Какой будет роль Финляндии в НАТО

Взгляд
13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 22:23  |  vz.ru
Разделы

Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
Перейти в раздел…

Наказанием Венгрии США покажут свою слабость

Орбан на совещании правящей партии включил США в число трех главных противников Global Look Press
Либеральная оппозиция Венгрии сулит премьеру Виктору Орбану санкции США за слишком пророссийскую позицию. Угрожать санкциями для Вашингтона – норма, но в данном случае речь идет о союзнике по НАТО. Ранее схожей политикой США отвратили от себя Турцию. Наряду с Венгрией, это вряд последняя потеря для вашингтонской коалиции: Америка слабеет.  Подробности...
Перейти в раздел…

ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим покусился на индийский нейтралитет

Замминистра иностранных дел Украины с визитом в Индии REUTERS/Anushree Fadnavis
Индии прилетело счастье – в страну с визитом прибыла первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Главная цель ее визита крайне амбициозна – втянуть Индию в группу стран, поддерживающих Украину. Иначе говоря, лишить Индию благожелательного к России нейтралитета в украинском конфликте. Однако у киевского режима ничего не получится – и вот почему. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли. Подробности...

Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
Перейти в раздел…

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Перейти в раздел…

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В США арестовали подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона
    Вучич опроверг поставку оружия Сербией на Украину Российские хакеры потребовали выкуп у НАТО Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине Чемпионат по битве роботов решили проводить в России ежегодно
    В ЕК исключили ускоренное вступление Украины в ЕС Стали известны полученные Пентагоном данные о слежке за Гутерришем В Байдена едва не попали мячом в Дублине «Стокманн» решил открыть в России 16 универмагов в 2023 году
    Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над российскими военнопленными Паспорт в «Госуслугах» предложили приравнять к бумажному документу Эксперт: Википедия» создает обманчивую ультралиберальную картину мира Москвичам пообещали заморозки на Пасху

    самолеты и вертолеты


    В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники

    международная торговля


    Президент Бразилии призвал отказаться от доллара

    «нет в числе приглашенных»


    Индия не пригласила Зеленского на саммит G20

    Видео

    неудобные для Киева вопросы


    Разложение Украины приходит теперь и с Запада

    циничные методы


    Кого вербуют украинские спецслужбы

    стратегический план ЕС


    Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

    громкий процесс


    Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    разделение людей


    Дмитрий Орехов: Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

    полная готовность


    Алексей Зензинов: Лавра держится, но черти наглеют

    военные будни


    Андрей Полонский: Дорога к миру не должна стать путем предательства

    на ваш взгляд


    Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?

    Какой будет роль Финляндии в НАТО

    Финляндия способна нести реальную военную угрозу России
    Финляндия до сих пор располагает призывной армией
    		  
    13 апреля 2023, 21:45
    Фото: Takimoto Marina /SOPA/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    ВМС Финляндии провели первые учения после вступления страны в НАТО. Финны бурно отмечают это событие, в стране, как пишут местные публицисты, «царит восторг и ура-настроения». Какими военными силами располагает Финляндия, как именно эта страна может усилить НАТО – и какие конкретно угрозы финские вооруженные силы отныне несут России?

    «Ну вот Финляндия и в НАТО. Царит восторг и ура-настроения – да что нам теперь отсталые русские с их оловянными солдатиками и музейным вооружением (tinasotilaat ja museon kalusto). Кто-то говорит про то, что 04.04.2023 можно считать вторым днем независимости... Жаль, что я не увижу, как через несколько десятков лет финны опять будут рассказывать трогательные истории про lastu historian laineilla – «щепку на волнах истории». Хотя на самом деле все сами, своими руками. Впрочем, история идет так быстро, что может быть я увижу разбор полетов и сам», – иронизирует проживающий в этом государстве публицист Александр Коммари.

    Они и так тесно сотрудничали

    Когда первые восторги утихли, эксперты и журналисты начали выяснять: так что же конкретно принесет Суоми членство в альянсе? «В практическом смысле не так уж много: Финляндия стала официальным партнером НАТО в 1994 году, тесно взаимодействует с армиями альянса, соответствует всем его техническим и институциональным требованиям», – пишет, например, Би-би-си.

    Действительно, в течение всех последних лет финские войска исправно участвовали в учениях альянса. В 1997 году Финляндия вошла в Совет евро-атлантического партнерства. Финский военный контингент присутствовал в Афганистане практически все то время, пока там находились солдаты НАТО. В 2008 году Хельсинки присоединился к Силам быстрого реагирования НАТО, а в 2014 году стал партнером Программы расширенных возможностей альянса.

    В мае 2017 года в финской Лапландии прошли крупнейшие в Европе совместные учения военно-воздушных сил Суоми и НАТО. Финны регулярно закупали оружие в США – например, в 2021 году было решено приобрести крупную партию истребителей-бомбардировщиков F-35. В общем, генсек НАТО Йенс Столтенберг недаром отмечает, что финские вооруженные силы полностью соответствуют уровню альянса и могут быть интегрированы во все сферы его деятельности.

    В октябре 2021-го финский кабмин опубликовал адресованный парламенту страны «Доклад правительства об обороне 2021». В нем, в частности, содержались следующие строки: «НАТО играет центральную роль в европейской безопасности, и сильное и единое НАТО отвечает интересам Европы и Финляндии».

    Что на данном этапе Хельсинки способен предложить Североатлантическому альянсу? Не так уж мало. Вклад Суоми заключается в ее вооруженных силах и ее территории. Эксперт финского Института международных отношений Минна Оландер подчеркивает, что у Финляндии очень многочисленные для страны ее размера сухопутные войска и действует всеобщая воинская обязанность, от которой отказалось большинство стран Западной Европы.

    «В случае войны численность финской армии может составить до 280 тысяч человек, а общий резерв – 870 тысяч. Мобилизовать в общей сложности могут почти миллион человек при населении в пять с половиной миллионов. Кроме того, Финляндия много инвестировала в противовоздушную оборону и артиллерию, которая одна из самых мощных в Европе», – говорит Оландер.

    Войска вводить пока не станут

    Один из самых интригующих вопросов: будут ли размещены на финской территории войска других стран НАТО? По мнению экспертов, все же маловероятно, что база НАТО появится в Финляндии. Ведущий исследователь хельсинкского Института международных отношений Матти Песу указывает, что после вступления в альянс базой НАТО и так по факту является каждый финский гарнизон. Однако вопрос стоит о боевых соединениях НАТО, частях так называемого расширенного передового присутствия альянса (EFP), которые сейчас находятся в восьми странах. Ближайшее из них к Финляндии в настоящий момент дислоцировано в Эстонии.

    Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований, директор консалтинговой фирмы по политическим вопросам Rasmussen Global Фабрис Потье утверждает, что о вводе в Финляндию войск других стран альянса пока речи не идет. «Стране даже не придется автоматически присоединяться к какой-либо операции НАТО лишь потому, что она стала членом», – говорит Потье.

    В свою очередь бригадный генерал Юха Пююконен, которого местные СМИ презентуют в качестве «эксперта по вопросам безопасности», допускает, что на данном этапе Финляндия может получить небольшой штаб НАТО, который будет руководить войсками страны.

    «Речь идет о нескольких десятках человек, задачей которых станет интеграция системы обороны Финляндии в систему НАТО, – полагает Пююконен. Он также предрекает, что членство в НАТО может означать модернизацию финских дорог, аэропортов и портов – чтобы они могли лучше обслуживать армейские запросы.

    Эксперты также указывают, что совместные учения финских военнослужащих с коллегами по НАТО, ранее и без того регулярно проводившиеся, теперь станут новой нормой. «Если отношения между альянсом и Россией станут напряженными, то это, конечно, отразится на увеличении количества учений», – предсказывает Пююконен. Он считает, что одним из наиболее вероятных театров для маневров войск Североатлантического альянса станет уже освоенная НАТО финская Лапландия.

    А как быть с ядерным оружием? Пююконен утверждает, что «логических оснований для размещения ядерного оружия в Финляндии нет». Генерал ссылается на опыт четырнадцати государств, присоединившихся к НАТО уже после крушения советской системы – альянс не стал размещать в них свое ядерное оружие.

    После вступления Суоми в НАТО граница Финляндии стала восточным рубежом альянса. Это опять же, как предполагается, вряд ли отразится на пограничном контроле. «В целом НАТО никак не влияет на пограничный контроль своих стран-членов», – заявил начальник отдела международного сотрудничества финской погранслужбы полковник Матти Питкянитти.

    В Лесном управлении Финляндии рассказали, что пока не получили никаких предписаний об изменении режима использования приграничных территорий, например, для охоты. Однако, как отмечает Питкянитти, «вероятно, что турист или охотник, оказавшийся вблизи границы, будет чаще встречать пограничников». Ранее пограничная служба Финляндии получила дополнительно 45 млн евро на два года – как объяснили, «из-за изменившейся ситуации с безопасностью». Это приведет к увеличению количества сотрудников.

    Намеки на будущее

    А как в Финляндии расценивают заявления российского руководства, обещающего не оставить факт вступления Суоми в альянс без внимания? Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции «потребует пересмотра подходов к обороне российской территории».

    Высказался недавно на эту тему и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы... И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности», – сказал Песков.

    Однако в Хельсинки делают вид, что не придают этим словам особого значения. Финское издание Tekniikka&Talous опубликовало точку зрения преподавателя кафедры стратегии Шведского университета национальной обороны Йоакима Паасикиви. Тот подчеркивает: «Существует большая разница между тем, что русские говорят, что они собираются сделать – и тем, что они реально могут сделать. Их сухопутные войска в Арктике и близлежащих районах значительно ослабли, а базы пусты».

    Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, помогла зажать Россию в клещи – что, с точки зрения Ильвеса, безусловно хорошо. «Если посмотреть стратегически, сейчас две страны НАТО контролируют морские ворота к Санкт-Петербургу. Конечно, сейчас у нас там свободная навигация в международных водах и так далее, но если возникнет серьезный конфликт, то стратегически возможность закрыть Финский залив силами двух стран НАТО представляется очень ценной. Балтийское море пока нельзя назвать «озером НАТО». Но с будущим присоединением Швеции к НАТО оно по факту таковым станет – со всеми возможностями его использования для целей и задач НАТО», – радуется экс-президент Эстонии.

    А в Би-би-си напоминают, что сухопутная граница Финляндии и России составляет более 1300 км. «Более того, именно в пограничных с Финляндией районах сосредоточены стратегические базы российских межконтинентальных баллистических ракет и базы Северного флота. К тому же снабжение этих баз осуществляется по одной железнодорожной линии и одной автодороге, разветвляющихся лишь к северу от Ладоги – что дает силам альянса теоретическую возможность перерезать эту линию снабжения в любом месте на протяжении полутысячи километров».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •