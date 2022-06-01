Шольц назвал сроки поставки в Германию первых плавучих СПГ-терминалов

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1 июня, среда  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

Летний туризм в России оказался в уникальной ситуации Константин Михальчевский/РИА Новости
На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию? Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

Жемчужиной шестого пакета должно было стать нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

Похоже, канцлер Шольц решил слегка возродить милитаристский дух Германии Michael Kappeler/Global Look Press
Германия должна создать самую большую армию Европы, заявил немецкий канцлер. Уже даже создан специальный фонд для финансирования этого проекта. Сейчас страна обладает небольшими вооруженными силами, даже по сравнению с численностью армии ФРГ в годы холодной войны. Сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Подробности...

Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Армия Германии возвращает былую мощь

Омбудсмена Украины изгнали из гестапо за жестокость

В США голодают дети

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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

  • Нет, поеду на Черное море на автомобиле

  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
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  • Нет, буду писать с маленькой буквы
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    чрезвычайное положение


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    победа для мира


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    Геворг Мирзаян: Какие территории Украины должны стать российскими

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    Шольц назвал сроки поставки в Германию первых плавучих СПГ-терминалов

    1 июня 2022, 12:18

    Текст: Елизавета Булкина

    Германия намерена диверсифицировать поставки энергоресурсов и рассчитывает через несколько месяцев получить первые мобильные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

    «Плавучие СПГ-терминалы будут в скором времени доступны. Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев, а не через несколько лет или десятилетий», – передает его слова ТАСС.

    Шольц пояснил, что стране необходимо диверсифицировать источники поставок ресурсов. «На прошлой неделе я вел переговоры в Африке, также мы говорим с Норвегией, Канадой, США, Катаром», – сказал канцлер.

    Кроме того, по его словам, ФРГ намерена отказаться от поставок российской нефти в течение года.

    ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.

    Между тем вице-канцлер ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек заявил, что Германия еще не готова к полному эмбарго на российский газ.


    Япония категорически отказалась выходить из проекта «Сахалин-2»
    		    31 мая 2022, 09:14
    Фото: Eugene Hoshiko/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, выступая в парламенте.

    «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – передает ТАСС слова министра.

    «Сахалин-2» – нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор – компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит Газпрому. Японская Mitsui («Мицуи») имеет 12,5% акций, Mitsubishi («Мицубиси») – 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.

    Напомним, в марте японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин–2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.

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    В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии
    		    31 мая 2022, 14:56
    Фото: Michael Kappeler/DPA /Picture
    Alliance/Reuters
    Текст: Дарья Волкова,<>Алёна Задорожная

    «Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.

    «Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.

    По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.

    «А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.

    На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel

    «Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.

    Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.

    Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.

    Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.

    Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).

    Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.

    Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».

    Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.

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    Немецкого журналиста ужаснули масштабы русофобии в Германии
    		    30 мая 2022, 07:38
    Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Количество антироссийской пропаганды в Берлине привело в ужас московского корреспондента Junge Welt Ульриха Хайдена, который вернулся в Германию из России.

    По словам журналиста, на вокзале в Берлине он увидел огромный плакат в поддержку Украины. Там же был вывешен портрет президента Украины Владимира Зеленского, снабженный провокационными антироссийскими лозунгами.

    «Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» – передает РИА «Новости» слова Хайдена.

    Кроме того, журналиста поразило количество мер безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. На захоронении дежурило множество полицейских, экипированных для разгона демонстраций, кроме того, в месте воинской славы запретили любую российскую символику и исполнение военных песен. При этом Хайден отметил, что многие посетители пытались нарушить эти требования.

    Напомним, депутат немецкого Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.

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    «Газпром экспорт» заявил о приостановке поставок газа в Нидерланды с 31 мая
    		    30 мая 2022, 20:02
    Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
    Текст: Ольга Иванова

    «Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландскому газовому трейдеру Gasterra в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ и отказом платить в рублях, говорится в сообщении компании.

    «По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», – приводит сообщение ТАСС.

    Ранее нидерландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за российский газ по предложенной Газпромом схеме.

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    Дания решила отказаться от оплаты газа в рублях

    30 мая 2022, 17:23

    Текст: Кристина Цыцура

    Датская энергетическая компания Orsted приняла решение не оплачивать российский газ в рублях и допускает в ближайшее время прекращение поставок, следует из релиза.

    «Газпром экспорт» продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», – передает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

    Отмечается, что в случае отказа платить в рублях «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в адрес Orsted, а это будет нарушением контракта. Если поставки будут прекращены, датская компания сможет компенсировать недостающие объемы.

    Отметим, что в год Дания закупает около 1,9 млрд кубометров российского газа.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Москва отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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    Газпром решил приостановить поставки газа нидерландской Gasterra
    		    31 мая 2022, 00:31
    Фото: Danil Shamkin/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    «Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландскому газовому трейдеру Gasterra в связи с неоплатой за поставленный в апреле газ и отказом платить в рублях, говорится в сообщении российской компании.

    «По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газтерра» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газтерра» о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», – приводит текст сообщения компании ТАСС.

    Накануне нидерландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за российский газ по предложенной Газпромом схеме из-за опасений нарушить санкции ЕС. Таким образом, Нидерланды вслед за Польшей, Болгарией и Финляндией официально перестанут получать российский природный газ из-за отказа платить за поставки в рублях. Ранее власти Нидерландов призвали ЕК пояснить выданные рекомендации по оплате российского газа.

    Напомним, 21 мая Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России. Ранее в мае ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как будет жить Европа, если всерьез откажется от российских энергоносителей.

    Gasterra – одна из ведущих энергетических компаний Нидерландов, осуществляющих коммерческую деятельность по закупкам и продаже газа. 50% акций Gasterra принадлежат государству, по 25% – компаниям Shell и ExxonMobil.

    Российский природный газ поставляется в Нидерланды в рамках долгосрочного контракта, заключенного в 2000 году на 20 лет, который впоследствии был продлен до 1 октября 2022 года. В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, РФ экспортировала в Нидерланды около 6,67 млрд куб. м природного газа.

    Коментарии (2)
    Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
    		    31 мая 2022, 10:20
    Фото: Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».

    «Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

    Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе.

    Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.

    Ранее греческая сторона осудила захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, заявила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

    Отметим, что в апреле Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью, которую решила передать США. 

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    Коментарии (49)
    В Германии предрекли потерю Донбасса Украиной
    		    31 мая 2022, 19:24
    Фото: AP/TASS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киев в скором времени потеряет контроль над всем Донбассом, заявил германский отставной генерал Роланд Катер.

    «У меня сложилось впечатление, что Россия изменила свою стратегию за последние несколько дней и недель. Она сформировала четкий центр притяжения в Донбассе и массово сосредоточила там свои силы», – сказал Катер в интервью Die Welt, передает ТАСС.

    Он добавил, что российские вооруженные силы превосходят ВСУ, и это не дает украинским военным шансов.

    После этого российские военные начнут укреплять сухопутный коридор с Крымом.

    «Я думаю, что здесь мы имеем дело с очень четкой тактикой: сначала взять Донбасс под контроль, а потом готовиться к дальнейшим действиям. И я предполагаю, что тогда будет сделано все, чтобы прочно наладить сухопутное сообщение с Крымом, установить связь через Мариуполь и другие города-порты», – заключил немецкий отставной военный.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Коментарии (26)
    Греция передаст советские танки Украине
    		    31 мая 2022, 18:06
    Фото: REUTERS/Costas Baltas
    Текст: Алексей Дегтярев

    ФРГ и Греция согласовали поставки греческих танков советского образца Киеву, в ответ Берлин должен поставить Афинам современные бронетранспортеры, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времен Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений», – цитирует Шольца ТАСС.

    Он заявил, что Берлин договорился с Афинами о выделении советских танков Украине. «За это мы предоставим [Греции] немецкие бронетранспортеры», – пояснил канцлер.

    По его словам, военные ведомства стран прорабатывают конкретные условия этой сделки. Шольц подчеркнул, что подобное соглашение обсуждается и с Польшей.

    Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострял вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

    Немецкое агентство DPA сообщало, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.

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    Коментарии (59)
    Медведев предложил упростить въезд в Россию выступающим против Шольца немцам

    30 мая 2022, 21:02

    Текст: Валентина Григоренко

    Решение властей ФРГ упростить выдачу виз для журналистов негосударственных медиа из России, правозащитников и оппозиционеров прокомментировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, предложив подумать об упрощении въезда в Россию оппонентов западных властей.

    «Ну что ж. Можно сделать два вывода. Первый вывод: «Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», – написал Медведев в своем Telegram.

    Второй вывод Медведев обозначил в виде предложения «подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против» канцлера ФРГ Олафа Шольца и подобных ему европейских деятелей.

    Ранее сообщалось, что правительство ФРГ договорилось упростить процесс выдачи виз для выступающих против спецоперации на Украине журналистов негосударственных медиа из России, а также правозащитников и оппозиционеров. Согласованные критерии подразумевают «сокращение бюрократических барьеров» для получения права на пребывание в республике сроком дольше 90 дней.

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    Нидерланды решили отказаться от оплаты газа в рублях

    30 мая 2022, 17:59

    Текст: Ольга Иванова

    Нидерландский газовый трейдер GasTerra отказалась платить за российский газ по предложенной Газпромом схеме.

    «Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты», – отметили в компании, сообщает ТАСС.

    Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия текущего контракта, не будет поставлено около 2 млрд кубометров газа. В Gasterra затрудняются спрогнозировать, как это отразится на спросе и предложении, и сможет ли европейский рынок справиться с этой ситуацией без серьезных последствий.

    Ранее стало известно, что датская энергетическая компания Orsted приняла решение не оплачивать российский газ в рублях и допускает в ближайшее время прекращение поставок.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Москва отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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    Европе предрекли холодную зиму без российского газа

    29 мая 2022, 14:38

    Текст: Евгений Романов

    Европа не сможет быстро заместить поставки российского газа дополнительными объемами сжиженного природного газа. Критическое для европейских стран положение может сложиться уже к зиме этого года, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

    «2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет. Так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится, даже если не учитывать, что в мире свободного СПГ не так и много», – сказал РИА «Новости» Колобанов.

    По словам эксперта, сейчас можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в текущем году примерно на 30 млрд кубометров. Он отметил, что о завершении перебалансировки – уменьшении прокачки из России и росте поставок из других стран – можно будет говорить не ранее 2024-2025 годов. 

    При этом только установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займут не менее полугода.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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    «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа Shell и датской Orsted с 1 июня

    31 мая 2022, 18:46

    Текст: Кристина Цыцура

    С начала лета компания «Газпром экспорт» из-за неуплаты не будет поставлять газ компании – Shell Energy Europe Limited.

    Она отказалась оплачивать российское голубое топливо в рублях, говорится в релизе «Газпром экспорта». 

    «В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Шелл Энерджи Юроп Лимитед» о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом [президента РФ]», – сказано в сообщении.

    Максимальный объем поставок газа по этому контракту составляет 1,2 млрд кубометров, заявили в «Газпром экспорте».

    Ранее Shell Energy Europe Limited уведомила «Газпром экспорт», что не намерена проводить платежи за поставляемый газ в рублях.

    Также «Газпром экспорт» с 1 июня в 6.00 (7.00 мск) приостановит поставки газа датской энергокомпании Orsted из-за неоплаты за апрель.

    Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что со среды останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от них платежей.

    Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    Немецкие Uniper и RWE стали платить Газпрому в евро на российские счета

    1 июня 2022, 11:27

    Текст: Александра Юдина

    Энергоконцерны из Германии Uniper и RWE с связи с новыми требованиями Москвы, но опасаясь нарушить режим санкций Евросоюза, изменили систему платежей за российский газ.

    Два немецких энергетических концерна Uniper и RWE изменили систему платежей за российский газ. Первая выплата произведена в конце мая, деньги переводятся «в евро в соответствии с новым механизмом оплаты», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).

    Уточняется, что процедура была «заранее согласована с правительством Германии и следует соответствующим директивам ЕС», позволяя выполнять контрактные обязательства.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

    ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В понедельник стало известно, что Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций, стала больше платить за импорт российских товаров, в первую очередь за энергоносители.

    В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

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    Газпром прекратил поставки газа датской Оrsted и немецкой Shell Energy Europe
    		    1 июня 2022, 10:10
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Газпром подтвердил полную остановку поставок газа датской энергокомпании Оrsted и немецкой Shell Energy Europe (европейская «дочка» Shell) из-за неоплаты в рублях.

    «Газпром полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях. По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», – передает ТАСС сообщение холдинга.

    Отмечается, что платеж от Shell Energy Europe за поставки газа в апреле также не поступил.

    Ранее Shell Energy Europe Limited уведомила «Газпром экспорт», что не намерена проводить платежи за поставляемый газ в рублях. Во вторник «Газпром экспорт» сообщил, что со среды останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, поскольку на конец дня 31 мая не получил от них платежей.

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