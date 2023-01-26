США пригрозили Турции за обслуживание российских самолетов

Медведчук: Украины не существует

Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины

Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».

Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.

По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.

Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.

Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской.

Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках».

Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса.

Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад.