Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Лавров: США санкциями против авиаотрасли вредят странам
Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как заявил Лавров, комментируя крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, в страны, против которых Соединенные Штаты вводят санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной, передает ТАСС.
Он добавил, что речь идет о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами, и, когда не поставляются запчасти, это понижают уровень безопасности.
Напомним, в понедельник вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.