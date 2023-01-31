Глава МИД Турции заявил о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО

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31 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
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«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

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Хотели бы вы сменить профессию?
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

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    В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

    две задачи


    Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть

    Видео

    грузопоток на восток


    Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

    Сталинградская битва


    Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

    ФРГ против США


    Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    поставки вооружений


    Франция хочет отдать Украине летающее старье

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

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    Глава МИД Турции заявил о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО

    Глава МИД Турции заявил о невозможности в текущих условиях одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО
    		    31 января 2023, 14:38
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Великое национальное собрание Турции в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, это невозможно, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

    По словам главы МИД, шведский коллега приезжал в Турцию, где услышал, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна.

    «Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

    Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен.

    Также глава МИД Турции заявил, что Анкара может «позитивно посмотреть» на членство Финляндии в НАТО, если пожелает вступить отдельно от Швеции.

    «Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», – сказал Чавушоглу.

    Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией.

    В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
    		    29 января 2023, 16:21
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».

    По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.

    «Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.

    Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
    Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
    		    29 января 2023, 01:57
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

    Бауэр ответил утвердительно на соответствующий вопрос во время интервью. По его словам, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, НАТО укрепляет свой восточный фланг, перебросив войска в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

    Бауэр назвал это «важным сигналом» Москве о том, что позиция НАТО «изменилась». «Показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

    Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью слова Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине.

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    Коментарии (38)
    В Турции предрекли поражение США на Украине
    Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
    		    31 января 2023, 04:57
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.

    По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны, заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».

    Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.

    Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.

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    Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
    Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
    		    28 января 2023, 18:50
    Фото: Ninni Andersson/Government Office/Global look Press
    Текст: Вера Басилая

    На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.

    Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

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    Коментарии (31)
    Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

    29 января 2023, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.

    «В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».

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    Эрдоган раскритиковал квалификацию Макрона
    Эрдоган назвал Макрона «нечестным» и «неквалифицированным» для должности президента Франции
    		    30 января 2023, 11:59
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    У Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет  доверия. «Говорю открыто, и эти слова дойдут дотуда [до Парижа]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Глава Турции отметил, что Макрон утратил доверие в парламенте, «у него остался только пост президента». Эрдоган добавил, что он много раз встречался с Макроном лично и на международных мероприятиях. В ходе этих встреч президент Франции «не был честен», указал он. По словам турецкого лидера, Франция продолжает терять доверие, в том числе на международной арене.

    Он также подчеркнул, что Париж «эксплуатирует африканские страны», а отношения с ними на грани разрыва. По его убеждению, Франция теряет Африку.

    В последние годы Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман.

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    Коментарии (8)
    Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
    		    28 января 2023, 15:54
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».

    В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.

    «Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.

    Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».

    Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.

    В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».

    «Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.

    Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Коментарии (17)
    Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО

    29 января 2023, 21:11

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.

    Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    В США сделали прогноз о ситуации на Украине после поставки танков
    Подполковник армии США Дэвис: Обстановка на Украине не изменится после отправки западных танков

    30 января 2023, 10:58

    Текст: Антон Никитин

    Реальная обстановка на поле боя на Украине не изменится, когда ВСУ получат западные танки, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

    По словам Дэвиса, то, что «работает в видеоиграх и на бумаге», нужно еще заставить функционировать на земле. История с поставкой Украине западных танков является огромной информационной операцией, не имеющей ничего общего с успехами на поле боя, приводит его слова РИА «Новости».

    «Просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», – сказал Дэвис в интервью Breitbart.

    Действия американских властей только обостряют ситуацию, провоцируют столкновение между Россией и НАТО, которое может обернуться ядерной войной, предупредил подполковник.

    Он подчеркнул, что власти США подталкивают Россию к войне: предоставляют разведданные, боеприпасы, системы вооружения и ремонтные средства – только на спусковой крючок пока не нажали.

    Дэвис добавил, что у США «нет плана» относительно конфликта на Украине.

    В Кремле ранее отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». 

    Коментарии (2)
    В ЛНР допустили причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
    Марочко не исключил причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре

    28 января 2023, 20:56

    Текст: Вера Басилая

    К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, поскольку это была спланированная акция, и нанесена высокоточным оружием, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко объяснил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью удар по больнице назвать нельзя. Он также подчеркнул, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор, как правило, из иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Марочко уверен, что удар по больнице в Новоайдаре был согласован со странами НАТО, и стал возможен из-за попустительства и кредита доверия Запада украинским вооруженным формированиям Украине.

    Также он отметил, что ВСУ бьют по гражданским и медицинским объектам из-за безнаказанности и вседозволенности.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.

    Коментарии (5)
    Генсек НАТО заявил о «важности» «ядерного зонтика» США из-за России
    Генсек НАТО Столтенберг: Американский «ядерный зонтик» играет важную роль на фоне действий России и Китая

    30 января 2023, 09:29

    Текст: Антон Никитин

    Американские средства расширенного сдерживания «выполняют важную задачу» в интересах стран Североатлантического альянса на фоне действий России, Китая и КНДР, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг упомянул, что Россия «обладает и интенсивно вкладывается в мобилизацию ядерного оружия», а Китай «увеличивает число вооружений». Потому, отметил генсек НАТО, ядерному «сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача», передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Мир, считает Столтенберг, будет подвержен большей опасности, если страны НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.

    Кроме того, Столтенберг, выступая в Сеуле в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хена, призвал Южную Корею нарастить военную помощь Украине. Он отметил, что некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику. В качестве примера он привел Германию, Норвегию, а также еще не вступившую в альянс Швецию.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают эффективный скоординированный ответ на возможное применение Северной Кореей ядерного оружия.

    Коментарии (12)
    Эрдоган раскритиковал США за невыполнение обязательств по истребителям
    Эрдоган: Турция не получила от США истребители, хотя заплатила около 1,4 млрд долларов

    30 января 2023, 08:25

    Текст: Антон Никитин

    Турция не получила от Соединенных Штатов истребители F-35, хотя заплатила около 1 млрд 400 млн долларов, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

    По его словам, Турции угрожали из-за покупки российских систем С-400, но взамен ничего не предлагали. Сейчас, сообщил президент Турции, Анкара ведет переговоры по поводу поставок F-16, однако в этом вопросе ей отказывают. Он напомнил, что Турции обещали самолеты F-35, но не сдержали слово, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Самолетов нет, и деньги не возвращены», – сказал Эрдоган, отметив, что Турция «держит свое слово и ожидает того же от партнеров».

    Вашингтон пытался помешать Анкаре купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожал отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Турция дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт. Между тем прошлым летом был подписан контракт на поставку Турции второго полка систем С-400.

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    МИД Швеции призвал соотечественников в Турции к осторожности
    МИД Швеции призвал подданных королевства избегать массовых собраний в Турции

    28 января 2023, 19:23

    Текст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Швеции призвало находящихся в Турции подданных королевства избегать массовых собраний в Анкаре и Стамбуле из-за угрозы безопасности.

    Ведомство опубликовало предупреждение на своем сайте о том, что могут пройти акции у посольства Анкары и генкольсульства в Стамбуле, и призвало шведов не избегать подобных мероприятий из соображений безопасности, передает ТАСС.

    МИД призывает шведов в Турции находиться в курсе событий в стране и не участвовать в массовых собраниях.

    Ранее посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.

    Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

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    Турция заявила о «положительной» позиции Финляндии по членству в НАТО
    Глава МИД Турции Чавушоглу: Финляндия показывает положительную позицию по вопросу членства в НАТО

    30 января 2023, 12:27

    Текст: Антон Никитин

    Финляндия демонстрирует положительную позицию в процессе присоединения к Североатлантическому альянсу, в этой стране не наблюдалось провокаций наподобие Швеции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Чавушоглу отметил, что у Турции с самого начала было мало проблем с Финляндией, однако страны приняли решение о параллельном процессе присоединения к НАТО и был подписан соответствующий трехсторонний меморандум, передает РИА «Новости».

    Со стороны Финляндии были сделаны положительные шаги, в частности, в ограничениях по поставкам вооружения, отметил глава МИД Турции. «Не было провокаций, как это было в Швеции», – указал он.

    По словам министра, Турция может по отдельности оценить заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Окончательное решение по данному вопросу примут в Хельсинки и Стокгольме, добавил Чавушоглу.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокирована» решением, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.

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    В Турции заявили, что ждут от Швеции и Финляндии выполнения подписанных обязательств

    29 января 2023, 17:15

    Текст: Ольга Иванова

    Анкара ждет, когда Швеция и Финляндия выполнят обязательства, о которых договорились две страны, чтобы Турция одобрила их членство в НАТО, заявил министр турецкой национальной обороны Хулуси Акар.

    «В Мадриде в июне, как вы знаете, наш президент, премьер-министр Швеции, президент Финляндии, министры обороны и министры иностранных дел встретились и подписали документ в присутствии генерального секретаря НАТО... В настоящее время они ждут одобрения от нас, от нашего парламента, чтобы вступить в НАТО. Мы говорим: «Выполняйте требования, под которыми подписались». Это так просто», – цитирует его РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

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