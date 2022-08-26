Чехия решила предложить ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян

Эксперт объяснил отказ папы римского поддержать Запад в борьбе с Россией

«Позиция, которую заняли представители украинской власти, открыли глаза окружению понтифика, и теперь в Ватикане поняли, куда Европу может привести украинский национализм», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее итальянские СМИ сообщили, что папа Франциск недоволен давлением украинского президента Владимира Зеленского в вопросе поддержки Киева.

«Совершенно очевидно, что представители Украины – офис президента и посол в Ватикане Андрей Юраш – чрезмерно надавили на папский престол своими требованиями. И хотя госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин повторял риторику западных лидеров, очень критично высказываясь в отношении Русской православной церкви, сам понтифик много раз заявлял о мире и верховенстве христианских ценностей», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Кроме того, посол Украины в Ватикане, вероятно, наобещал Зеленскому визит понтифика в Киев и анонсировал возможность склонить его к унижению РПЦ. Но его обещаниям не суждено сбыться», – отметил собеседник.

«Еще накануне Пасхи посол Украины выразил крайне антихристианскую позицию, когда высказался против того, чтобы во время крестного хода вместе с украинкой крест несла русская женщина. Причем русская женщина проживала в Италии и не имела никакого отношения к происходящему в Донбассе или на Украине. Это очень сильно не понравилось Ватикану, поскольку это никак не сходится с христианскими представлениями о том, что для Христа нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни русского», – полагает эксперт.

«Вместе с тем на позицию Ватикана могло повлиять и убийство Дарьи Дугиной. Понтифик высказался в духе христианской любви и милосердия, назвал ее жертвой конфликта. Юраш публично возмутился этими словами. Ватикану явно не нравится то, что представители украинской власти разделяют людей по национальному признаку и используют расистские формулировки. Причем реакция на эти слова последовала даже более жесткая, чем после инцидента накануне Пасхи», – продолжил он.

«За гранью понимания Ватикана находится и реакция украинских иммигрантов, в частности, Кирилла Говоруна, который сказал, что украинцы на Западе разочарованы словами понтифика о сожалении по поводу гибели Дугиной», – добавил Лункин.

«Неудивительно, что ватиканские источники уже распространяют информацию о том, что лидер католиков не поедет в Киев. Вероятно, он не хочет ассоциироваться с риторикой и языком вражды, которые исходят от Киева, а также не желает сеять вражду между народами и между крупнейшими христианскими конфессиями», – полагает собеседник.

«Папа изначально придерживался сдержанной и умеренной позиции. Мы не слышали его резких высказываний, осуждающих русских, Россию или Русскую православную церковь. Да, он призывал к миру, но при этом старался сохранить отношения с патриархом Кириллом и РПЦ. Это подтверждает онлайн-встреча понтифика с представителями РПЦ, прошедшая в марте этого года», – рассказал религиовед.

«И несмотря на то, что госсекретарь Ватикана говорил много всего осуждающего в адрес России, понтифик по-прежнему заинтересован в диалоге», – добавил он.

«Вполне очевидно, что Франциск очень надеялся на поездку в Москву, а также на встречу с патриархом в Казахстане. Но уже ясно, что этого в ближайшее время не произойдет», – отметил эксперт.

«Кроме того, можно с уверенностью говорить, что позиция, которую заняли Зеленский и Юраш, открыли глаза окружению папы. В Ватикане поняли, куда может Европу привести украинский национализм», – заключил Лункин.

Накануне стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.

Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.

Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.

Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.

Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.

Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.

В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».

Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.

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