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24 января, вторник | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
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В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО
В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО на пару недель
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о том, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО будут приостановлены на несколько недель, сообщает Reuters.
Кроме того, Хаависто заявил, что в понедельник стороны договорились продолжить переговоры в прежнем формате, но необходимо время, чтобы «страсти улеглись», передает ТАСС.
По мнению главы МИД, нет необходимости обсуждать вступление в НАТО Финляндии на отдельном треке, без Швеции.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
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Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.
По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
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Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не совершать необдуманных поступков, заверив при этом, что Турция не планирует бить по Афинам баллистической ракетой «Тайфун».
Эрдоган заявил, что хотя Греция и обсуждает вероятность удара турецких ракет «Тайфун» по Афинам, Анкара не ставит таких целей. Главное, по его словам, чтобы Греция «действовала обдуманно», сообщает канал «360».
Президент Турции отреагировал на заявление Греции о том, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, страна может расширить территориальные воды с 6 до 12 миль. Эрдоган поинтересовался, действительно ли греческие власти думают, что Турция проигнорирует размещение вооружения на островах, которые по международным договоренностям признаны «демилитаризованными зонами».
«Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. «Бешеные турки» перейдут к действию», – высказался он.
Ранее Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море. Афины со своей стороны открестились от обвинений Турции.
Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции в субботу решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В турецком дипведомстве заявили, что решительно осудили акцию в Стокгольме, которая является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, передает ТАСС.
Также в МИД Турции призвали Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. В Турции потребовали от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана.
До этого турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику,
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО
Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.
Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана
Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме
Позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя сожжение Корана в рамках акции в Стокгольме.
Акар отметил, что если дело в Швеции пойдет таким образом и дальше, то отношение Турции к членству северной страны в НАТО будет очень четким и ясным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Эрдоган перенес дату выборов в Турции на месяц раньше
Эрдоган назвал дату выборов в Турции
Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
На встрече с молодежью в Бурсе Эрдоган сказал, что молодые люди впервые проголосуют на выборах, которые состоятся 14 мая, передает РИА «Новости».
Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.
Ранее Эрдоган заявлял, что выборы президента Турции могут быть перенесены на более ранний срок.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО в контексте президентских выборов.
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Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
Перед посольством Швеции в Анкаре начался митинг против сожжения Корана
В Анкаре у посольства Швеции проходит митинг в ответ на сожжение Корана в Стокгольме
Масштабная акция в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит в Анкаре перед посольством Швеции, сообщили СМИ.
Акция организована Турецким молодежным фондом TUGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
В Швеции выбрали лучшую карикатуру на Эрдогана
В Швеции объявили результаты конкурса карикатур на Эрдогана
Результаты конкурса карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую объявила неделю назад левая газета «Фламман», подвели в Швеции. Победителем стал художник Хенри Острем.
В основе конкурса была критика действий властей Швеции по присоединению страны к НАТО, передает ТАСС.
Острем нарисовал Эрдогана в образе Сатурна, пожирающего своего сына, с картины художника Франсиско Гойи. На изображении шведа Эрдоган поедает курда.
Художник пояснил, что представил, как Эрдоган издевается над собственным народом, не в последнюю очередь над курдами. Он пояснил, что готов к критике его работы сторонниками Эрдогана.
Главный редактор издания Леонидас Аретакис сообщил, что карикатура будет опубликована, даже если это «сильно расстроит Эрдогана». Всего на конкурс было прислано 400 работ.
Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию, в ходе которой сжег Коран.
МИД Турции осудил активистов и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная протестная акция, в ходе которой активисты сожгли шведский флаг. А президент Эрдоган отказал Швеции в содействии во вступлении в НАТО.
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
В Турции сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщили СМИ.
T24 пишет, что после сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран, передает РИА «Новости».
Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию «Жесткий курс».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Позже МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В воскресенье глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя акцию ультраправой партии, призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом, отметив, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.
Турция потребовала от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана
Турция ожидает от правительства Швеции принятия мер до начала акции по сожжению Корана перед посольством страны в Стокгольме, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу рассказал, что ранее в МИД Турции был вызван посол Швеции в Анкаре, были сделаны соответствующие предупреждения, передает РИА «Новости».
Подобную акцию министр назвал расизмом и ненавистью, отказавшись призвать это свободой слова и самовыражением.
«Надеемся, что шведская сторона примет соответствующие меры и не позволит этой акции реализоваться», – сказал Чавушоглу на брифинге в субботу.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция планируется в субботу в 16.00 по мск.
Финляндия удовлетворила запрос Турции об экстрадиции
Финляндия в октябре удовлетворила запрос Турции об экстрадиции, еще один запрос находится на рассмотрении, сообщает агентство STT со ссылкой на Минюст Финляндии.
В сообщении говорится, что с принятием нового решения Финляндия выдала Турции трех человек в период с 2019 по 2022 год, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в ноябре Финляндия приняла отрицательное решение по запросу Турции об экстрадиции. В конце 2022 года Турция опять направила Финляндии новый запрос об экстрадиции, который все еще находится на рассмотрении.
Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство. В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности.
Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
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Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Россия назвала безобразной провокацией сожжение Корана в Стокгольме
Российская сторона осуждает сожжение Корана в шведской столице и призывает принять меры в отношении нарушителей, заявил спецпредставитель главы МИД по соблюдению права на свободу вероисповедания и посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Аскальдович назвал акцию «безобразной и провокационной атакой» на ислам, а самих нарушителей – радикалами, передает ТАСС.
Он напомнил, что сожжение проводил лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в знак протеста против позиции Анкары по нескольким вопросам международной повестки. Сама же акция проводилась под надзором правоохранителей, которые прикрылись «свободой слова».
Москва осуждает и отвергает подобные преступные действия, а также призывает принять меры в отношении радикалов.
Напомним, шведские власти разрешили Палудану сжечь у турецкого посольства Коран.
Глава Минобороны Турции заявил, что позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой» после сожжения Корана.
Позже у шведского генконсульства в Стамбуле прошли протесты, на которых сожгли шведский флаг.
Турция отказалась пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО
Правительство Турции не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО до периода, когда в республике стартуют выборы президента в мае 2023 года, сообщает газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января, а также поступивших заявлений по этому поводу официальных лиц в Анкаре Швеции не стоит ждать поддержки США и других западных стран по поводу ускоренного режима вступления в НАТО, передает ТАСС.
Так, планы Швеции вступить в НАТО полностью стали зависеть от одобрения парламентом Турции заявки на принятие в НАТО, которую турецкая страна предоставит только после шагов Швеции по противодействию терроризму и нормализации двусторонних отношений, однако до турецких выборов этого не произойдет, заключает газета.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
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