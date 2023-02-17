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Bloomberg: В Европе начинается новая милитаризация
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Впервые после распада СССР страны Запада наращивают закупки военной техники, пишет газета Bloomberg. Государства Европы планируют существенную модернизацию армий, чтобы соответствовать уровню «грядущих угроз». Мир стал свидетелем начала новой гонки вооружений, отмечает издание.
Военный кризис на Украине привел к началу новой гонки вооружений, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что конфликт быстро перерос в «регулярные военные действия высокой интенсивности», чего Европа не видела с 1945 года. Данный факт заставляет многие страны пересмотреть устоявшиеся подходы к техническому обеспечению собственных армий.
Тем самым перечеркнут длительный период, когда после распада СССР страны Европы начали сокращать численность сухопутных войск. Новая реальность привела к увеличению расходов на оборону, наращивание производственных мощностей ВПК и рост закупок танков, средств артиллерии и ПВО.
Милитаризация Европы заметна при изучении роста объемов продаж компаний ВПК, которые демонстрируют невероятные финансовые результаты. Например, акции немецкого концерна Rheinmetall и шведского Saab увеличились в стоимости больше, чем на 100%. Изменились и требования заказчиков продукции. Растет спрос на БПЛА, появляются смелые идеи модернизации имеющихся образцов вооружения.
В частности, британская компания BAE Systems Plc сумела внедрить давнюю инициативу по изменению конструкции американских боевых машин Bradley. Новые образцы будут выходить с дополнительной броней для защиты от современных противотанковых ракет, а также с креплениями для установки противодронных средств. Разумеется, подобные технические решения скажутся на итоговой стоимости продукта.
Польша стала одним из лидеров гонки вооружений. Ассигнования Варшавы на оборону в 2023 году выросли более чем в два раза. Из центрального бюджета страны выделено 22 млрд долларов на закупку вооружений. Часть средств прошла по частным армейским фондам, которые были созданы после начала СВО. Таким образом,
Варшава потратит на военные нужды около 4% ВВП и станет одним из лидеров НАТО по этому показателю.
Министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что Польша планирует создать две новые дивизии с целью усиления обороноспособности центральной и восточной частей государства. По его мнению, для этого может потребоваться привлечение около 20 тыс. военнослужащих.
Помимо этого, Варшава выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS, что практически равно общему количеству моделей, выпущенных корпорацией Lockheed Martin за все время ее существования. На этом фоне компания заявила об увеличении производства продукции до 96 образцов в год.
При этом нетерпеливость Польши вынуждает ее обращаться к южнокорейским концернам. В частности, страна оставила заявку на приобретение 218 «близнецов HIMARS», реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo. Первая партия, состоящая из 18 моделей, ожидается уже в этом году.
Также Варшава планирует поставку 366 американских Abrams и 1000 корейских танков Panthers K2. Отмечается, что большая часть последних будет собрана на территории Польши. Таким образом, страна потенциально может потратить около 25-30% оборонного бюджета только на закупку новых вооружений.
К заветному показателю в 2% от валового продукта стремится и Германия, которая заявляет о готовности вложить 100 млрд евро в перевооружение страны. Сообщается, что в следующем году Берлин увеличит оборонный бюджет страны еще на 10 млрд евро.
Тем не менее, ФРГ сталкивается с рядом серьезных проблем, вызванных желанием существенно нарастить расходы на военные нужды. Преодолеть трудности государству помогают частные предприятия. Так, немецкая Rheinmetall AG активно инвестирует в строительство новых заводов.
Причем определенный процент средств уходит в соседние страны: часть денег компании поступила в Венгрию, где планируется заложить мощности для создания снарядов и танков. Инициативу Олафа Шольца по разработке «европейского воздушного щита» активно поддерживает Diehl Defense, существенно увеличившая темпы производства противоракетных систем IRIS-T.
Франция также стремится реструктурировать свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности.
Правительство объявило о выделении 400 млрд евро на период 2024-2030 годов, что на треть превышает текущие шестилетние планы расходов на ВПК. Издание отмечает, что наиболее трудно в текущей ситуации приходится Великобритании. Сообщается, что министр обороны страны планирует запросить 10 млрд фунтов стерлингов для дополнительного увеличения средств на «восстановление вооруженных сил» страны. Подчеркивается, что правительство осознает невозможность дальнейшего следования военной политике, запланированной еще в 2021 году.
Перевооружением обеспокоилась и Венгрия. Будапешт заказал 45 новых танков Leopard II, 218 БМП Lynx, неустановленное количество вертолетов Airbus 225 и PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления противовоздушной обороны.
За пределами Европы наблюдаются схожие процессы. Так, сообщается, что Индия запросила дополнительные модели ПЗРК, которые планируется использовать на границе с КНР. Отмечается, что Нью-Дели намеревается диверсифицировать поставщиков вооружений, в частности, прибегнув к помощи западных стран.
При этом существенная часть бюджета страны была зарезервирована под контракты с отечественными производителями. Так, в новом году на поддержку собственного ВПК Индия заложила на 7% больше средств, чем в прошлом.
Ранее стало известно о том, что численность польской армии с начала 2022 выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек.
При этом Германия заявила о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что страна скором времени станет владелицей «самой большой традиционной армии в Европе».
Также появилась информация о том, что Германия в скором времени планирует объединение сухопутных войск с Нидерландами.
На это фоне Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню и начальнику Главного штаба генералу армии Тьерри Бюркару пересмотреть программу оснащения вооруженных сил на 2019–2025 годы с учетом современного геополитического контекста.
Ранее высокопоставленный американский генерал в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия более не может считаться боевой силой высшего уровня.
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Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Сеймур Херш предсказал развал НАТО из-за подрыва «Северных потоков»
Журналист Сеймур Херш заявил о колоссальных последствиях для США из-за подрыва «Северных потоков»
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Действия США по подрыву «Северных потоков» будут иметь ужасающие последствия для них самих, заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.
По его словам, в Белом доме продолжают замалчивать тему расследования и даже получают одобрение в прессе – The New York Times больше на эту тему не пишет. Все это в долгосрочной перспективе приведет к последствиям, вплоть до выхода некоторых стран из НАТО, передает РИА «Новости».
При этом Херш подчеркнул, что для Байдена такая перспектива не так страшна, ему важнее «продолжать военный конфликт, в котором он не победит».
В ходе интервью Херш назвал подрыв «Северных потоков» диверсией, направленной против Европы, чтобы продемонстрировать ее абсолютную зависимость от США.
Также журналист напомнил о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, заявившего, что Россия «больше не сможет использовать свой газ как оружие».
Такая идея, по мнению Херша, доминирует в США более 20 лет, так как российские нефть и газ «всегда чертовски пугали Вашингтон».
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Нуланд объяснила стремление США нанести России поражение на Украине
Нуланд: Конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США
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Конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги заместитель госсекретаря США, говоря о дальнейшем развитии событий на Украине, заявила, что, с точки зрения американских властей, это должно закончиться для России стратегическим поражением, передает ТАСС.
Как отметила Нуланд, Вашингтон хотел бы, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, при котором Соединенные Штаты по большей части были в безопасности и процветали на протяжении десятков и десятков лет. По словам Нуланд, именно в этом суть происходящего на Украине.
Она повторила, что здесь дело не только в Украине, но и в более широком смысле – в мировом порядке, который США на протяжении всех этих лет возглавляли и сохраняли в безопасности, а также в Уставе ООН, который все подписали.
В прошлую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
Политолог разъяснил последствия разрыва дипотношений России и США
Политолог Кортунов: После разрыва дипотношений России и США мир окажется на грани тотальной катастрофы
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Полное прекращение контактов между Россией и США обернется катастрофой для всего мира. И оба государства заинтересованы в том, чтобы этого не произошло. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил возможность полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона.
«Наш диалог с Вашингтоном все еще имеет достаточно большой запас прочности. До полного прекращения контактов необходимо пройти стадии снижения уровня дипломатического представительства или остановки консультаций по региональным вопросам», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Прибегать к крайнему варианту в настоящий момент нет смысла. Полная остановка диалога со Штатами может произойти, если американские войска войдут на территорию Украины. В этом случае между странами начнется полноценная война», – отмечает эксперт.
«Мы видим, что даже такие серьезные прецеденты, как подрыв «Северных потоков», не ведут к прекращению контактов со Штатами. Несмотря на то, что вопрос причастности Вашингтона к теракту еще стоит на повестке дня СБ ООН, даже если информация подтвердится, мы ограничимся понижением статуса дипотношений», – акцентирует собеседник.
«Белый дом также не решится первым пойти на полный разрыв диалога. Наблюдается тенденция к эскалации, но она контролируема, в том числе за счет дипломатических каналов. Жертвовать мировой стабильностью в угоду непредсказуемости они, скорее всего, не станут», – уточняет политолог.
«В случае разрыва отношений остановились бы переговоры по контролю над вооружениями, замедлилось обсуждение глобальных проблем, о сотрудничестве в космосе или Арктике можно будет забыть. Все это будет означать, что мир оказался на грани тотальной катастрофы, в том числе ядерного конфликта», – заключил Кортунов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полный разрыв отношений России и США возможен. Он отметил, что подобное развитие событий было бы ошибочным со всех точек зрения. «В Москве бы этого не хотели», – добавил дипломат.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Напомним, что до этого в Госдепе поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт должен завершиться стратегическим поражением РФ. В ответ Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
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США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму
Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму
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Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС.
При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией».
Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым.
Политолог Асафов: В Европе забыли о смысле санкций против России
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В Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся антироссийские санкции. Именно поэтому случаются такие абсурдные моменты, как возможный запрет поставок унитазов в Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В десятом санкционном пакете Евросоюз предлагает запретить экспорт сантехники в РФ.
«Санкции – это экономический терроризм Запада с целью нанести ущерб мирному населению России. Но при этом на словах декларирутся, мол, «мы вводим ограничения только против военного сектора и сектора двойного назначения», – говорит политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.
Из-за ранее введенных санкций россияне не могут купить разные программные продукты, игры в магазинах приложений. «Попробуйте заплатить с помощью смартфона за батон хлеба. Это стало возможным лишь недавно, наши специалисты решили эту задачу. Но сейчас в попытке найти еще какую-то тему в Европе предлагают запретить экспорт унитазов, то есть вынуждены доходить до абсурда. Для них изначально стояла и стоит задача терроризировать население в надежде на то, что оно начнет хуже относиться к власти», – считает эксперт.
Асафов добавил, что на Западе ищут хоть какие-то способы уязвить Россию, именно поэтому речь зашла о запрете на экспорт сантехники. «Им приходится выдумывать хоть что-то для хайпа, чтобы поддерживать эту тему как можно дольше. Также им нужно привлечь внимание к «юбилейному» – десятому пакету, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет введен в годовщину начала СВО», – считает собеседник.
Политолог напомнил, что ранее американцы говорили о том, что санкции вводятся не для того, чтобы нанести ущерб россиянам, а чтобы уменьшить прибыли России от продажи нефти. Будто бы это никак не связано. «Но в США и Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся эти санкции. Они плывут в том фарватере, который нарисовали им американцы и поэтому случаются такие абсурдные моменты», – подчеркнул Асафов.
О том, что Евросоюз планирует включить в новый пакет антироссийских ограничений запрет на экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов, биде и сливных бачков, пишет EU Observer. Эти и другие товары перечислены в документе объемом 146 страниц. Там же упоминаются шины и перьевые ручки.
Предложенный Урсулой фон дер Ляйен десятый пакет санкций с торговыми запретами будет составлять 11 млрд евро. В четверг Европарламент призвал ЕС одобрить этот пакет до конца февраля. Поставлена задача существенно расширить сферу действия санкций путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов. Депутаты предложили Еврокомиссии «обеспечить правовой режим, позволяющий конфисковать российские активы, замороженные ЕС» с тем, чтобы впоследствии «использовать их для восстановления Украины».
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Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
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Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
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На Украину направлены первые французские бронемашины AMX-10RC
На Украину отправилась обещанная Парижем первая партия из 14 бронемашин AMX-10RC, сообщило издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии.
Отмечается, что это первые из нескольких десятков боевых машин, обещанных Украине. Кроме того, украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара, передает РИА «Новости».
Издание также отмечает, что среди направленных на обучение украинских кадров «были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться более активно на передовой».
Напомним, Париж намеревается поставить Киеву дополнительные самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и обучить военнослужащих ВСУ, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
Эксперт указал на хамство МИД Украины в адрес Financial Times
Политолог Скачко: Киев навязывает жесткую цензуру мировым СМИ
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Власти Украины, пользуясь вседозволенностью со стороны Запада, творят всевозможные безумства и абсолютно уверены в своей безнаказанности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины в Молдавию и торговле людьми разозлила украинских дипломатов, призывавших к расследованию публикации.
«Причин у такого поведения МИД Украины несколько. Во-первых, некоторые украинцы недолюбливают молдаван, считают их глупыми и необразованными. Кроме того, в Молдавии сменилось правительство, а значит провести полноценное расследование того, в чем обвиняется Украина, не получится», – рассказал киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Вместе с тем Западу крайне невыгодно, чтобы кем-либо проводились следственные действия в отношении передаваемого ими оружия», – отметил собеседник.
«В итоге украинские чиновники повели себя в отношении Financial Times так, как они ведут себя с неугодными СМИ внутри страны. Это жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают ВСУ», – акцентировал Скачко.
Ранее МИД Украины потребовал от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование. Поводом для этого стало интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины.
Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, а также заявил, что опубликованное интервью якобы имеет признаки дезинформации в интересах России.
Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию Financial Times заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности. Она пояснила, что в связи с текущим конфликтом в Молдавии участились случаи незаконного оборота вооружений. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев отчаянно нуждается в помощи ЕС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
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МИД указал США на замалчивание техногенной катастрофы в Огайо
Захарова заявила, что США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу в Огайо
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США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо, где сохраняется угроза экологии, жизни и здоровью людей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, в Огайо происходит крупнейшая в плане угроз экологии, жизни и здоровью техногенная катастрофа последнего времени. СМИ на место происшествия не допускали, подробности стали известны только сейчас, передает ТАСС.
Представитель российского МИД посоветовала заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд лично заняться этой ситуацией, и рассказать, что там происходит.
«Добавьте немного демократии в жизнь Соединенных Штатов Америки. Народ ваш соскучился», – предложила Захарова.
Ранее в СМИ сообщили, что в американском штате Огайо порядка 50 вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов. По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные материалы, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид.
СМИ: Венгрия и Франция заблокировали санкции ЕС против Росатома
Politico: Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии ввести санкции против атомной отрасли России
Франция и Венгрия выступили против планов Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц, сообщило европейское издание Politico.
Три неназванных европейских дипломата сообщили изданию, что атомный сектор России не включен в предложение по введению 10-го пакета санкций. По имеющейся у издания информации, основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция. В статье отмечается, что причиной противодействия со стороны Венгрии послужила крайняя важность АЭС Росатома в энергосистеме страны. Франция же, как утверждается в материале, указала на то, что большое количество АЭС во всем мире использует российское сырье, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник стало известно, что Варшава разочарована проектом нового пакета антироссийских санкций ЕС, так как он не затрагивает госкорпорацию Росатом.
Захарова посоветовала Нуланд заняться НЛО после слов об ударах по Крыму
Захарова посоветовала Нуланд заняться воздушными шарами в США вместо слов об ударах по Крыму
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США следует заняться воздушными шарами, которые летают над территорией страны, посоветовала официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму.
Захарова призвала Нуланд заняться НЛО и неопознанными шарами, которые «в большом количестве бороздят просторы США».
Дипломат отметила, что у Вашингтона не получается эффективно и оперативно справляться с этими неопознанными объектами, передает РИА «Новости».
По словам представителя МИД, над США смеются собственные граждане, а Вашингтон все «грезит поражением России» и призывает киевский режим начать атаку на Крым.
«У вас дома, Виктория, есть чем заняться», – сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что слова Нуланд об ударах по Крыму еще раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине. «Это то, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию», – пояснила она.
Напомним, Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму.
Захарова отреагировала на отчет ЕС о «блистательных успехах» в экономике
Коллективная евробюрократия отчиталась о «блистательных успехах своей внешнеторговой и экономической политики», умолчав о реальных цифрах, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она предложила не смотреть на то, с какой помпой в Евросоюзе рассказали о ситуации в экономике, а призвала посмотреть на реальные факты.
Так, потребители энергии сталкиваются с ростом цен «как на уровне частных домовладений, так и в промышленности», а сама экономика, ранее измерявшаяся двузначными числами, «находится в состоянии «около нуля».
Более того, по официальным данным, инфляция в ЕС «растет как на дрожжах» – около 10% по итогам 2022 года, в 2023 году согласно прогнозу ожидается от 5 до 10%.
Захарова отметила, что такие факты мало сочетаются с обещаниями еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони приспособиться к конъюнктуре. Особенно если учесть важное дополнение в отчете – риск еще большего повышения инфляции на 2024 год, заметила спикер МИД.
Дипломат также предложила проанализировать цифры, которых нет в отчете, однако они существуют «в головах у всех специалистов, кто занимается вопросами энергетики и экономики в ЕС». Так, согласно подсчетам независимых экспертов, на поддержание функционирования экономики ЕС было потрачено порядка 710 млрд евро.
«Только вдумайтесь: это больше, чем ВВП большинства стран – членов ЕС. Значительная часть этих дотаций в той или иной форме пошла на оказание помощи Германии, Франции и Италии, чей «успешный успех» колеблется в районе нулевых показателей», – подчеркнула она.
Захарова добавила, что «либеральные рыночные экономики выживают за счет государственных дотаций и субсидий, а евробюрократия на этом еще и наживается».
«Маркс с Энгельсом в гробу переворачиваются... Хотя почти два века назад Маркс точно описал суть еэсовского Брюсселя: «Бюрократия имеет в своем обладании государство. Одним словом – «Капитал. Постмодерн», – резюмировала представитель МИД.
США решили помочь Украине с долгосрочным «потенциалом сдерживания»
Замглавы Госдепартамента США Нуланд: Соединенные Штаты помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания»
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У Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания», выразила мнение заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги на посвященном конфликту на Украине семинаре Нуланд заявила, что даже если на Украине будет достигнут «справедливый мир», у Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, передает ТАСС.
Заместитель госсекретаря США заявила о необходимости поддерживать Украину на долгосрочной основе в строительстве интегрированной системы противовоздушной обороны, высококлассных сил пограничной обороны, а также в обеспечении возможности осуществлять патрулирование «в их морях».
Нуланд заверила, что США не забывают о тех боях, которые вооруженные силы Украины ведут сейчас и которые, как считают в Госдепе, активизируются весной. Вместе с этим она сообщила, что США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания».
Замглавы Госдепартамента США выступила с утверждением, что, когда бои прекратятся, как бы они ни прекратились – по причине истощения одной из сторон на поле боя или же достижения поставленных целей, либо дипломатического решения конфликта – никто не должен думать, что это по-настоящему завершилось, пока не изменилась политика России.
Напомним, в прошлую среду экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием.
Нуланд раскрыла цели США на Украине
Нуланд заявила о поддержке США попыток Украины восстановить контроль над Донбассом и Крымом
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Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, включая Донбасс и Крым, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
На вопрос журналистов на брифинге о том, каковы цели США на Украине, Нуланд заявила, что Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По ее словам, Киев хочет вернуть свои территории, которые признаны на международном уровне, передает ТАСС.
Нуланд подчеркнула, что США помогает и поддерживает Украину и готовит к следующему рывку для возвращения территорий.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории».
В Совфеде сочли нечеловеческими предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России.