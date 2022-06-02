Если Германия вооружается – она готовится к нападению

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2 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Газпром завершил перевод Европы на рубли

Газпром празднует рублевую победу в Европе Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Определился список европейских компаний, которые отказались от предложенного Россией варианта оплаты газовых поставок. Переходить на рубли не стали шесть компаний и по сути пять стран ЕС. Сроки оплаты подошли к концу. Значит, можно констатировать, что большинство европейцев все-таки приняли новые правила игры от России. Кто потеряет от этой истории, а кто, наоборот, сможет на этом заработать? Подробности...
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Байден решил повторить на Украине Карибский кризис

Байден стал карикатурным «ястребом», который держит скрюченный артритом палец на курке ядерной войны Yuri Gripas/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Вопреки заявлениям президента США, Украина получит РСЗО HIMARS, способные запускать ракеты на несколько сотен километров. Правда, всего четыре штуки и, вполне возможно, без дальнобойных ракет, но по сути администрация Джо Байдена воссоздает сейчас аналог Карибского кризиса, на котором едва не закончилась история человечества. Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Для борьбы с украинскими диверсантами есть проверенный метод

Так выглядит место теракта возле «дома Балицкого» Гражданская администрация Запорожской области/ТАСС
Теракт в Мелитополе, направленный якобы против члена временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, вновь привлек внимание к активности украинских диверсионных групп. Насколько серьезна эта угроза, как реагирует на нее местное население – и каким образом с ней можно бороться? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Если Германия вооружается – она готовится к нападению

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит. Подробности...

Эрдоган делает ставку на самостоятельность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана. Подробности...

Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Подробности...
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Новая война Эрдогана

Армия Германии возвращает былую мощь

Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

Обсуждение: 4 комментария
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

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    Владимир Прохватилов

    Если Германия вооружается – она готовится к нападению

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		2 июня 2022, 09:06

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Германия будет иметь самую большую регулярную армию среди европейских стран-членов НАТО. Это, по его словам, значительно усилит безопасность ФРГ и ее союзников.

    Ранее правительственная коалиция достигла соглашения с парламентской фракцией ХДС/ХСС о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что Олаф Шольц расценил как «большой шаг для нашей страны», так как бундесвер «сможет выполнять свою оборонную миссию лучше, чем когда-либо прежде».

    На самом деле, прежде чем совершить этот «большой шаг», немцам придется поднять свои вооруженные силы с колен и поставить на ноги, хотя, пожалуй, вначале – на костыли. Нынешний бундесвер не способен к ведению даже локального конфликта. И это не фигура речи, а статистика.

    В послевоенное время усилиями США германская армия была возрождена из праха и стала самой многочисленной и боеспособной армией Европы. Восстановленный в 1950-е – 1960-е годы военно-промышленный комплекс ФРГ наладил выпуск вооружений и военной техники. Например, тяжелых танков «Леопард» различных модификаций, которые стали усовершенствованными версиями «Тигров» и «Пантер» времен Второй мировой войны. Однако интеграция ФРГ в НАТО привела к серьезной военно-технической зависимости Германии от США, обладавших несравненно большими возможностями в области разработки и внедрения военных технологий. Так, в середине 1980-х годов соотношение объемов военного экспорта США в европейские страны альянса и импорта из них составляло 7:1, а применительно к ФРГ этот показатель составлял 9:1.

    Америка сознательно тормозила развитие германской оборонки, опасаясь слишком большой самостоятельности немцев. После распада Советского Союза в 1990–2016 годы число военнослужащих бундесвера уменьшилось с 585 до 177 тысяч человек, а гражданского персонала – с 215 до 87 тысяч. Деградировал и немецкий ВПК, что не могло не сказаться на состоянии вооруженных сил ФРГ. После окончания холодной войны состояние и развитие вооруженных сил ФРГ отошло на периферию общественного сознания. Тема бундесвера если и поднималась в прессе, то в связи со скандалами или как повод для критики и насмешек. Ежегодно снижался оборонный бюджет.

    Фото: Philipp Schulze/DPA/Global Look Press

    Как и следовало ожидать, у молодежи пропал интерес к военной службе и возникли проблемы с набором личного состава бундесвера. Программы разработки и закупки новых вооружений постоянно сокращались, сроки срывались, а бюджеты зашкаливали за все рамки.

    Deutschlandradio так характеризует современные вооруженные силы Германии: «Самолеты, которые не летают, танки, которые не ездят, корабли, которые не ходят. Во время крупных военных маневров НАТО «Trident Juncture» в Норвегии задействованным подразделениям пришлось собрать снаряжение – от танков до теплых носков – у всего бундесвера. В настоящее время это самая большая проблема бундесвера: зачастую отсутствует даже базовое оборудование».

    По данным на январь 2022 года, менее 30% боевых кораблей полностью готовы к сложным операциям. Только 77% основных систем вооружения бундесвера в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Только 10 из 30 военно-транспортных самолетов A440M готовы к эксплуатации. Только 40% вертолетов бундесвера боеготовы. С аналогичными проблемами сталкиваются и сухопутные войска, в которых серьезные проблемы с боевой техникой: «кроме отсутствия запасных частей, в том числе нехватка личного состава и отсутствие комплектов специнструментов приводят к задержкам в ремонте», – пишет Sueddeutsche Zeitung.

    В немецкой оборонке не прекращаются судебные процессы между конкурирующими между собой поставщиками вооружений и военной техники. Так, претендующие на разработку новой штурмовой винтовки компании Haenel и Heckler&Koch не выходят из судов, обвиняя, помимо прочего, и министерство обороны, из рук вон плохо организовавшее тендер. Через 20 лет после заключения контракта на создание боевой машины пехоты «Пума» она, наконец, поступила в войска, но тут выяснилось, что влезть в нее могут только панцергренадеры ростом не выше 184 см. Разразился скандал, и БМП пришлось переделать.

    Не лучше обстоят дела с боевой авиацией. Профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала возмущен тем, что Германия сильно отстает от большинства своих союзников, когда дело доходит до приобретения новой техники: «Мы – последняя страна в НАТО, которая все еще летает на «Торнадо». Истребитель 1970-х годов. Такого нет ни в одной другой стране НАТО», – говорит он. «Военно-воздушные силы находятся на дне», – заявил в июне прошлого года инспектор авиации генерал-лейтенант Герхарц.

    В бундесвере острая нехватка профессионалов на ключевых должностях: «В армейской разведке заполнен только 61% должностей. В военно-морской авиации нехватка более половины экипажей. Военно-воздушным силам не хватает более трети летчиков-истребителей и почти 40% пилотов транспортных самолетов. Четверть всех должностей в кибервойсках вакантны». Значит ли это, что Германия не в состоянии воссоздать мощную армию? Нет, не значит. Сегодня все ведущие политические силы Германии настроены на усиленное финансирование бундесвера и поддерживают взятый Олафом Шольцем курс на создание самой крупной и сильной армии НАТО в Европе.

    Есть и понимание, что в короткий срок собственными силами сделать это не удастся. Прежде всего, в оснащении бундесвера в достаточном количестве современной техникой. Поэтому, как считает национальный новостной портал Tagesschau, «для некоторых из предстоящих приобретений обсуждаются готовые решения, такие как американский истребитель F-35 или израильский противоракетный щит Arrow».

    В середине марта 2022 года кабинет министров Германии принял решение закупить 35 американских истребителей F-35 для переоснащения своих ВВС. Они придут на смену находящимся на вооружении устаревшим европейским самолетам Tornado совместного производства ФРГ, Италии и Великобритании. Скорее всего, ввиду затянувшейся, как мы писали, разработки франко-германским концерном KNDS (KMW and Nexter Defense Systems) нового основного боевого танка, немцы закупят и модернизированные американские «Абрамсы».

    США жестко держат руку на пульсе германского политикума. Во время встречи сорока министров обороны стран НАТО на американской военной базе «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин в ответ на попытки немецкого министра изложить свое видение ситуации на Украине и германский подход к перевооружению бундесвера жестко одернул его: «Рамштайн – не Германия!»

    Перевооружение немецкой армии и превращение ее в самую крупную армию НАТО в Европе поставлено в повестку дня и будет идти ускоренными темпами. Однако даже оснащение бундесвера современной боевой техникой займет не один день и даже не один год. Всякий раз, когда Германия вооружалась, она готовилась не к обороне, а к нападению. У России есть время для того, чтобы подготовить достойный ответ недружественным странам Запада.

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