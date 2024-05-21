Лавров назвал следующего кандидата на вступление в ШОС

Лавров: Монголия является очевидным следующим кандидатом на членство в ШОС

Tекст: Ольга Никитина

Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС отметил, что Монголия, если посмотреть на карту мира, «органично вписывается в ШОСовское пространство». Все члены ШОС, по его словам, выступают однозначно за в этом вопросе, передает ТАСС.

Кроме того, Лавров сообщил, что участники ШОС отмечают попытки коллективного Запада во главе с США взять Евразию под свой контроль. Об этом говорили в ходе встречи, которая состоялась во вторник, уточнил он.

Также Лавров заявил, что Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам.