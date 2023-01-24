|
|
Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили на неопределенный срок
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Переговоры по членству в Североатлантическом альянсе между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований турецкой стороны, сообщил дипломатический источник.
Он пояснил, что встречу планировалось провести в Брюсселе в феврале, передает РИА «Новости».
Ранее Турция предупреждала Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства.
Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, стране планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе с Швецией.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
|
|
России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
|
|
Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.
«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.
«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.
«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.
Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал президента Турции Эрдогана
|
|
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Так, Столтенберг назвал действия Эрдогана незаконными, указывая на то, что в Североатлантическом альянсе во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений. Генсек НАТО заявил, что Анкара поступает неподобающе, а сама Швеция осуждает действия турецких властей, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
В России оценили готовность Финляндии идти в НАТО без Швеции
Политолог Межевич: Ошибки шведов заставляют США тащить финнов в НАТО в одиночку
|
|
Неправильная реакция шведских властей на сожжение Корана сулит им большие проблемы со вступлением в НАТО. Вашингтон, осознавая это, попытается протянуть Финляндию в альянс отдельно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что Хельсинки рассматривает возможность вступления в НАТО без Стокгольма.
«Идею координации военной политики со шведами финны выдвигали еще 100 с лишним лет назад, когда они только обрели независимость. Однако теперь Вашингтону придется разруливать проблемы, возникшие из-за глупости шведов. И первый шаг – попытка завести Финляндию в НАТО самостоятельно, на что и намекает глава МИД Финляндии», – рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
«Для США это не самый плохой вариант. Если Финляндия вступит в НАТО, то вместе с Эстонией она сможет перекрыть России выход из Финского залива. Конечно, это будет нарушением всех международных норм, но Вашингтон это устроит», – рассуждает Межевич.
«При этом проводить параллели между парами Финляндия – Швеция и Украина – Грузия, которые также в тандеме пытались вступить в НАТО и ЕС, я бы не стал. Украинский и грузинский народы долгое время жили вместе и в составе Российской империи, и в СССР, но не стали одним народом и даже не приблизились к друг другу этнически», – подчеркнул он.
«У финнов и шведов национальные связи гораздо ближе. Несмотря на то что шведов в Финляндии не так уж много, шведский язык является одним из двух государственных языков. Человека со шведским языком поймут в Финляндии лучше, чем с английским», – добавил эксперт.
«Но шведская глупость дала свои плоды. Теперь у Эрдогана есть серьезные аргументы по недопущению их в НАТО, а Хельсинки и Вашингтон будут пытаться выбраться из этой ситуации и достичь своих целей», – резюмировал Межевич.
Ранее стало известно, что Хельсинки может рассмотреть возможность вступления в НАТО без Швеции, цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто издание NRK. Глава ведомства осудил протестующих, сжегших Коран в Стокгольме, сказав, что они «играют с безопасностью скандинавских держав».
Тем не менее Хаависто отметил, что до сих пор надеется на одновременное вступление двух государств в состав альянса. Интересно, что еще в июне Финляндия демонстрировала более четкую позицию: тогда президент страны Саули Ниинисте полностью исключил возможность вхождения Хельсинки в НАТО без Стокгольма.
Подвижки мнения объяснимы существенным обострением в отношениях Швеции и Турции. Так, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ждать поддержки Анкары после «грязных акций, оскорбляющих не только мусульман, но и всех людей» в столице страны.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, чем президент Эрдоган ответит на действия Шведов и как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Минобороны Германии выступил против вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Глава Минобороны Германии Писториус: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он подчеркнул, что этот принцип действует и сегодня. Писториус также добавил, что Германия оказывает существенную помощь Киеву, а также лидирует по объему оказанной помощи, сообщает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
В Швеции выбрали лучшую карикатуру на Эрдогана
В Швеции объявили результаты конкурса карикатур на Эрдогана
Результаты конкурса карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую объявила неделю назад левая газета «Фламман», подвели в Швеции. Победителем стал художник Хенри Острем.
В основе конкурса была критика действий властей Швеции по присоединению страны к НАТО, передает ТАСС.
Острем нарисовал Эрдогана в образе Сатурна, пожирающего своего сына, с картины художника Франсиско Гойи. На изображении шведа Эрдоган поедает курда.
Художник пояснил, что представил, как Эрдоган издевается над собственным народом, не в последнюю очередь над курдами. Он пояснил, что готов к критике его работы сторонниками Эрдогана.
Главный редактор издания Леонидас Аретакис сообщил, что карикатура будет опубликована, даже если это «сильно расстроит Эрдогана». Всего на конкурс было прислано 400 работ.
Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию, в ходе которой сжег Коран.
МИД Турции осудил активистов и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная протестная акция, в ходе которой активисты сожгли шведский флаг. А президент Эрдоган отказал Швеции в содействии во вступлении в НАТО.
США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
|
|
Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны
Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.
Вучич отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.
В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО
В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО на пару недель
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о том, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО будут приостановлены на несколько недель, сообщает Reuters.
Кроме того, Хаависто заявил, что в понедельник стороны договорились продолжить переговоры в прежнем формате, но необходимо время, чтобы «страсти улеглись», передает ТАСС.
По мнению главы МИД, нет необходимости обсуждать вступление в НАТО Финляндии на отдельном треке, без Швеции.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Турция отказалась пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО
Правительство Турции не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО до периода, когда в республике стартуют выборы президента в мае 2023 года, сообщает газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января, а также поступивших заявлений по этому поводу официальных лиц в Анкаре Швеции не стоит ждать поддержки США и других западных стран по поводу ускоренного режима вступления в НАТО, передает ТАСС.
Так, планы Швеции вступить в НАТО полностью стали зависеть от одобрения парламентом Турции заявки на принятие в НАТО, которую турецкая страна предоставит только после шагов Швеции по противодействию терроризму и нормализации двусторонних отношений, однако до турецких выборов этого не произойдет, заключает газета.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Россия назвала безобразной провокацией сожжение Корана в Стокгольме
Российская сторона осуждает сожжение Корана в шведской столице и призывает принять меры в отношении нарушителей, заявил спецпредставитель главы МИД по соблюдению права на свободу вероисповедания и посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Аскальдович назвал акцию «безобразной и провокационной атакой» на ислам, а самих нарушителей – радикалами, передает ТАСС.
Он напомнил, что сожжение проводил лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в знак протеста против позиции Анкары по нескольким вопросам международной повестки. Сама же акция проводилась под надзором правоохранителей, которые прикрылись «свободой слова».
Москва осуждает и отвергает подобные преступные действия, а также призывает принять меры в отношении радикалов.
Напомним, шведские власти разрешили Палудану сжечь у турецкого посольства Коран.
Глава Минобороны Турции заявил, что позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой» после сожжения Корана.
Позже у шведского генконсульства в Стамбуле прошли протесты, на которых сожгли шведский флаг.
Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО
Бывший премьер Британии Джонсон изменил мнение о вступлении Украины в НАТО
Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Будучи премьером Британии Борис Джонсон заявлял, что вступление Украины в альянс «даже близко невозможно». В своей статье для Mail он написал, что из-за многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО на Украине наступил кризис, передает РИА «Новости».
Джонсон заявил, что теперь ясно, что Украина должна присоединиться к альянсу ради ясности, стабильности и долгосрочного мира.
Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.
Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов в Турции
Эрдоган: Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что датой президентских и парламентских выборов в Турции решено определить 14 мая, сообщил после заседания кабинета министров.
Эрдоган отметил, что после тщательного анализа было принято решение назначить выборы на 14 мая. «Если парламент одобрит новую дату, будем рады. Если нет, то я как президент приму [такое] решение», – сказал он, передает ТАСС. Выступление президента транслировал телеканал ТРТ.
Согласно существующей в Турции системе, если парламент не одобрит дату проведения выборов, сам президент может подписать указ о проведении выборов в этот день, но формально первым это должен сделать парламент.
Ранее Эрдоган перенес дату выборов в Турции на месяц раньше.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО в контексте президентских выборов.
Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана
Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернения Корана в Гааге
Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Нидерландов в Анкаре из-за инцидента в Гааге, где радикал вырвал несколько страниц из Корана и публично сжег их.
В сообщении ведомства указано, что послу были выражены жесткие протест и осуждение такого «подлого и отвратительного поступка». В МИД Турции заявили, что потребовали от властей Нидерландов не допускать подобных ситуаций и привлечь к ответственности активиста, передает РИА «Новости».
Также в МИД отметили, что подобный случай доказывает, что «исламофобия, дискриминация и ксенофобия не знают границ в Европе».
Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.
Вскоре США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь раскритиковал позицию турецкого президента, заявив, что Анкара поступает неподобающе для участницы альянса, где во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.