Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.10 комментариев
Стартовали российско-монгольские учения «Селенга-2024»
Российско-монгольские учения «Селенга-2024» открылись в Монголии
Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2024» открылись на территории полевого лагеря вблизи города Чойбалсан; впервые на территории Монголии проводятся межвидовые учения с участием вооруженных сил иностранного государства, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
На церемонии открытия подняли государственные флаги и исполнили гимны обоих государств-участников мероприятия, передает ТАСС. Право поднять флаг было предоставлено командирам тактических групп Равилю Тукаеву и Болдасайхану Галбарах.
Как заявил помощник командующего войсками ВВО полковник Иван Тараев, учение должно способствовать более плодотворному сотрудничеству по укреплению безопасности в регионе и поднятию российско-монгольских отношений на новый уровень.
«Хочу поздравить всех участников учения, что впервые мы с тактического уровня учения перешли на межвидовый. Здесь присутствуют практически все рода войск», – добавил он.
Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что география совместных учений российских военных с военными других стран расширяется.