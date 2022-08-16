СМИ: Швеция начала регулярно использовать мазутную электростанцию из-за цен на газ

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 22:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград
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Многие на Западе все еще не верят, что мы взялись за дело всерьез. Может быть, там действительно допускают, что нас можно остановить санкциями, экономическим давлением, политическими заявлениями. С нами не хотят договариваться, реально рассматривать наши условия – потому что не думают, что мы способны на большее.
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В нашем недавнем прошлом уже был пример демонстративного пренебрежения гуманитарным знанием. Это – время существования Советского Союза.
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В состязании, как похлеще ущемить Россию, финиша пока не видно. Но у нормального человека, у честного политика рано или поздно должна наступить аллергия на участие в подобного рода затеях.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: Швеция начала регулярно использовать мазутную электростанцию из-за цен на газ
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Шведский энергетический оператор Uniper SE начал регулярно использовать мазутную электростанцию, которая является резервной, из-за цен на газ, сообщило Bloomberg.
Станция в Карлсхамне работает на ископаемом топливе и функционирует с 1980-х годов. Ранее станция стала резервной и работала не на полную мощность с ноября по март для компенсации возрастающего потребления электричества в зимний период.
По словам представителя Uniper Торбьорн Ларссен, в течение последней недели станция часто работала с утра до ночи, вырабатывая около 200-300 МВт электроэнергии при максимальной мощности в 662 МВт. При этом она сжигала до 50 тонн горючего в час. Как отмечает агентство, это примерно 9 тыс. баррелей мазута при условии работы полные сутки, передает ТАСС.
Причиной для более активной эксплуатации такой станции агентство называет рост цен на природный газ в Европе в целом. А в случае с Швецией существует еще проблема недостаточной выработки электричества ветрогенерирующими мощностями.
Справиться с обеспечением страны электричеством за счет имеющихся АЭС невозможно, поскольку в последние годы несколько реакторов были остановлены, а часть активных находится на техобслуживании. Станция в Карлсхамне в основном питает сети южных регионов Швеции.
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем августовском отчете отметило, что рекордные цены на природный газ побуждают некоторые страны использовать нефть вместо газа для генерации электроэнергии.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступления осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Минобороны разъяснило инцидент в воинской части в Крыму
На огороженной площадке хранения боеприпасов в районе Майского в Крыму произошло возгорание боеприпасов с детонацией, сообщает Минобороны.
«16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Согласно докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют.
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СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму
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«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.
«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.
«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.
«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.
«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.
«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.
«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.
В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
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В Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину»
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Немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от «Северного потока – 2» ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
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В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»
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«Похоже, Германия сумеет до начала ноября выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ. Только это не дает гарантий успешного прохождения отопительного сезона. Отсюда и тревога у немцев», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Германии призвали правительство запустить «Северный поток – 2», сделав это «назло Владимиру Путину».
«Пока правительство Германии исходит из того, что они не будут запускать в работу «Северный поток – 2», надеясь пополнить запасы газа из других источников», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Берлин активно готовится к началу отопительного сезона, заполняя подземные хранилища. На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив – сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы», – заметил он.
«Кроме того, немцам приходится тратить колоссальные деньги для достижения этого результата. На заполнение хранилищ будет потрачено приблизительно 50 млрд долларов. Обычно эти расходы варьировались в районе 5 млрд долларов. Это вызывает рост тарифов на ЖКХ, а также прочих товаров и услуг. В Германии уже ввели специальный дополнительный сбор на электроэнергию», – говорит эксперт.
«Ситуация просто абсурдная. Берлин не запускает газопровод и держит высокие цены на энергию в попытках ударить по России. Но ущерб для Европы гораздо выше», – рассуждает Юшков.
Как заметил собеседник, ситуацию не улучшит и использование СПГ-терминалов. «Немцы планируют ввести в эксплуатацию два СПГ-терминала, но объемы СПГ на мировом рынке не увеличиваются. Германии придется вступить в борьбу с импортерами в Европе и Азии, поэтому с экономической точки зрения все будет очень и очень непросто», – подчеркнул он.
«Газа может хватить только в том случае, если в стране будут отключать промышленных потребителей. Бизнес уже сам потихоньку сокращает объемы потребления, поскольку на фоне высоких цен на топливо себестоимость товаров настолько растет, что это затрудняет реализацию продукции. И в такой ситуации запуск «Северного потока – 2» был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина», – заключил Юшков.
Ранее немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот – его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.
«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе», – передает РИА «Новости» текст статьи.
По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Накануне Reuters назвало сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств в Германии. «Сбор может быть установлен на уровне 2–3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.
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Железная дорога повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов в Крыму
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Сдетонировавшие боеприпасы на складе возле населенного пункта Майское в Крыму повредили железнодорожное полотно, сообщают экстренные службы.
«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», – передает ТАСС сообщение источника.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.
«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом врио министра транспорта региона Николай Лукашенко отметил, что более 30 автобусов задействованы для перевозки пассажиров поездов, чей маршрут изменен из-за ЧП.
«Сейчас три поезда дальнего следования, которые прибыли утром в республику, со станции Владиславовка передислоцированы на станцию Айвазовское в Феодосии. Порядка 34 единиц автобусов выдвинулось с разных районов, чтобы обеспечивать беспрепятственный проезд отдыхающих к месту назначения. До 14.00 еще три единицы поездов дальнего следования будут приходить, будем обеспечивать перевозку. Они будут прибывать на станцию Владиславовка, мы будем обеспечивать перевозку на станции Симферополь, Севастополь, Евпатория», – сказал он.
Во вторник в селе Майское на севере полуострова произошла детонация боеприпасов, жителей населенного пункта эвакуируют. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.
В Минобороны пояснили, что ЧП произошло в результате возгорания боеприпасов, хранящихся на огороженной площадке.
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Захарова расценила как прямую угрозу заявление главы МИД Эстонии
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Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о демонтаже советских памятников и возможном аннулировании вида на жительство для не согласных с этими мерами – это прямая угроза от представителя власти, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Это прямая угроза от представителя власти. Угроза не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека. Это угроза эстонской государственности, которую 40 лет выстраивали по демократическим лекалам. Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», – написала она в Telegram-канале.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
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В ЕС увеличение торговли России и Турции вызвало раздражение
Часть европейских стран потребовали у Анкары дополнительной информации по ее отношениям с Москвой из-за роста российско-турецкого товарооборота, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Это на нашем контроле. Это не здорово и не воспринимается хорошо Евросоюзом. Это вызывает раздражение», – сказал один из неназванных чиновников ЕС, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.
Представитель министерства торговли Турции заявил, что речь не идет о «выдающемся изменении» в росте торговли с Россией.
Издание также указывает, что рост относительно невысок. Согласно турецкой статистике, объемы экспорта Турции в Россию с мая по июль составили 2,04 млрд долларов, что на 642 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2022 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем в 2021 году, он дошел до показателя в 730 млн долларов.
При этом в ЕС понимают ценность турецкого лидера Тайипа Эрдогана как переговорщика с российским коллегой Владимиром Путиным, указывает издание.
«Это Турция, все [в ЕС] нуждаются в ней, по одной или другой причине <...> Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать [Эрдогану], что он должен следовать правилам», – заявил один из собеседников.
Ранее газета New York Times опубликовала статью о том, что сотрудничество президентов России и Турции возмущает западные страны.
До этого в Турции заявляли, что принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни ситуация с графиком и ценами полностью прояснится.
Напомним, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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Цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров
В ходе торгов во вторник цена газа в Европе поднялась выше 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта, общий рост стоимости газа с начала дня превышает 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2618,6 доллара за 1 тыс. куб. м, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис.
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Минтранс Литвы попросил банки принять оплату транзита в Калининград
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Министерство транспорта Литвы попросило банки в исключительных случаях создавать возможности для оплаты транзита российских грузов в Калининград.
«Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом», – приводит агентство ELTA сообщение министерства, сообщает РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные организации постоянно ведут консультации по поводу конкретных случаев, однако окончательное решение об осуществлении платежей зависит не от государственных учреждений.
Ранее сообщалось, что литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за калининградский транзит, прекращает все операции с Россией. Однако глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков накануне в интервью газете ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что компромиссный вариант оплаты на переговорах с Литвой «все же будет найден».
В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй-банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.
Пресс-служба главы региона Антона Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй-банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.
Позднее СМИ со ссылкой на литовскую Службу расследования финансовых преступлений сообщили, что банковские платежи от российских партнеров за калининградский железнодорожный грузовой транзит по территории Литвы могут приниматься в порядке исключения с индивидуальной оценкой каждого случая перевода финансовых средств.
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В ГРУ обвинили Запад в создании угрозы для стран Ближнего Востока и Африки
Ближневосточные и африканские страны – импортеры углеводородов из-за политики США и Запада вынуждены закупать эти ресурсы по завышенным ценам, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Западные страны, отказавшиеся от импорта российских энергоресурсов, стремятся заместить их поставками из других государств. Тем самым они ставят под угрозу безопасность ближневосточных и африканских стран – импортеров углеводородов, вынужденных закупать их по завышенным ценам», – цитирует ТАСС Костюкова.
По его словам, нарастание нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников. В частности, подчеркнул Костюков, американцы не считаются с интересами других стран и оказывают масштабный прессинг для принятия выгодных решений, используя экономическое, информационное и другое давление.
Он также подчеркнул, что США при необходимости с легкостью разрушают суверенные государства, целенаправленно ввергая их в хаос.
Ранее начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, заявил, что США превращают Сирию в арену израильско-иранского конфликта.
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Иран направил ЕС ответ на предложения по ядерной сделке
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Власти Ирана направили Евросоюзу ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на иранского чиновника.
Содержание послания не раскрывается, передает ТАСС.
В то же время Iranian Students News Agency (ISNA) утверждает, что ответ иранской стороны был передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам источника, Тегеран ожидает получить ответ от Брюсселя в течение двух дней.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны до полуночи по местному времени (22.30 мск).
Напомним, 11 августа американское издание The Wall Street Journal сообщало, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, Брюссель предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отметило, что предложение ЕС – это шаг навстречу Ирану, поскольку это разбирательство является одной из ключевых проблем для западной стороны.
Напомним, в начале августа постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после получения экономических гарантий от США.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к СВПД, чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию.
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Возобновлено движение поездов из Крыма
Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 мск в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщила пресс-служба оператора ж/д-перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Сообщается, что поезд № 396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20.30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 22.25 со станции Симферополь. Кроме того, поезд № 198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23.55 со станции Симферополь, поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь, а поезд № 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии в 22.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожные пути, поврежденные после взрывов в Джанкойском районе Крымского полуострова, сейчас восстановлены.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
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Шольц опроверг разрушение единства ЕС из-за виз россиянам
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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение ряда стран ЕС не выдавать россиянам туристические визы, заверив в сохранении единства между членами Евросоюза.
После встречи лидеров стран Северного совета в Осло Шольц прокомментировал вопрос о визах для россиян. Отвечая на вопрос о том, не является ли решение ряда стран Евросоюза не выдавать россиянам туристические визы признаком ослабления единства в ЕС, Шольц сказал, что «единство Европейского союза сохраняется». «Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать», – приводит слова канцлера ФРГ РИА «Новости».
Он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением «принять санкции против тех, кто ответственен за войну».
Ранее Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз. В ЕП нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу.
Напомним, 8 августа Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: ряд политиков, в частности прибалтийских, поддержали их, но ряд представителей стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Через неделю Зеленский несколько поменял риторику: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для противников правительства РФ.
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В Латвии договорились не продлевать вид на жительство гражданам России
Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать виды на жительство гражданам России и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить для них въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД», – приводит РИА «Новости» сообщение Кариньша.
Ранее в Госдуме назвали «омерзительной» идею Латвии о пересмотре виз для россиян.
Парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.
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