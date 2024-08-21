В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
В Монголии прошла первая совместная тренировка на учениях «Селенга-2024»
В Монголии состоялась первая совместная тренировка в рамках российско-монгольских учений «Селенга-2024». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа/
Отмечается, что военнослужащие объединенной группировки войск ВВО и Вооруженных сил Монголии отработали вопросы взаимодействия, организации связи и согласовали единые сигналы управления, передает ТАСС.
Мотострелковые подразделения провели совместное наступление, а подразделения специального назначения выполнили высадку воздушного десанта с вертолётов Ми-8 АМТШ.
«Впервые на российско-монгольских учениях применялись FPV-дроны. Привлечены практически все виды войск. Военнослужащие обеих сторон действуют слаженно и организованно», – отметил начальник штаба тактической группы Адам Мациев.
В учениях «Селенга-2024» задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения Вооруженных сил России и Монголии общей численностью порядка 700 человек и около 200 единиц военной техники.