политолог.
Что касается расширения ЕС, отметил собеседник, то Украина и Молдавия уже имеют статус кандидата, Грузия его также, вероятно, получит, но эти планы не имеют временных параметров для реализации.
«Идеи же об общеевропейской армии, единой ПВО обсуждаются вообще несколько десятилетий. Но в отличие от планов по изменению принципов голосования, создание параллельной НАТО европейской военной структуры совершенно бессмысленно. Помимо дублирования обязательств одних и тех же стран в рамках двух разных объединений, создание общеевропейской ПВО предполагает увеличение расходов. При этом сейчас члены ЕС даже на НАТО перечисляют свои обязательные взносы с очень большим скрипом», – напомнил аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, призвал реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Он предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед», – подчеркнул он.
Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей, сообщает Deutsche Welle** (признан иноагентом).
Также он настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах ЕС», – сказал немецкий лидер. Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Помимо этого, канцлер ФРГ призвал к созданию новой европейской системы противовоздушной обороны. «Нам предстоит многое наверстать в Европе, когда дело доходит до защиты от воздушных и космических угроз», – сказал он. В целом лейтмотивом его выступления была идея сделать Европу более «суверенной» и способной лучше защищаться от внешней агрессии, сообщает Financial Times.
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Газпром приостановил поставки газа французской Engie
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Газпром приостановил поставки газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщили в пресс-службе холдинга.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов, заявил представитель УВКПЧ Вивиан Квок.
«Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела», – приводит ее слова РИА «Новости».
Квок объяснила, что комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.
В субботу заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что Россия на постоянной основе привлекает внимание ЮНЕСКО к сносу советских памятников и мемориалов на территории стран Восточной Европы.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
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Наталья Вовк посетила салон красоты до убийства Дугиной
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За девять дней до гибели Дарьи Дугиной главная подозреваемая в ее убийстве Наталья Вовк отправилась делать маникюр, сообщают СМИ.
Вовк 11 августа посетила салон красоты. Как передает Пятый канал, Вовк «сильно переживала за цены», спрашивала «сколько будут стоить процедуры на руках и ногах». «Затем, вероятно, остановившись на одном маникюре, отметила: хочет «френч» или что-то подобное», – сообщает телеканал.
Кроме того, со слов мастера маникюра, которая обслуживала Вовк, у нее была необычная внешность: ярко-зеленые глаза было видно отовсюду. «Зеленые с голубым оттенком. Я села, посмотрела, потом спросила: «А глаза у вас свои?». Она сказала да, но я подумала, что неестественные они», – сказала сотрудница салона.
Она сообщила, что Вовк постоянно нервничала и в какой-то момент призналась мастеру, что приехала с Украины. «Я шла на работу, мне сказали, что ко мне пришли. Я шла, а она мимо проходила. Мы естественно пошли ей делать маникюр, педикюр. Она сначала мне не очень понравилась. Она сказала, что приехала сюда с дочкой, что сама с Украины, что сняли в этом доме квартиру. Сама начала говорить про тему войны, что зачем это все нужно, она не понимает, люди гибнут», – сообщила сотрудница салона.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В понедельник в ФСБ России сообщили, что установлен еще один участник украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Вовк готовил убийство Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления.
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Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС
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«Могут ввести запреты по отдельным российским предприятиям. Обсуждается и предложение о закрытии шенгенской зоны для наших туристов. Но, думаю, что это решение вряд ли будет принято», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.
«В восьмой пакет могут войти ограничения против каких-то наших топ-чиновников или тех деловых людей, которых считают близкими к российскому руководству. Однако в целом потенциал новых карательных мер против России практически исчерпан. Любые новые серьезные шаги, особенно если мы говорим об экономических санкциях, в том числе и тех, которые упоминает глава МИД Эстонии, серьезно навредят, прежде всего, самим инициаторам ограничений», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Кроме того, у стран ЕС слишком разные ситуации. Одно дело – страны, которые имеют выход к Мировому океану, могут строить терминалы по приемке сжиженного газа. Другое дело – те, кто зависит от трубопроводного газа, не имеют выхода к морю и ориентируются на российские поставки энергоресурсов», – сказал Кортунов. Он привел в пример Венгрию, которая надолго заблокировала седьмой пакет, поскольку не хотела лишаться российской нефти.
«К тому же, хотя отношение ЕС к украинскому вопросу не изменилось, сама тема рано или поздно начнет уходить на второй план. На повестке дня появляются другие заботы. Поддерживать в центре общественного внимания одну, пусть и важную, тему бесконечно долго нельзя», – добавил собеседник.
Аналитик также назвал маловероятным сценарий, о котором предупреждала глава группы InfoWatch Наталья Касперская, – о том, что в качестве санкции в России могут отключить все смартфоны – как iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. «У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что Москва не использует. Настоящей кибервойны со стороны России Европа еще не видела, но такие возможности ответа на попытки дестабилизации коммуникационных систем у нашей страны есть», – предупредил Кортунов.
В понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что прибалтийские страны коллективно внесли в Еврокомиссию конкретные предложения новых санкций против России. «Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – цитирует министра ТАСС. Как заявила его коллега из Швеции Анн Линде, она надеется, что в восьмой пакет войдут «меры по газу».
Ранее Рейнсалу призывал окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку.
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В ЕК раскрыли уровень заполнения газовых хранилищ в Европе
В Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%, сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Хорошая новость: средний уровень заполнения наших хранилищ достиг уже 80%», – цитирует главу ЕК ТАСС.
Она добавила, что стоимость энергоносителей на рынке бьет все рекорды. «Последствия для домохозяйств и компаний не являются устойчивыми. Нам нужно реагировать – вместе и срочно», – заключила фон дер Ляйен.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему заполнение газовых хранилищ не поможет Европе избавиться от рекордной стоимости этого топлива на рынке.
На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку 3500 долларов за 1 тыс. кубометров и только в пятницу, 26 августа, начали постепенно опускаться. Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» (с 31 августа по 2 сентября) из-за техобслуживания. При этом Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник были опубликованы данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), согласно которым более половины стран Евросоюза, в которых есть подземные хранилища газа (ПХГ), уже превысили целевой уровень по запасам, который в этом году составляет 80%.
Тогда же рыночные цены на газ в Европе опустились ниже 2900 долларов за 1 тыс. кубометров после роста выше 3500 долларов на прошлой неделе.
Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата.
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В ЕС профинансировали замену энергоресурсам из России
Еврокомиссия решила профинансировать развитие морских парков ветряных генераторов в размере 5,6 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия выделила 5,6 млрд евро из фонда «ЕС нового поколения» для финансирования развития морских парков ветряков, чтобы гарантировать независимость ЕС от российских источников энергии. Мы также намерены радикально сократить сроки выдачи разрешений (на строительство парков ветряков), которые не должны занимать более одного года», – цитирует главу ЕК ТАСС.
По ее словам, Еврокомиссия в скором времени предложит реформу рынка электричества в ЕС, так как цена на этот ресурс с начала года во многих отдельных странах поднялась почти в 10 раз.
Ранее во вторник глава ЕК заявляла, что в Евросоюзе средний уровень заполненности хранилищ газа дошел до 80%.
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Против Совета ЕС подали иск за планы по восстановлению экономики Польши
Четыре ассоциации судей Евросоюза подали иск против Совета ЕС, который одобрил план по восстановлению экономики Польши, сообщают СМИ.
План был одобрен в обмен на выполнение требований Еврокомиссии, касающихся судебной реформы. Ассоциации судей считают, что условия ЕС «не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы». По мнению ассоциаций, в ЕС «игнорируют решение Европейского суда общей юрисдикции по данному вопросу». Судьи считают, что одобрение плана нарушает принцип незамедлительного исполнения решений, принятых Европейским судом, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывался направлять средства на восстановление польской экономики после пандемии коронавируса – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы.
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