Путин оценил развитие связей с Монголией

Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России

Tекст: Вера Басилая

«Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе. Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По словам президента, прорабатывается ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».

Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».