Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин оценил развитие связей с Монголией
Путин назвал развитие связей с Монголией одним из приоритетов России
Развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с Монголией всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Важно, что наше двустороннее партнёрство по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе. Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
По словам президента, прорабатывается ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в обеспечении топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Чингисхан, реконструкцию ТЭЦ-3 Улан-Батора с участием компании «Интер РАО-Экспорт».
Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, в ходе которого главы двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».