Глава МИД Турции заявил о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции заявил о невозможности в текущих условиях одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО

Великое национальное собрание Турции в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, это невозможно, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД, шведский коллега приезжал в Турцию, где услышал, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна.

«Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен.

Также глава МИД Турции заявил, что Анкара может «позитивно посмотреть» на членство Финляндии в НАТО, если пожелает вступить отдельно от Швеции.

«Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», – сказал Чавушоглу.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией.