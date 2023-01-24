Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили на неопределенный срок

В России оценили готовность Финляндии идти в НАТО без Швеции

Политолог Межевич: Ошибки шведов заставляют США тащить финнов в НАТО в одиночку

Неправильная реакция шведских властей на сожжение Корана сулит им большие проблемы со вступлением в НАТО. Вашингтон, осознавая это, попытается протянуть Финляндию в альянс отдельно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что Хельсинки рассматривает возможность вступления в НАТО без Стокгольма.

«Идею координации военной политики со шведами финны выдвигали еще 100 с лишним лет назад, когда они только обрели независимость. Однако теперь Вашингтону придется разруливать проблемы, возникшие из-за глупости шведов. И первый шаг – попытка завести Финляндию в НАТО самостоятельно, на что и намекает глава МИД Финляндии», – рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Для США это не самый плохой вариант. Если Финляндия вступит в НАТО, то вместе с Эстонией она сможет перекрыть России выход из Финского залива. Конечно, это будет нарушением всех международных норм, но Вашингтон это устроит», – рассуждает Межевич.

«При этом проводить параллели между парами Финляндия – Швеция и Украина – Грузия, которые также в тандеме пытались вступить в НАТО и ЕС, я бы не стал. Украинский и грузинский народы долгое время жили вместе и в составе Российской империи, и в СССР, но не стали одним народом и даже не приблизились к друг другу этнически», – подчеркнул он.

«У финнов и шведов национальные связи гораздо ближе. Несмотря на то что шведов в Финляндии не так уж много, шведский язык является одним из двух государственных языков. Человека со шведским языком поймут в Финляндии лучше, чем с английским», – добавил эксперт.

«Но шведская глупость дала свои плоды. Теперь у Эрдогана есть серьезные аргументы по недопущению их в НАТО, а Хельсинки и Вашингтон будут пытаться выбраться из этой ситуации и достичь своих целей», – резюмировал Межевич.

Ранее стало известно, что Хельсинки может рассмотреть возможность вступления в НАТО без Швеции, цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто издание NRK. Глава ведомства осудил протестующих, сжегших Коран в Стокгольме, сказав, что они «играют с безопасностью скандинавских держав».

Тем не менее Хаависто отметил, что до сих пор надеется на одновременное вступление двух государств в состав альянса. Интересно, что еще в июне Финляндия демонстрировала более четкую позицию: тогда президент страны Саули Ниинисте полностью исключил возможность вхождения Хельсинки в НАТО без Стокгольма.

Подвижки мнения объяснимы существенным обострением в отношениях Швеции и Турции. Так, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ждать поддержки Анкары после «грязных акций, оскорбляющих не только мусульман, но и всех людей» в столице страны.

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, чем президент Эрдоган ответит на действия Шведов и как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток.

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