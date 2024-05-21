Лавров: США санкциями против авиаотрасли вредят странам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Лавров, комментируя крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, в страны, против которых Соединенные Штаты вводят санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной, передает ТАСС.

Он добавил, что речь идет о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это понижают уровень безопасности.

Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.