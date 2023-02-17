Bloomberg: В Европе начинается новая милитаризация

Впервые после распада СССР страны Запада наращивают закупки военной техники, пишет газета Bloomberg. Государства Европы планируют существенную модернизацию армий, чтобы соответствовать уровню «грядущих угроз». Мир стал свидетелем начала новой гонки вооружений, отмечает издание.

Военный кризис на Украине привел к началу новой гонки вооружений, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что конфликт быстро перерос в «регулярные военные действия высокой интенсивности», чего Европа не видела с 1945 года. Данный факт заставляет многие страны пересмотреть устоявшиеся подходы к техническому обеспечению собственных армий.

Тем самым перечеркнут длительный период, когда после распада СССР страны Европы начали сокращать численность сухопутных войск. Новая реальность привела к увеличению расходов на оборону, наращивание производственных мощностей ВПК и рост закупок танков, средств артиллерии и ПВО.

Милитаризация Европы заметна при изучении роста объемов продаж компаний ВПК, которые демонстрируют невероятные финансовые результаты. Например, акции немецкого концерна Rheinmetall и шведского Saab увеличились в стоимости больше, чем на 100%. Изменились и требования заказчиков продукции. Растет спрос на БПЛА, появляются смелые идеи модернизации имеющихся образцов вооружения.

В частности, британская компания BAE Systems Plc сумела внедрить давнюю инициативу по изменению конструкции американских боевых машин Bradley. Новые образцы будут выходить с дополнительной броней для защиты от современных противотанковых ракет, а также с креплениями для установки противодронных средств. Разумеется, подобные технические решения скажутся на итоговой стоимости продукта.

Польша стала одним из лидеров гонки вооружений. Ассигнования Варшавы на оборону в 2023 году выросли более чем в два раза. Из центрального бюджета страны выделено 22 млрд долларов на закупку вооружений. Часть средств прошла по частным армейским фондам, которые были созданы после начала СВО. Таким образом,

Варшава потратит на военные нужды около 4% ВВП и станет одним из лидеров НАТО по этому показателю.

Министр обороны страны Мариуш Блащак сообщил, что Польша планирует создать две новые дивизии с целью усиления обороноспособности центральной и восточной частей государства. По его мнению, для этого может потребоваться привлечение около 20 тыс. военнослужащих.

Помимо этого, Варшава выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS, что практически равно общему количеству моделей, выпущенных корпорацией Lockheed Martin за все время ее существования. На этом фоне компания заявила об увеличении производства продукции до 96 образцов в год.

При этом нетерпеливость Польши вынуждает ее обращаться к южнокорейским концернам. В частности, страна оставила заявку на приобретение 218 «близнецов HIMARS», реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo. Первая партия, состоящая из 18 моделей, ожидается уже в этом году.

Также Варшава планирует поставку 366 американских Abrams и 1000 корейских танков Panthers K2. Отмечается, что большая часть последних будет собрана на территории Польши. Таким образом, страна потенциально может потратить около 25-30% оборонного бюджета только на закупку новых вооружений.

К заветному показателю в 2% от валового продукта стремится и Германия, которая заявляет о готовности вложить 100 млрд евро в перевооружение страны. Сообщается, что в следующем году Берлин увеличит оборонный бюджет страны еще на 10 млрд евро.

Тем не менее, ФРГ сталкивается с рядом серьезных проблем, вызванных желанием существенно нарастить расходы на военные нужды. Преодолеть трудности государству помогают частные предприятия. Так, немецкая Rheinmetall AG активно инвестирует в строительство новых заводов.

Причем определенный процент средств уходит в соседние страны: часть денег компании поступила в Венгрию, где планируется заложить мощности для создания снарядов и танков. Инициативу Олафа Шольца по разработке «европейского воздушного щита» активно поддерживает Diehl Defense, существенно увеличившая темпы производства противоракетных систем IRIS-T.

Франция также стремится реструктурировать свои силы для ведения боевых действий высокой интенсивности.

Правительство объявило о выделении 400 млрд евро на период 2024-2030 годов, что на треть превышает текущие шестилетние планы расходов на ВПК. Издание отмечает, что наиболее трудно в текущей ситуации приходится Великобритании. Сообщается, что министр обороны страны планирует запросить 10 млрд фунтов стерлингов для дополнительного увеличения средств на «восстановление вооруженных сил» страны. Подчеркивается, что правительство осознает невозможность дальнейшего следования военной политике, запланированной еще в 2021 году.

Перевооружением обеспокоилась и Венгрия. Будапешт заказал 45 новых танков Leopard II, 218 БМП Lynx, неустановленное количество вертолетов Airbus 225 и PzH 2000, а также радары и американские системы NASAMS для усиления противовоздушной обороны.

За пределами Европы наблюдаются схожие процессы. Так, сообщается, что Индия запросила дополнительные модели ПЗРК, которые планируется использовать на границе с КНР. Отмечается, что Нью-Дели намеревается диверсифицировать поставщиков вооружений, в частности, прибегнув к помощи западных стран.

При этом существенная часть бюджета страны была зарезервирована под контракты с отечественными производителями. Так, в новом году на поддержку собственного ВПК Индия заложила на 7% больше средств, чем в прошлом.

Ранее стало известно о том, что численность польской армии с начала 2022 выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек.

При этом Германия заявила о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что страна скором времени станет владелицей «самой большой традиционной армии в Европе».

Также появилась информация о том, что Германия в скором времени планирует объединение сухопутных войск с Нидерландами.

На это фоне Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню и начальнику Главного штаба генералу армии Тьерри Бюркару пересмотреть программу оснащения вооруженных сил на 2019–2025 годы с учетом современного геополитического контекста.

Ранее высокопоставленный американский генерал в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британская армия более не может считаться боевой силой высшего уровня.

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