Если Германия вооружается – она готовится к нападению

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Германия будет иметь самую большую регулярную армию среди европейских стран-членов НАТО. Это, по его словам, значительно усилит безопасность ФРГ и ее союзников.

Ранее правительственная коалиция достигла соглашения с парламентской фракцией ХДС/ХСС о создании специального фонда в размере 100 млрд евро для бундесвера, что Олаф Шольц расценил как «большой шаг для нашей страны», так как бундесвер «сможет выполнять свою оборонную миссию лучше, чем когда-либо прежде».

На самом деле, прежде чем совершить этот «большой шаг», немцам придется поднять свои вооруженные силы с колен и поставить на ноги, хотя, пожалуй, вначале – на костыли. Нынешний бундесвер не способен к ведению даже локального конфликта. И это не фигура речи, а статистика.

В послевоенное время усилиями США германская армия была возрождена из праха и стала самой многочисленной и боеспособной армией Европы. Восстановленный в 1950-е – 1960-е годы военно-промышленный комплекс ФРГ наладил выпуск вооружений и военной техники. Например, тяжелых танков «Леопард» различных модификаций, которые стали усовершенствованными версиями «Тигров» и «Пантер» времен Второй мировой войны. Однако интеграция ФРГ в НАТО привела к серьезной военно-технической зависимости Германии от США, обладавших несравненно большими возможностями в области разработки и внедрения военных технологий. Так, в середине 1980-х годов соотношение объемов военного экспорта США в европейские страны альянса и импорта из них составляло 7:1, а применительно к ФРГ этот показатель составлял 9:1.

Америка сознательно тормозила развитие германской оборонки, опасаясь слишком большой самостоятельности немцев. После распада Советского Союза в 1990–2016 годы число военнослужащих бундесвера уменьшилось с 585 до 177 тысяч человек, а гражданского персонала – с 215 до 87 тысяч. Деградировал и немецкий ВПК, что не могло не сказаться на состоянии вооруженных сил ФРГ. После окончания холодной войны состояние и развитие вооруженных сил ФРГ отошло на периферию общественного сознания. Тема бундесвера если и поднималась в прессе, то в связи со скандалами или как повод для критики и насмешек. Ежегодно снижался оборонный бюджет.

Как и следовало ожидать, у молодежи пропал интерес к военной службе и возникли проблемы с набором личного состава бундесвера. Программы разработки и закупки новых вооружений постоянно сокращались, сроки срывались, а бюджеты зашкаливали за все рамки.

Deutschlandradio так характеризует современные вооруженные силы Германии: «Самолеты, которые не летают, танки, которые не ездят, корабли, которые не ходят. Во время крупных военных маневров НАТО «Trident Juncture» в Норвегии задействованным подразделениям пришлось собрать снаряжение – от танков до теплых носков – у всего бундесвера. В настоящее время это самая большая проблема бундесвера: зачастую отсутствует даже базовое оборудование».

По данным на январь 2022 года, менее 30% боевых кораблей полностью готовы к сложным операциям. Только 77% основных систем вооружения бундесвера в настоящее время находятся в рабочем состоянии. Только 10 из 30 военно-транспортных самолетов A440M готовы к эксплуатации. Только 40% вертолетов бундесвера боеготовы. С аналогичными проблемами сталкиваются и сухопутные войска, в которых серьезные проблемы с боевой техникой: «кроме отсутствия запасных частей, в том числе нехватка личного состава и отсутствие комплектов специнструментов приводят к задержкам в ремонте», – пишет Sueddeutsche Zeitung.

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В немецкой оборонке не прекращаются судебные процессы между конкурирующими между собой поставщиками вооружений и военной техники. Так, претендующие на разработку новой штурмовой винтовки компании Haenel и Heckler&Koch не выходят из судов, обвиняя, помимо прочего, и министерство обороны, из рук вон плохо организовавшее тендер. Через 20 лет после заключения контракта на создание боевой машины пехоты «Пума» она, наконец, поступила в войска, но тут выяснилось, что влезть в нее могут только панцергренадеры ростом не выше 184 см. Разразился скандал, и БМП пришлось переделать.

Не лучше обстоят дела с боевой авиацией. Профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала возмущен тем, что Германия сильно отстает от большинства своих союзников, когда дело доходит до приобретения новой техники: «Мы – последняя страна в НАТО, которая все еще летает на «Торнадо». Истребитель 1970-х годов. Такого нет ни в одной другой стране НАТО», – говорит он. «Военно-воздушные силы находятся на дне», – заявил в июне прошлого года инспектор авиации генерал-лейтенант Герхарц.

В бундесвере острая нехватка профессионалов на ключевых должностях: «В армейской разведке заполнен только 61% должностей. В военно-морской авиации нехватка более половины экипажей. Военно-воздушным силам не хватает более трети летчиков-истребителей и почти 40% пилотов транспортных самолетов. Четверть всех должностей в кибервойсках вакантны». Значит ли это, что Германия не в состоянии воссоздать мощную армию? Нет, не значит. Сегодня все ведущие политические силы Германии настроены на усиленное финансирование бундесвера и поддерживают взятый Олафом Шольцем курс на создание самой крупной и сильной армии НАТО в Европе.

Есть и понимание, что в короткий срок собственными силами сделать это не удастся. Прежде всего, в оснащении бундесвера в достаточном количестве современной техникой. Поэтому, как считает национальный новостной портал Tagesschau, «для некоторых из предстоящих приобретений обсуждаются готовые решения, такие как американский истребитель F-35 или израильский противоракетный щит Arrow».

В середине марта 2022 года кабинет министров Германии принял решение закупить 35 американских истребителей F-35 для переоснащения своих ВВС. Они придут на смену находящимся на вооружении устаревшим европейским самолетам Tornado совместного производства ФРГ, Италии и Великобритании. Скорее всего, ввиду затянувшейся, как мы писали, разработки франко-германским концерном KNDS (KMW and Nexter Defense Systems) нового основного боевого танка, немцы закупят и модернизированные американские «Абрамсы».

США жестко держат руку на пульсе германского политикума. Во время встречи сорока министров обороны стран НАТО на американской военной базе «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин в ответ на попытки немецкого министра изложить свое видение ситуации на Украине и германский подход к перевооружению бундесвера жестко одернул его: «Рамштайн – не Германия!»

Перевооружение немецкой армии и превращение ее в самую крупную армию НАТО в Европе поставлено в повестку дня и будет идти ускоренными темпами. Однако даже оснащение бундесвера современной боевой техникой займет не один день и даже не один год. Всякий раз, когда Германия вооружалась, она готовилась не к обороне, а к нападению. У России есть время для того, чтобы подготовить достойный ответ недружественным странам Запада.