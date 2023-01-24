США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции

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24 января, вторник | Последнее обновление — 03:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
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Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному.
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Поход на восток, Drang nach Osten, заложен в европейской генетической памяти. Пока европейцы еще не горят желанием отправляться умирать в степях Украины, но в военные барабаны бьют самозабвенно.
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Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
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Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию»
Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок
Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ.
В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV.
Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален.
Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.
В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
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Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.
По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
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Эрдоган пригрозил Греции нашествием «бешеных турок»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса не совершать необдуманных поступков, заверив при этом, что Турция не планирует бить по Афинам баллистической ракетой «Тайфун».
Эрдоган заявил, что хотя Греция и обсуждает вероятность удара турецких ракет «Тайфун» по Афинам, Анкара не ставит таких целей. Главное, по его словам, чтобы Греция «действовала обдуманно», сообщает канал «360».
Президент Турции отреагировал на заявление Греции о том, что, согласно конвенции ООН по морскому праву, страна может расширить территориальные воды с 6 до 12 миль. Эрдоган поинтересовался, действительно ли греческие власти думают, что Турция проигнорирует размещение вооружения на островах, которые по международным договоренностям признаны «демилитаризованными зонами».
«Знайте! Если предпримите ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. «Бешеные турки» перейдут к действию», – высказался он.
Ранее Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море. Афины со своей стороны открестились от обвинений Турции.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Турция решительно осудила сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме
МИД Турции в субботу решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В турецком дипведомстве заявили, что решительно осудили акцию в Стокгольме, которая является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего меморандума о вступлении в НАТО, передает ТАСС.
Также в МИД Турции призвали Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. В Турции потребовали от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана.
До этого турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику,
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО
Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.
Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана
Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана в Стокгольме
Позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя сожжение Корана в рамках акции в Стокгольме.
Акар отметил, что если дело в Швеции пойдет таким образом и дальше, то отношение Турции к членству северной страны в НАТО будет очень четким и ясным, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Эрдоган перенес дату выборов в Турции на месяц раньше
Эрдоган назвал дату выборов в Турции
Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
На встрече с молодежью в Бурсе Эрдоган сказал, что молодые люди впервые проголосуют на выборах, которые состоятся 14 мая, передает РИА «Новости».
Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.
Ранее Эрдоган заявлял, что выборы президента Турции могут быть перенесены на более ранний срок.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО в контексте президентских выборов.
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Перед посольством Швеции в Анкаре начался митинг против сожжения Корана
В Анкаре у посольства Швеции проходит митинг в ответ на сожжение Корана в Стокгольме
Масштабная акция в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит в Анкаре перед посольством Швеции, сообщили СМИ.
Акция организована Турецким молодежным фондом TUGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Сенатор Алексей Пушков также прокомментировал развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана, отметив, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
Эрдоган отказал Швеции в поддержке во вступлении в НАТО
Эрдоган: Турция не поддержит заявку Швеции в НАТО
Швеции не стоит ждать поддержки Турции по вопросу членства в НАТО после прошедших акций сторонников терроризма и врагов мусульман, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент заявил, что «грязные акции в Швеции, да еще и возле турецкого диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – подчеркнул Эрдоган.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО.
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
В Турции сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщили СМИ.
T24 пишет, что после сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран, передает РИА «Новости».
Акция стала ответом на провокационные действия ультраправого датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который возглавляет также антиисламскую партию «Жесткий курс».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Позже МИД Турции решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
В воскресенье глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя акцию ультраправой партии, призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом, отметив, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.
Турция потребовала от Швеции принять меры по планируемой акции с сожжением Корана
Турция ожидает от правительства Швеции принятия мер до начала акции по сожжению Корана перед посольством страны в Стокгольме, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу рассказал, что ранее в МИД Турции был вызван посол Швеции в Анкаре, были сделаны соответствующие предупреждения, передает РИА «Новости».
Подобную акцию министр назвал расизмом и ненавистью, отказавшись призвать это свободой слова и самовыражением.
«Надеемся, что шведская сторона примет соответствующие меры и не позволит этой акции реализоваться», – сказал Чавушоглу на брифинге в субботу.
Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция планируется в субботу в 16.00 по мск.
Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции
Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции Йонсона
Турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Причиной, по словам Акара, стали антитурецкие демонстрации в Стокгольме. Он назвал эти протесты «отвратительными действиями» против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и самой Турции, подчеркнув, что власти Швеции не приняли в связи с этим никаких мер, передает ТАСС.
Потому, сообщил Акар, «важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения». Визит отменен, сообщил он.
15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК).
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