Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.16 комментариев
Лавров назвал следующего кандидата на вступление в ШОС
Лавров: Монголия является очевидным следующим кандидатом на членство в ШОС
Россия и Китай, а также другие партнеры считают Монголию очевидным следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС отметил, что Монголия, если посмотреть на карту мира, «органично вписывается в ШОСовское пространство». Все члены ШОС, по его словам, выступают однозначно за в этом вопросе, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров сообщил, что участники ШОС отмечают попытки коллективного Запада во главе с США взять Евразию под свой контроль. Об этом говорили в ходе встречи, которая состоялась во вторник, уточнил он.
Также Лавров заявил, что Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам.