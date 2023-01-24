В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО на пару недель

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о том, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО будут приостановлены на несколько недель, сообщает Reuters.

Кроме того, Хаависто заявил, что в понедельник стороны договорились продолжить переговоры в прежнем формате, но необходимо время, чтобы «страсти улеглись», передает ТАСС.

По мнению главы МИД, нет необходимости обсуждать вступление в НАТО Финляндии на отдельном треке, без Швеции.

Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.

Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.