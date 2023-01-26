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США пообещали Турции истребители взамен на одобрение приема Финляндии и Швеции в НАТО
Нуланд: Одобрение Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16
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Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Турции было сказано, что Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре намного более благосклонно после ратификации документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
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Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.
«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.
«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.
«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.
Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.
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Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams
Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ
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Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams.
«Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт.
«Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов.
«Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт.
«В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник.
«Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайлов.
Ранее стало известно, что администрация Байдена намерена поставить Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что Киеву будет передано не менее 30 моделей, однако они не успеют прибыть на территорию конфликта к весне, что критически важно, учитывая планы ВСУ о начале контрнаступления.
Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщил, что Вашингтону еще предстоит убедиться в возможности украинцев корректно обслуживать танки M1 Abrams. При этом ожидается, что модели будут поставляться Киеву посредством заказа новых образцов у производителей, а не передаваться из запасов США напрямую.
Тем временем в Кремле сочли провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея нецелесообразна, к тому же переоценена западными специалистами.
Необходимо отметить, что Abrams существенно отличается от тех моделей танков, которые использовала Украина, цитирует отставного генерал-майора Патрика Донахью CNN. Военный отмечает, что даже после формальной доставки моделей в зону конфликта «залезть в него и сражаться» не получится. Подчеркивается, что для использования американских танков представителям ВСУ придется пройти длительную программу подготовки.
«Abrams – это мощная система, которая крайне дорога в эксплуатации. В нем стоит реактивный двигатель – украинцам с ним не совладать. То есть помимо самой поставки, важно продумать и вопросы будущего обслуживания», – отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.
Издание также приводит слова анонимного чиновника министерства обороны, который утверждает, что передача Abrams – это дело не одной недели и даже не месяца. По его мнению, заявление Вашингтона в большей степени направлено на успокоение Берлина в вопросе поставок танков Leopard.
На возможные поставки Украине танков Abrams отреагировало посольство России в США. Глава дипведомства Анатолий Антонов назвал подобные действия вопиющей провокацией Штатов в отношении России.
Дипломат подчеркнул, что в случае прибытия в зону конфликта, американские машины будут уничтожаться так же, как и любая другая техника. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Антонов сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.
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Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
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Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.
«Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.
Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.
Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Шольц пообещал не вводить бесполетную зону над Украиной
Шольц пообещал немецким депутатам не открывать бесполетную зону над Украиной
Введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены, заявил германский канцлер Олаф Шольц в Бундестаге.
Североатлантический альянс сразу высказался, что не станет выступать за введение бесполетной зоны, в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется, заявил Шольц, передает ТАСС.
Также туда не будут оправляться наземные войска, прямого участия в конфликте «не будет», пообещал канцлер. Он подчеркнул, что этого нет сейчас «и не будет в будущем, на это все могут положиться».
Ранее бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский желает введения бесполетной зоны над Украиной.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будет происходить в небе над украинской территорией в случае поставок Киеву истребителей.
Генсек НАТО Столтенберг раскритиковал президента Турции Эрдогана
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Так, Столтенберг назвал действия Эрдогана незаконными, указывая на то, что в Североатлантическом альянсе во главе всего стоит свобода самовыражения и мнений. Генсек НАТО заявил, что Анкара поступает неподобающе, а сама Швеция осуждает действия турецких властей, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Ранее правительство Турции заявило, что не будет пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, по крайней мере, до старта выборов президента Турции в мае 2023 года.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
США пригрозили Турции за обслуживание российских самолетов
WSJ: США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты производства США
Американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как пишет WSJ, помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Теа Розмэн Кендлер сообщила турецким чиновникам во время декабрьского визита в Турцию, что граждане Турции рискуют сесть в тюрьму, получить штраф и потерю экспортных привилегий, если будут заправлять и ремонтировать самолеты американского производства, летающие в Россию и Белоруссию и обратно, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что попытка надавить на Турцию – это ключевой тест на то, смогут ли США и их союзники добиться успеха в долгосрочной изоляции России, или Москва найдет способ продолжать экономическую деятельность с помощью других стран.
Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.
В России оценили готовность Финляндии идти в НАТО без Швеции
Политолог Межевич: Ошибки шведов заставляют США тащить финнов в НАТО в одиночку
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Неправильная реакция шведских властей на сожжение Корана сулит им большие проблемы со вступлением в НАТО. Вашингтон, осознавая это, попытается протянуть Финляндию в альянс отдельно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что Хельсинки рассматривает возможность вступления в НАТО без Стокгольма.
«Идею координации военной политики со шведами финны выдвигали еще 100 с лишним лет назад, когда они только обрели независимость. Однако теперь Вашингтону придется разруливать проблемы, возникшие из-за глупости шведов. И первый шаг – попытка завести Финляндию в НАТО самостоятельно, на что и намекает глава МИД Финляндии», – рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
«Для США это не самый плохой вариант. Если Финляндия вступит в НАТО, то вместе с Эстонией она сможет перекрыть России выход из Финского залива. Конечно, это будет нарушением всех международных норм, но Вашингтон это устроит», – рассуждает Межевич.
«При этом проводить параллели между парами Финляндия – Швеция и Украина – Грузия, которые также в тандеме пытались вступить в НАТО и ЕС, я бы не стал. Украинский и грузинский народы долгое время жили вместе и в составе Российской империи, и в СССР, но не стали одним народом и даже не приблизились к друг другу этнически», – подчеркнул он.
«У финнов и шведов национальные связи гораздо ближе. Несмотря на то что шведов в Финляндии не так уж много, шведский язык является одним из двух государственных языков. Человека со шведским языком поймут в Финляндии лучше, чем с английским», – добавил эксперт.
«Но шведская глупость дала свои плоды. Теперь у Эрдогана есть серьезные аргументы по недопущению их в НАТО, а Хельсинки и Вашингтон будут пытаться выбраться из этой ситуации и достичь своих целей», – резюмировал Межевич.
Ранее стало известно, что Хельсинки может рассмотреть возможность вступления в НАТО без Швеции, цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто издание NRK. Глава ведомства осудил протестующих, сжегших Коран в Стокгольме, сказав, что они «играют с безопасностью скандинавских держав».
Тем не менее Хаависто отметил, что до сих пор надеется на одновременное вступление двух государств в состав альянса. Интересно, что еще в июне Финляндия демонстрировала более четкую позицию: тогда президент страны Саули Ниинисте полностью исключил возможность вхождения Хельсинки в НАТО без Стокгольма.
Подвижки мнения объяснимы существенным обострением в отношениях Швеции и Турции. Так, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует ждать поддержки Анкары после «грязных акций, оскорбляющих не только мусульман, но и всех людей» в столице страны.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, чем президент Эрдоган ответит на действия Шведов и как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток.
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Глава Минобороны Германии выступил против вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Глава Минобороны Германии Писториус: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он подчеркнул, что этот принцип действует и сегодня. Писториус также добавил, что Германия оказывает существенную помощь Киеву, а также лидирует по объему оказанной помощи, сообщает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
США заявили об отсутствии признаков угрозы российского удара по НАТО
Кирби заявил об отсутствии признаков того, что Россия собирается нанести удар по НАТО или применить ядерное оружие
США не усматривают никаких признаков того, что Россия собирается атаковать НАТО или использовать оружие массового уничтожения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что Вашингтон «не видит абсолютно никаких признаков того», что Москва собирается нанести удар по территории НАТО. Однако США привержены принципам коллективной обороны НАТО, заявил он, отметив, что Вашингтон принял решение «направить дополнительно 20 тыс. американских военных на Европейский континент», эти силы «все еще находятся там». В целом в Европе находятся 100 тыс. американских военных, сказал он.
Также в США не увидели «никаких признаков того», что у России есть «какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные», передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли администрация США попыток Киева проводить операции в том числе в Крыму, Кирби сказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но не диктуют, где конкретно наносить удары.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого участия НАТО в конфликте на Украине «не будет», введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены.
США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции
Белый дом: Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Эрдогана
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Соединенные Штаты ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО вопреки заявлениям президента Турции Тайипа Эрдогана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель администрации США подчеркнула, что в Вашингтоне согласны со словами премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что произошедшее в Стокгольме было актом глубокого неуважения к мусульманам, передает ТАСС.
Жан-Пьер подчеркнула, что, согласно позиции администрации Соединенных Штатов, Финляндия и Швеция готовы к тому, чтобы стать союзницами США по НАТО. Как указала пресс-секретарь Белого дома, в Вашингтоне продолжают ожидать, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в альянс. При этом она выступила с утверждением, что членство в НАТО якобы усилит как собственную безопасность этих стран, так и безопасность так называемого Евро-Атлантического региона. Жан-Пьер вновь повторила, что Соединенные Штаты полностью привержены вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.
Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны
Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Президент Сербии заявил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.
Вучич отметил, что с начала конфликта на Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине.
В Британии связали отправку танков на Украину с участием Запада в войне с Россией
Поставка танков Киеву свидетельствует о том, что Запад участвует в войне против России, это ставит судьбу украинских властей в зависимость от США, считает колумнист британской газеты «Гардиан» Мартин Кеттл.
Кеттл пишет, что передача Украине западных танков не поможет как можно скорее завершить конфликт. Среди причин он называет длительную доставку танков на фронт, которая займет несколько месяцев, а также немногочисленность передаваемых танков. Он отмечает, что всего будет передано лишь 100 машин, которых вряд ли будет достаточно для нанесения поражения России, передает ТАСС.
Кеттл подчеркнул, что украинские войска нельзя считать «марионетками, действующими в интересах Запада», но поставка танков говорит о том, что конфликт перешел в стадию «войны Запада против России».
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
Сообщалось, что киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев.
В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО
В Финляндии заявили о приостановке переговоров с Турцией о вхождении в НАТО на пару недель
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о том, что переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в НАТО будут приостановлены на несколько недель, сообщает Reuters.
Кроме того, Хаависто заявил, что в понедельник стороны договорились продолжить переговоры в прежнем формате, но необходимо время, чтобы «страсти улеглись», передает ТАСС.
По мнению главы МИД, нет необходимости обсуждать вступление в НАТО Финляндии на отдельном треке, без Швеции.
Тем временем во вторник США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Накануне Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства. Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО.