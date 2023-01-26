Турция не увидела смысла в контактах со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО

Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что акция с сожжением корана в Швеции – расистская, и ее нельзя объяснить как свободу мнений, так как это не имеет к выражению мнения никакого отношения, передает ТАСС.

По словам министра, те, кто оправдывают акции, являются соучастниками преступления. Швеция же стала партнером, допустив это отвратительное действие.

В связи с этом, продолжил Чавушоглу, Турция не видит смысла в переговорном процессе в рамках трехстороннего механизма по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее дипломатический источник сообщил, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.