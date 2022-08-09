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ЕК оценила идею запрета на выдачу виз россиянам
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Визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.
«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны-члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», – приводит ее слова ТАСС.
«Мы всегда говорили, что мы готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости. Но на данный момент у нас нет конкретного комментария об этом, мы никогда не комментируем будущие возможные санкции или сделанные комментарии», – ответила она на вопрос об ограничениях на туристические визы для россиян в ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира
Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.
Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.
Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.
Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
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Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа
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Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.
В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.
«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.
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Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России
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На фоне падения закупок нефти в странах Северной Европы государства на юге региона и в Средиземноморье тайно закупают нефть из России, свидетельствуют данные о движении танкеров.
Bloomberg пишет, что за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель. Испания впервые с весны закупила партию Urals (поставка произведена из Казахстана). Кроме того, Urals впервые с зимы купила Греция. Закупки российской нефти Болгарией и Румынией выросли до 255 тыс. баррелей в сутки, Турцией – до максимальных значений за шесть недель.
Агентство указывает на высокие риски нарушения санкций. Bloomberg оценивает поставки российской сырой нефти в Европу в 1,38 млн баррелей в сутки – максимум за пять недель, хотя до спецоперации России на Украине показатель был выше – 1,85 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС заявлял о недовольстве своих импортеров, которые покупают российскую нефть в смеси с нефтью другого происхождения. Российскую нефть (49%) смешивают с 51% другой нефти и получается так называемая латвийская смесь, или индийская, или арабская смесь. Суть в том, что в документах российская нефть не значится, а фигурирует происхождение нефти, чья доля больше половины, например, 51%.
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Турецкая компания купила участок на Украине для завода по производству «Байрактаров»
Турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
«Владелец компании «Байкар» создал свою украинскую компанию на Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство на Украине», – цитирует ТАСС Боднара.
По его словам, на произведенных заводом беспилотниках будут использоваться украинские комплектующие. «На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», – добавил посол.
Ранее гендиректор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов «Байкар Макина» Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники «Байрактар» России.
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Премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС
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Неправильно, что россияне могут ездить в Европу как туристы во время проведения спецоперации на Украине, заявила глава финского правительства Санна Марин в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
«Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», – приводит ее слова РИА «Новости».
Марин рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.
«МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», – пояснила она.
Санкции пока не распространяются на туризм. По мнению Марин, обсуждение должно быть продолжено в Европейском совете.
«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен», – сказала она.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, который стал популярным среди россиян из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и государствами Евросоюза.
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Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций
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Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования, проведенного компанией YouGov.
Больше всех против санкций выступают французы, где 63% опрошенных считают, что это неоправданная мера с учетом возможных последствий. Поддерживают же санкционную политику, несмотря на рост стоимости жизни, только 27%, передает РИА «Новости».
На втором месте находится Италия, где против санкций высказались 59%, за – 27%. На третьем месте Германия и Испания, где против санкций высказались 54% респондентов, поддерживает 34% и 35% соответственно.
В Великобритании чуть меньше половины (47%) высказались против антироссийских санкций, а поддержали – 38%. Больше всего просят ввести санкции граждане Польши – 38%.
Исследование проводилось с 22 июня по 11 июля. В нем приняли участие 7878 человек из разных европейских стран. Статистическая погрешность не указана.
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Эксперт объяснил массовую закупку российской нефти Южной Европой
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«Неудивительно, что Южная Европа активно закупает нашу нефть. Более того, они берут ее не только для текущего потребления, но и закачивают во все хранилища», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России.
«Южная Европа пытается получить максимум выгоды в сложившейся ситуации. Им даже не приходится обходить собственные санкции, поскольку все ограничения по закупке нашего сырья вступают в силу только в декабре», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник заверил, что для столь массовых закупок есть целый ряд предпосылок. «С 24 февраля многие западные компании считали, что покупка нашего топлива обернется для них серьезными имиджевыми издержками. Но во второй половине мая эмоции более-менее улеглись. А уже в июне Евросоюз определил дальнейшие правила игры», – пояснил он.
«Таким образом, до 5 декабря европейские страны могут спокойно закупать сколько угодно российской нефти. А учитывая, что она продается с дисконтом в среднем в размере 30 долларов за баррель, ее закупают в очень большом количестве», – подчеркнул собеседник.
Как отметил Юшков, на фоне такого интереса со стороны Южной Европы в первые месяцы лета даже наблюдался спад поставок в Китай и Индию. «С началом спецоперации эти два государства считались Россией чуть ли не единственными и основными покупателями. Ну а теперь, когда нашу нефть снова активно закупают в Европе, нет никакой необходимости далеко гнать танкеры», – рассуждает эксперт.
«Европейцы сейчас покупают наше топливо не только для текущего потребления, но и впрок. Сырье закачивается во все хранилища, в том числе в портах и на НПЗ. Даже поляки, которые больше всех кричат об антироссийских санкциях, фактически заполнили каждое корыто у себя в стране. Это дешевая нефть, которой не предвидится в ближайшее время. И это позволяет нам снова выйти на уровень продаж, который у нас был до февраля», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России. Как отмечает Bloomberg, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.
Испания впервые с весны закупила партию Urals (поставка произведена из Казахстана). Кроме того, Urals впервые с зимы купила Греция. Закупки российской нефти Болгарией и Румынией выросли до 255 тыс. баррелей в сутки, Турцией – до максимальных значений за шесть недель.
Агентство указывает на высокие риски нарушения санкций. Bloomberg оценивает поставки российской сырой нефти в Европу в 1,38 млн баррелей в сутки – максимум за пять недель, хотя до спецоперации России на Украине показатель был выше – 1,85 млн баррелей.
Напомним, ЕС заявлял о недовольстве своих импортеров, которые покупают российскую нефть в смеси с нефтью другого происхождения. Российскую нефть (49%) смешивают с 51% другой нефти и получается так называемая латвийская смесь, или индийская, или арабская смесь. Суть в том, что в документах российская нефть не значится, а фигурирует происхождение нефти, чья доля больше половины, например, 51%.
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МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически берет в заложники всю Европу, Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ должны открыто и жестко указать украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудить их незамедлительно прекратить атаковать станцию, говорится в официальном комментарии представителя МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной», – подчеркнули в дипведомстве.
Также в министерстве отметили, что регулярно направляют в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», она находит отражение в информационных циркулярах агентства. «Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – добавили в министерстве.
«Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные… Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре», – подчеркнули в МИД России.
В министерстве предупредили об угрозе, которая разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями.
«Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ – проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», – заявили в дипведомстве.
Ранее в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС могут ждать от Украины уступок России
Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.
По ее мнению, причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева станет возможное завершение активной фазы боевых действий, сообщает РИА «Новости».
«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», – отметила Точчи.
Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Стала известна судьба танка Т-34 в Нарве и других советских мемориалов в Эстонии
Выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи Эстонии, сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.
Конкретные сроки переноса объекта пока не определены, однако местные власти рассчитывают осуществить его в течение двух недель, уточнила она. Каллас также объявила о том, что «городу и горожанам будет дана возможность поучаствовать в судьбе [танка]», передает ТАСС.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.
В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.
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Навка назвала отвратительными действия властей Литвы в отношении Дробязко и Ванагаса
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает отвратительным проявлением слепой ненависти к России действия властей Литвы в отношении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса.
В понедельник с инициативой лишить спортсменов наград выступил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас в ответ на намерение спортсменов выступить в Сочи в художественном проекте Навки «Лебединое озеро». Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддерживает лишение Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград, а Дробязко – гражданства балтийской республики.
«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом зрителям, а главное, детям всего мира огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», – передает ТАСС слова Навки.
Дробязко и Ванагас являются многократными чемпионами Литвы, двукратными призерами чемпионатов Европы, бронзовыми призерами чемпионата мира. У танцевального дуэта предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса. Дробязко предлагают лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.
Ранее из сборной Украины выгнали двукратную чемпионку страны по фигурному катанию Анастасию Шаботову. Причиной спорного решения стал лайк в соцсети. Отметку «мне нравится» 16-летняя спортсменка поставила под постом российского фигуриста и тренера Евгения Плющенко.
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Северная Македония передала Украине танки и самолеты
Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов», – написал Подоляк на своей странице в соцсетях, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Северной Македонии должны передать Киеву четыре штурмовика Су-25, купленные у Украины в 2001 году, информация о передаче полностью засекречена. Скопье приобрело данные самолеты у Киева во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения в 2001 году. С 2004 года эти Су-25 не летали и были подготовлены к продаже.
До этого сербское национальное телевидение сообщило, что Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. При этом ведомство не уточнило, сколько танков было передано украинской стороне.
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В Германии испугались, что миллионы людей не смогут платить за отопление
Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил в интервью Tagesspiegel рассказал об опасениях, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.
«Это чертовски много людей... Речь идет о миллионах», – сказал Зибенкоттен, сообщает РИА «Новости».
В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков.
«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», – сказал Зибенкоттен.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Херсоне задержали торговцев брошенным украинскими войсками оружием
Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил сотрудник российских силовых структур.
«В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче, 1974 г. р., уроженце города Цюрупинска Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США. Вадим Катрич предложил своему знакомому Валерию Розескулу приобрести АК-74 с магазином за 300 долларов. Кроме того, Катрич предложил к реализации и более крупную партию оружия, имеющегося в схронах в Николаевской области: стрелковое вооружение, патроны к нему, гранаты, запалы, тротил. В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков», – цитирует РИА «Новости» сотрудника силовых структур.
По его словам, Катрич дал признательное показание по факту сделки, а наличие у себя стрелкового оружия объяснил тем, что нашел его в окрестностях села Челбурда Херсонской области после бегства оттуда украинских войск в феврале этого года.
Накануне Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО.
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