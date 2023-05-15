Франция пообещала оснастить несколько батальонов ВСУ колесными танками

Лидеры Франции Макрон и Украины Зеленский договорились об оснащении нескольких батальонов ВСУ колесными танками AMX-10RC

Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC, говорится в совместном заявлении президентов Франции и Украины по итогам воскресной встречи в Елисейском дворце, распространенном французской стороной.

Согласно договоренностям лидеров двух стран, военная поддержка Францией Украины продолжится, готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC, передает ТАСС.

Отдельно с французской стороны подчеркивается приверженность поддержке Киева в области ПВО, однако никаких конкретных мер в этом направлении не озвучивается. Также Париж напоминает о готовности продолжать обучение украинских военных для противостояния ВС России. Кроме того, Франция продолжает фокусироваться на немедленной поддержке Украины в рамках НАТО и выражает готовность оказывать содействие Киеву и в гуманитарной сфере.

Напомним, в начале апреля Минобороны сообщило о создании спецгрупп по борьбе с натовскими танками. Об отправке на Украину Францией первых легких колесных танков AMX-10RC стало известно в феврале.