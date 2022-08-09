ЕК оценила идею запрета на выдачу виз россиянам

Эксперт объяснил массовую закупку российской нефти Южной Европой

«Неудивительно, что Южная Европа активно закупает нашу нефть. Более того, они берут ее не только для текущего потребления, но и закачивают во все хранилища», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России.

«Южная Европа пытается получить максимум выгоды в сложившейся ситуации. Им даже не приходится обходить собственные санкции, поскольку все ограничения по закупке нашего сырья вступают в силу только в декабре», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник заверил, что для столь массовых закупок есть целый ряд предпосылок. «С 24 февраля многие западные компании считали, что покупка нашего топлива обернется для них серьезными имиджевыми издержками. Но во второй половине мая эмоции более-менее улеглись. А уже в июне Евросоюз определил дальнейшие правила игры», – пояснил он.

«Таким образом, до 5 декабря европейские страны могут спокойно закупать сколько угодно российской нефти. А учитывая, что она продается с дисконтом в среднем в размере 30 долларов за баррель, ее закупают в очень большом количестве», – подчеркнул собеседник.

Как отметил Юшков, на фоне такого интереса со стороны Южной Европы в первые месяцы лета даже наблюдался спад поставок в Китай и Индию. «С началом спецоперации эти два государства считались Россией чуть ли не единственными и основными покупателями. Ну а теперь, когда нашу нефть снова активно закупают в Европе, нет никакой необходимости далеко гнать танкеры», – рассуждает эксперт.

«Европейцы сейчас покупают наше топливо не только для текущего потребления, но и впрок. Сырье закачивается во все хранилища, в том числе в портах и на НПЗ. Даже поляки, которые больше всех кричат об антироссийских санкциях, фактически заполнили каждое корыто у себя в стране. Это дешевая нефть, которой не предвидится в ближайшее время. И это позволяет нам снова выйти на уровень продаж, который у нас был до февраля», – заключил Юшков.

Ранее стало известно о том, что Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России. Как отмечает Bloomberg, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Италии достиг максимального уровня за семь недель.

Испания впервые с весны закупила партию Urals (поставка произведена из Казахстана). Кроме того, Urals впервые с зимы купила Греция. Закупки российской нефти Болгарией и Румынией выросли до 255 тыс. баррелей в сутки, Турцией – до максимальных значений за шесть недель.

Агентство указывает на высокие риски нарушения санкций. Bloomberg оценивает поставки российской сырой нефти в Европу в 1,38 млн баррелей в сутки – максимум за пять недель, хотя до спецоперации России на Украине показатель был выше – 1,85 млн баррелей.

Напомним, ЕС заявлял о недовольстве своих импортеров, которые покупают российскую нефть в смеси с нефтью другого происхождения. Российскую нефть (49%) смешивают с 51% другой нефти и получается так называемая латвийская смесь, или индийская, или арабская смесь. Суть в том, что в документах российская нефть не значится, а фигурирует происхождение нефти, чья доля больше половины, например, 51%.

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